Новый год в СИЗО? Решается судьба Кокорина и Мамаева. LIVE

В зале суда находится супруга Мамаева Алана. Это немного удивляет, учитывая, что недавно женщина обвинила мужа в измене.

«Мой «муж» семью променял на ****(девушку легкого поведения), из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — написала Мамаева в инстаграме, приложив к посту скриншот с аккаунтом любовницы.

Чуть позже женщина вышла в прямой эфир инстаграма и более развернуто рассказала о ситуации:

«Не могу поверить во все это. Это было не один раз, и не только с ней, и еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже. У меня столько боли! Про эту любовницу он признался. Про остальных, естественно, не признается. Убеждает, что у меня не все в порядке с головой, что я себе это все придумала».

Мамаев попросил супругу не писать ему больше в СИЗО.