Новый год в СИЗО? Решается судьба Кокорина и Мамаева. LIVE

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Теперь слово адвокатам Кокорина. Они ходатайствуют о том, что меру пресечения можно изменить на домашний арест и на залог. «У подзащитного есть право на квартиру в Москве на улице Березовая Роща. Также предоставляем справку из банка о том, что мать Кокорина Светлана располагает денежными средствами на сумму свыше 10 млн рублей, что можно использовать как залог. Также просим приобщить к делу ходатайство от 20 ноября о том, что Александр Кокорин готов отдать свой загранпаспорт, что подтверждает, что он не собирается скрываться от правоохранительных органов».
Судья постановил не приобщать к материалам дела жалобу защиты.
Адвокат Мамаева Бушманов предложил различные варианты того, на каких условиях его подопечного можно выпустить из «Бутырки»: «Отец готов отдать залог, жена не против домашнего ареста и того, чтобы Павел находился в ее квартире. Мы располагаем характеристикой Мамаева с места жительства, собрали подписи жильцов дома. Отдаем суду два загранпаспорта, а также ходатайствуем о приобщении к материалам дела компенсации ущерба потерпевшему Соловчуку (избитый водитель. — «Газета.Ru»).
Кроме того, юрист попросил приобщить к делу жалобу в прокуратуру Москвы о том, что у его клиента было нарушено право на защиту, а также на то, что его необоснованно обвинили в хулиганстве.
Адвокат братьев Кокориных Олег Попов немного рассказал о состоянии подопечных и об обвинениях Мамаева в измене. «У ребят все хорошо, занимаются спортом, читают книги, отвечают на большое количество писем. Историю с инстаграмом Аланы Мамаевой мы не обсуждали, но они в курсе всей шумихи, которая происходит в прессе. Исходя из логики событий, ребята сегодня должны выйти из-под стражи или им должны изменить меру пресечения», — заявил Попов.
Четвертый обвиняемый Протасовицкий, выступающий в любительской лиге, оказался еще и футбольным тренером.
Судья вошел в зал, и заседание официально объявили открытым. Сначала служитель Фемиды проверил данные об обвиняемых. Футболисты рассказали, какого они года рождения, чем занимаются, немного сообщают о близких. Кокорин не сразу вспомнил дату рождения сына.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил неутешительную информацию: следствие может просить суд продлить пребывание футболистов в СИЗО столько раз, сколько посчитает нужным. То есть игроки в теории могут провести в «Бутырке», например, год.
«Следствие процессуально самостоятельно, поэтому вправе обращаться в суд по поводу продления меры пресечения. Однако необходимость расследования не должна ограничивать людей в свободе. Это проблема следователя, что он не может в течение установленного законом срока завершить расследование, тем более по такому простому делу.
А у нас сейчас дела годами расследуются», — отметил адвокат.
Уже появились первые фото из зала суда. Все четверо обвиняемых теснятся в одном помещении, где вместо клетки — стекло. Кокорин и Мамаев время от времени переговариваются и даже посмеиваются над чем-то.
В зале находятся также родственники Кокорина — его мать Светлана и отчим Кирилл Логинов. Мамаева, помимо жены, поддерживает отец Константин.
Напомним, из показаний избитого Кокориным и Мамаевым водителя, которые он дал в ходе следствия, следует, что в его машину села неизвестная девушка (предположительно, ей и оказалась подруга игрока из Вильнюса), приняв автомобиль за такси. Водитель в грубой форме указал девушке на дверь, после чего из машины ее забрал Мамаев, а между ним и Соловчуком началась перепалка. Алана Мамаева подтвердила, что вероятная любовница ее мужа уже дала показания и будет присутствовать на суде.
В зале суда находится супруга Мамаева Алана. Это немного удивляет, учитывая, что недавно женщина обвинила мужа в измене.
«Мой «муж» семью променял на ****(девушку легкого поведения), из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — написала Мамаева в инстаграме, приложив к посту скриншот с аккаунтом любовницы.
Чуть позже женщина вышла в прямой эфир инстаграма и более развернуто рассказала о ситуации:
«Не могу поверить во все это. Это было не один раз, и не только с ней, и еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже. У меня столько боли! Про эту любовницу он признался. Про остальных, естественно, не признается. Убеждает, что у меня не все в порядке с головой, что я себе это все придумала».
Мамаев попросил супругу не писать ему больше в СИЗО.
Заседание началось с задержкой почти на час. Первым рассматривают дело Мамаева. Если ему решат продлить арест, то, скорее всего, и для всех остальных не будет никаких послаблений.
Какой срок грозит Кокорину и Мамаеву, если суд признает их виновными?
Максимально наказание по статье «Хулиганство» предусматривает до семи лет лишения свободы.
Помимо Александра и Павла, в драках принимал участие младший брат Кокорина Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, выступающий в любительской лиге. Их дела тоже будут рассмотрены сегодня.
Напомним, Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по двум статьям — 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство». Причиной к таким обвинениям послужили две драки с участием футболистов, которые произошли 8 октября, во время перерыва на матчи сборных. Кокорин и Мамаев не получили вызова в команду Станислава Черчесова и решили провести свободное время в Москве.
Сначала они устроили потасовку с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком на парковке в центре столицы, а затем вступили в конфликт с двумя чиновниками Минпромторга в одной из кофеен неподалеку. Среди пострадавших оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак и директор НАМИ (разработчик серии президентских автомобилей) Сергей Гайсин.
Смогут ли игроки вернуться в расположение «Зенита» и «Краснодара», если сегодня суд примет решение отпустить их? Маловероятно. Если их посадят под домашний арест, то, очевидно, посещать тренировки будет невозможно. Если применят подписку о невыезде, то им придется все время находиться в одном городе — по месту жительства. В случае личного поручительства или выхода под залог футболисты в теории могут присоединиться к командам и даже ездить на матчи в другие города России, но не за границу — то есть им будут закрыты еврокубки.
Стоит отметить, что «Краснодар» уже публично отказался от Мамаева и пытался начать процедуру расторжения контракта, так что все вышеперечисленные опции актуальны, скорее, только для Кокорина.
Что же будет, если суд выпустит Кокорина и Мамаева из-под стражи?
Помимо подписки о невыезде, можно отпустить их под залог, личное поручительство, либо посадить под домашний арест.
Сегодня Мамаев и Кокорин впервые встретятся после инцидента. В СИЗО «Бутырка» они содержатся в разных камерах с ранее незнакомыми им людьми. Однако на предстоящем заседании футболисты окажутся в одной клетке.
Почему же следствие требует продления ареста? Версия адвоката Мамаева:
«Это чисто технические действия, направленные на завершение расследования: получение заключений экспертиз, ознакомление с ними и окончательная квалификация действий. Они не связаны со сбором каких-либо доказательств, поскольку все свидетели и потерпевшие установлены, все доказательства изъяты и прикреплены, многочисленные допросы и очные ставки проведены. Объективных оснований считать, что со стороны подследственного может быть оказано какое-то влияние на фигурантов дела, нет».
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов верит, что есть какая-то вероятность положительного решения суда для его клиента. «Шансы всегда есть. Давайте подходить к вопросу объективно, учитывая многочисленные комментарии и резонанс. В ходатайстве следствия о продлении срока заключения под стражу каких-то объективных доводов я не увидел. Они все голословные, надуманные и ничем объективно не подтверждены», — приводит слова юриста «Советский спорт».
Следствие настаивает на продлении ареста.
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому (четвертому фигуранту этого дела) до 8 февраля», — приводит «РИА Новости» слова представителя суда.
Сегодня должно решиться, продлят ли футболистам заключение в СИЗО до 8 февраля, пока следователи не закончат работу над этим делом, а суд не будет готов к вынесению приговора, либо отпустят под подписку о невыезде.
Само заседание должно начаться в 11:00 по московскому времени.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.