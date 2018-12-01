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«Зачем ей такая страна?» Минспорта не помогает Медведевой

Минспорта не оплачивает тренировки Евгении Медведевой в Канаде

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что фигуристка Евгения Медведева не получает никакой финансовой поддержки от его ведомства и подчеркнул, что отъезд в Канаду — это «исключительно выбор спортсменки». Одна часть фанатов Медведевой обрадовалась тому, что теперь налогоплательщики не смогут предъявить претензий фигуристке, а другая возмутилась отсутствием материальной помощи двукратному серебряному призеру Олимпиады-2018.

Решение Евгении Медведевой переехать в Канаду весной 2018 года всколыхнуло общественность не только из-за холодного расставания с известным тренером Этери Тутберидзе, но и по более приземленным причинам: многие задавались вопросом, кто будет оплачивать дорогостоящие занятия у нового наставника спортсменки Брайана Орсера.

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Помимо самих тренировок, Евгения снимает квартиру и должна на что-то жить — а это требует серьезных расходов в Канаде. Кто-то из любителей фигурного катания даже высказывал возмущение тем, что спортсменка теперь потребует гораздо больше денег на свою подготовку, чем во время пребывания в России. Судя по всему, предполагалось, что финансирование Медведевой происходит из отчислений налогоплательщиков.

Спустя полгода распространения самых различных домыслов министр спорта России Павел Колобков заявил, что его ведомство не оказывает фигуристке материальной поддержки.

«Министерство спорта не имеет отношения к финансированию тренировок Медведевой в Канаде. Это исключительно выбор Евгении», —

приводит слова чиновника «СЭ».

Также Колобков подчеркнул, что спортсменка «не просто так уехала в Канаду, а чтобы стать лучше» и призвал оказать ей поддержку.

«У Медведевой сложный год, постолимпийский сезон, смена образа жизни, смена тренировочного процесса — все это сказывается. Но Женя — настоящий спортсмен. Уверен, она преодолеет временный спад и станет еще сильнее. Орсер — один из самых уважаемых мировых специалистов», — подытожил министр.

В самой многочисленной группе «ВКонтакте», посвященной Медведевой, восприняли эту информацию неоднозначно.

«Одной претензией о несчастных налогоплательщиках меньше»,

— отметил пользователь с никнеймом Na Toro.

«В таком случае стыдно за наше министерство, что оно не имеет отношение к финансированию тренировок Жени, — высказалась некто Наталья Архипова. — Когда приносила медали и была непобедимой, была нужна стране, а сейчас справляйся сама?

Тогда и зачем ей, патриотке, нужна такая страна, которая ее бросила в трудную пору? Ну просто стыдно!!!»

Стоит отметить, что двукратный серебряный призер Пхенчхана вряд ли останется совсем без финансовой поддержки с родины. Нет сомнений, что ей как члену сборной России приходит определенная сумма от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Президент организации Александр Горшков еще до начала сезона-2018/19 неоднократно подтверждал, что вопрос финансирования Медведевой будет рассмотрен, как только спортсменка предоставит свой индивидуальный план работы. Очевидно, что план составлен уже давно.

Другой вопрос, что будет, если Медведева провалится на чемпионате России в декабре и не сумеет пробиться в состав сборной для участия в континентальном первенстве и чемпионате мира… Но пока что поддержку от ФФККР она получает.

Впрочем, наиболее серьезным источником доходов Медведевой является не помощь федерации, а спонсорские контракты.

Окинув беглым взглядом инстаграм фигуристки, можно заметить три рекламных поста — леггинсов, питьевого напитка и кроссовок, — даже не особенно углубляясь в список фотографий. Медведева уехала в Канаду, чтобы развиваться, и за это она платит дорогую цену — во многом сама.

По информации портала Globetrotting, наставник россиянки Брайан Орсер назначает себе почасовую ставку, которая составляет больше $100 в час.

Судя по словам Евгении, занятий у нее довольно много, и в совокупности они занимают не меньше времени, чем в группе у требовательной Тутберидзе.

«Одна тренировка длится меньше, чем в России, но самих тренировочных сессий больше. В России у меня было две сессии по 1,5 часа. Теперь сессии короче, но их больше.

И так даже тяжелее, чем я думала», — признавалась двукратная чемпионка мира.

К тому же Орсер упоминал, что планирует заниматься с Медведевой отдельно, улучшая скольжение, прыжки и хореографию. Таким образом, за один день тренировок спортсменка вынуждена отдавать около $400-500, если не больше.

Останься Евгения в России, расходы были бы меньше в несколько раз. Она занималась бы дальше на катке «Хрустальный», где Этери Тутберидзе официально устроена старшим тренером, а не платила бы Орсеру за каждое занятие, не снимала бы жилье...

Однако спортсменка выбрала другой, более сложный и непредсказуемый путь, на котором она потеряет еще немало нервов и финансов.

Хочется верить, что это приведет Медведеву к желаемому результату — участию в Олимпийских играх — 2022.

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