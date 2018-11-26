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«Соцсети за меня ведут агенты»: как Медведева теряет фанатов

Фигуристка Евгения Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева после этапа Гран-при во Франции рассказала о причинах ухода от Этери Тутберидзе, ответила на вопрос о конфликте с Алиной Загитовой и посетовала на критику, которая вынудила спортсменку уйти из социальных сетей.

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при, заняв лишь четвертое место на этапе во Франции. После неудачного выступления в произвольной программе спортсменка дала несколько интервью, где ответила на вопросы об уходе от российского тренера Этери Тутберидзе, а также рассказала о ненависти со стороны болельщиков.

«Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать.

Наговаривать, что какая я хорошая, какая я плохая. Что люди разделятся на два лагеря», — заявила спортсменка, отметив, что для нее стало неожиданностью огромное количество обрушившейся критики.

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«Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве. Но такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время», — цитирует Медведеву «РИА Новости».

Кроме того, Евгения призналась, что негативные комментарии вынудили ее оставить социальные сети, а ее аккаунтами занимаются другие люди.

«Совет «Женя, не читай это», уже не работает. Меня давно уже нет в соцсетях. За меня страничку в инстаграме ведут другие люди. Агенты. Поэтому я отреклась от соцсетей, меня там почти нет.

Мне жаль, что я не могу прочитать о всей поддержке моих фанатов, но от соцсетей я отказалась. Я сама так решила. Просто в один прекрасный день я поняла, что так жить невозможно. Я, конечно, понимаю, что очень многие этого добиваются. Того, чтобы мне стало невозможно жить», — говорит двукратная чемпионка мира.

Вероятно, подобное заявление негативно скажется на репутации Медведевой. Во-первых, болельщиков вряд ли обрадует тот факт, что они общаются не с самой фигуристкой, а с каким-то «другими людьми», которые не всегда используют русский язык в своих сообщениях. Во-вторых, это отпугнет и потенциальных рекламодателей, которые ценят личное присутствие спортсмена в социальных сетях.

Вместе с этим Медведева ответила на вопросы об уходе от российского тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка рассказала, что они благодарна тем людям, которые работали с ней на протяжении 11 лет, однако теперь ее задача — «совместить русскую и канадскую школы фигурного катания».

Также спортсменка ответила на вопрос, почему она не пришла к Тутберидзе попрощаться с цветами.

«Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать.

Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело.

Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Все», — сказала Медведева.

«Есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода — это достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать», — рассказала спортсменка.

После ухода Медведевой экс-тренер спортсменки Этери Тутберидзе заявила в одном из своих интервью, что во время Олимпиады-2018 Евгения спрашивала у нее, почему она не оставила на год в юниорах Алину Загитову, которая завоевала золото Игр. Это заявление в последствии нанесло сильный удар по репутации Медведевой.

«Я, на самом деле, могу понять, наверное, почему это было сказано.

Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация. Но я абсолютно нормально отношусь к девочкам, которые приходят из юниоров, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла все.

Но я, во-первых, не хочу и не имею права что-либо говорить на эту тему, потому что, повторяю, я сама была такой же юниоркой. И задерживать кого-то в юниорах я не просила. Это как минимум глупо. Но еще раз повторю, что я понимаю, почему это было сказано. Я абсолютно нормальный человек и негативно реагировать на это я не собираюсь, но в том репортаже Первого канала собственно было все сказано, что это действительно детская фраза. Глупая детская фраза — просить кого-то сразу же после выхода со льда... Я пыталась вспомнить, но не вспомнила», — заявила российская спортсменка.

В финале Гран-при, куда не смогла отобраться Медведева, выступят три россиянки и три японки: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Сатоко Мияхара, Рика Кихира и Каори Сакамото. Первой запасной будет еще одна представительница Страны восходящего солнца Маи Михара, второй — россиянка Станислава Константинова, и, только третьей, — Медведева. Соревнования пройдут с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

Для Евгении следующим стартом станет чемпионат России, где будут определены спортсмены, которые представят сборную России на чемпионате Европы. Национальное первенство пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

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