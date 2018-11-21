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Лучше Медведевой и Туктамышевой: японки атакуют Загитову

Насколько опасны японские фигуристки для Загитовой и Медведевой

Рика Кихира, Алина Загитова, Сатоко Мияхара Reuters/РИА «Новости»
Рика Кихира, Алина Загитова, Сатоко Мияхара
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По итогам пяти этапов Гран-при по фигурному катанию из шести российские одиночницы завоевали восемь медалей из 15-ти возможных. Однако представительницы сборной Японии совсем рядом — на их счету шесть наград. «Газета.Ru» разбиралась, насколько опасны азиатские соперницы.

Женское одиночное фигурное катание в этом сезоне превратилось в соревнование двух стран. Судите сами: 14 из 15 медалей первых пяти этапов Гран-при завоевали представительницы России и Японии. Лишь на московском турнире бронзу вырвала 15-летняя кореянка Лим Ын Су.

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Еще в прошлом сезоне такую картину представить было очень сложно. На чемпионате мира, где после короткой программы лидировала итальянка Каролина Костнер, победу одержала канадка Кетлин Осмонд. Серию Гран-при обе спортсменки пропускают, отдав бразды правления россиянкам и японкам.

Кто из азиатских фигуристок представляет наибольшую угрозу? На сегодняшний момент, пожалуй, это 16-летняя Рика Кихира.

Рика Кихира
Рика Кихира

Проводящая свой первый сезон на взрослом уровне спортсменка победила на домашнем для себя этапе Гран-при NHK Trophy 2018, который в начале ноября проходил в Хиросиме. Кихира набрала по сумме двух программ 224,31 балла. У Алины Загитовой, к примеру, на московском этапе было 222,95 очка.

Главное оружие Рики тройной аксель — самый сложный прыжок, который исполняют во взрослом женском катании. Из нынешних представительниц сборной России им владеет только Елизавета Туктамышева. И если подопечная Алексея Мишина позволяет себе лишь по одному «трикселю» в каждой из программ, то Кихира элемент в три с половиной оборота прыгает дважды за произвольную программу. Причем, один раз даже в каскаде с тройным тулупом.

После победы в Японии Рика близка к финалу серии, который пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере. Для того, чтобы пробиться в шестерку сильнейших, ей надо не провалиться на заключительном этапе во Франции.

Турнир в Гренобле состоится с 23 по 25 ноября. Кихире там будут противостоять россиянки Евгения Медведева и Станислава Константинова.

Однако спортсменке пока не хватает стабильности. Например, на последнем чемпионате мира среди юниоров она стала лишь восьмой, а в финале юниорского Гран-при — 2017 — четвертой.

Тройной аксель — одновременно козырь и ахиллесова пята Рики. Особенно по новым правилам ИСУ, где ценность отдельного взятого прыжка заметна возросла. И, учитывая не самую высокую вторую оценки Кихиры, обыграть российских прим она может в том случае, если удачно приземлит свои аксели.

На втором месте сразу после Загитовой в турнирной таблице серии идет опытная Сатоко Мияхара. 20-летнюю спортсменку в этом сезоне россиянки пока не обыгрывали. На этапе в США она победила, опередив Софью Самодурову и Полину Цурскую, а в Японии уступила только Кихире, обыграв Елизавету Туктамышеву, Марию Сотскову и Алену Леонову, гарантировав тем самым себе место в финале.

Сатоко Мияхара
Сатоко Мияхара

За спиной Мияхары бронза последнего чемпионата мира, серебро планетарного первенства в 2015 году, а также победа на турнире четырех континентов в 2016-м. На Олимпиаде-2018 она остановилась в шаге от подиума, проиграв только Осмонд, Загитовой и Медведевой.

Сатоко не отличается сложными прыжками, однако она почти никогда не падает. А вторая оценка у нее одна из самых высоких в мире.

Учитывая, что предстоящий чемпионат мира пройдет в Японии, то фактор домашнего судейства в далеко не самом однозначном виде спорта вполне может решить судьбу медалей.

Улыбчивая и очень харизматичная Каори Сакамото стала настоящим открытием прошлого сезона. Спортсменка победила на чемпионате четырех континентов, стала второй на первенстве Японии и отобралась на Олимпиаду. Не потерялась девушка и на главных стартах четырехлетия, заняв в Южной Корее пятое место.

В нынешнем сезоне 18-летняя Сакамото сохраняет планку. Спортсменка на 99 процентов обеспечила себе место в финале Гран-при. Каори была второй в США и третьей в Финляндии.

Каори Сакамото
Каори Сакамото

Аналогичный результат у россиянки Софьи Самодуровой (серебро в России и бронза в Канаде), однако ученица Алексея Мишина проигрывает японке по сумме баллов за два этапа.

Трио Кихира — Мияхара — Сакамото вполне сопоставимо с российским — Загитова — Медведева — Туктамышева.

Другие представительницы страны восходящего солнца в этом сезоне уступают своим соотечественницам.

Так, 15-летняя Мако Ямаcита в Канаде была второй, опередив Медведеву и едва не обыграв Тутамышеву. В России же она провалилась, заняв лишь седьмое место с очень скромной суммой баллов — 161,22.

Не стоит сбрасывать со счетов и 19-летнюю Маи Михару. Миниатюрная даже по меркам фигурного катания спортсменка (152 см) была четвертой в Хиросиме. Второй этап для чемпионки четырех континентов — 2017 пройдет во Франции, где она вполне может навязать борьбу Кихире, Константиновой и Медведевой.

Стал ли японский прорыв неожиданностью? Скорее нет, чем да. Ведь именно спортсменка из этой страны первой выполнила прыжок в четыре оборота на международных соревнованиях.

В финале серии юниорского Гран-при в сезоне 2002 — 2003 Мики Андо покорился четверной сальхов. А в 1988-м Мидори Ито стала первой женщиной, исполнившей тройной аксель. Произошло это на турнире NHK Trophy.

Чемпионат мира — 2019 пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Прописка главного турнира сезона, безусловно, осложняет жизнь россиянкам, и, вместе с тем, заметно добавляет женскому одиночному катанию интриги.

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