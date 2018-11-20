«Запила запрещенным напитком»: как Загитова пережила провал

Российская фигуристка Алина Загитова с большим отрывом выиграла произвольную программу на пятом этапе Гран-при в Москве и вышла в финал соревнований. По итогам выступлений 16-летняя спортсменка заявила, что в целом довольна своей формой и выступлениями.

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«Удовлетворена прокатами, но произвольной программой довольна меньше. Мне еще есть, над чем работать. На этом турнире я, понимая большую ответственность, сильно волновалась. Тем более выступала перед домашней публикой. Но когда зал начал меня поддерживать, я поняла, что катаюсь не одна — зрители тоже подпрыгивают вместе со мной. Признаюсь, это нереальные ощущения. Они придают сил — и моральных, и физических», — рассказала олимпийская чемпионка Пхенчхана.

Говоря о произвольной программе на этапе Гран-при в Москве, Загитова уделила внимание очень серьезной ошибке, допущенной во время проката.

В программу фигуристки был включен ряд тройных прыжков, в том числе и тройной флип, который Загитова обычно выполняет без проблем. Однако на этот раз она допустила ошибку и выполнила так называемую «бабочку», недокрутив целый оборот на прыжке. Из-за этого фигуристка потеряла немало баллов и, понимая это, немного видоизменила концовку своего номера, сделав акцент на элементы.

«После той ошибки я подумала: «Ну, все, пипец!». Потом поняла, что нужно докатать до конца и сделать все элементы намного лучше, чтобы этот флип окупился. Это был мой последний прыжок. Думаю, я тогда немного расслабилась.

Все-таки все самые сложные прыжки на тот момент я уже сделала, а этот флип я постоянно делаю на тренировках и не допускаю ошибок. Просто голова чуть-чуть расслабилась, такое бывает», — призналась фигуристка, не исключив, что причиной «бабочки» могли стать и проблемы с психологией.

Загитова вкладывает немало эмоций и переживаний в свое произвольное выступление. В новом сезоне 16-летняя чемпионка катает «Кармен».

«Это моя программа, в которую я вкладываю свой образ. У каждого человека есть характер — добрый, злой, мягкий. Бывает, что покричать хочется. Так же и в этой программе: я где-то жесткая, где-то показываю силу своего характера», — рассказала спортсменка.

Юная олимпийская чемпионка в этом сезоне удивляет не только «Кармен», но и своим показательным выступлением. 18 ноября в ледовом дворце «Мегаспорт» Загитова в очередной раз вышла на лед в кожаных брюках, косухе, с растрепанными волосами и показала образ Лары Крофт под песню Survivor в исполнении Beyonce. В самом начале программы она дразнит зрителей, игриво снимая косуху.

Многие болельщики отмечают, что в этом образе 16-летняя спортсменка выглядит сексуально. Сама Загитова смотрит на это с позитивом.

«Для меня это новый образ, нужно развиваться. Поэтому тренер и хореограф ставят мне разноплановые программы. Благодаря этому я развиваюсь с точки зрения хореографии. И это некий опыт, который должен присутствовать у спортсмена.

Как отношусь к тому, что теперь меня называют сексуальной девушкой? Мне это нравится»,

— сказала фигуристка, подчеркнув, что, несмотря на то что показательные выступления не являются соревнованиями, она относится к прокатам строго и серьезно.

Вполне ожидаемым в ходе беседы с Загитовой встал вопрос о том, думает ли олимпийская чемпионка об очной борьбе на льду со своими соотечественницами Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, с которыми она может столкнуться в финале Гран-при. Однако Алина от ответа уклонилась, при этом рассказав о коротком депрессивном периоде, который ей пришлось преодолеть после провала на чемпионате мира в Милане.

Тогда фигуристка, уже имея в кармане золотую медаль Игр-2018, неожиданно заняла только пятое место на мировом первенстве. Во время произвольной программы спортсменка несколько раз упала, из-за чего и потеряла много баллов. По словам Загитовой, та неудача довела ее до слез.

«После чемпионата мира я пошла в номер, взяла себе напиток, который нельзя пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала.

Потом успокоилась. Какой напиток? Не скажу. Но не алкогольный, конечно. Просто газированный. Мне его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Правда, потом я бегала, чтобы сбросить все то, что я наела», — рассказала фигуристка.

После той неудачи на чемпионате мира пошли разговоры о необходимости для Загитовой взять паузу в карьере и пропустить новый сезон. Однако олимпийская чемпионка отказалась от этого.

«Безусловно, я хотела дальше продолжать кататься, потому что многие говорили: вот, она Олимпиаду выиграла, ей можно бросать катание... Но меня это только мотивировало, я хотела продолжать дальше заниматься. В том плане мне помогла Этери Георгиевна (Тутберидзе. — «Газета.Ru»), которая не дала мне расслабиться, помогла взять себя в руки, потому что после того турнира мое подсознание подкосилось.

Что я буду дальше делать? Было очень много всяких мыслей, которые ушли. Но о том, чтобы пропустить сезон, я не думала»,

— подчеркнула Загитова.

К слову, сама Тутберидзе, по словам фигуристки, достаточно редко хвалит ее за выступления на турнирах и победы, которые добываются в том числе с мировыми рекордами. В основном хвалебные отзывы в свой адрес она слышит от хореографа Даниила Глейхенгауза.

Не менее важным в будущем Загитовой является вопрос и об увеличении сложности ее программ. В частности, женское одиночное катание терпит большие реформы — юниорки все чаще выполняют четверные прыжки. Подобного ждут и от чемпионки Пхенчхана, однако на данный момент она не проявляет энтузиазма на этот счет.

«Пока не исполняю, потому что это, во-первых, очень травмоопасно. И так как у меня стало чуть-чуть другое тело, мне бы пока с тройными прыжками справиться и исполнить их так, как раньше», — подытожила Загитова.

Финал Гран-при пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.

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