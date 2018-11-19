«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой

Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19 подходит к концу. С 23 по 25 ноября во Франции пройдет шестой, заключительный этап соревнований, который выявит всех финалистов Гран-при. В том числе по итогам этапа в Гренобле станет известно, выступит ли в Ванкувере и российская фигуристка Евгения Медведева, чье участие в финале стоит под большим вопросом.

Реклама

После второго места на предсезонном турнире серии Челленджер «Autumn Classic International», прошедшем в канадском Оквилле, россиянка стала только третьей на этапе Гран-при в Канаде.

Набрав по итогам двух программ 197,91 балла, она уступила своей соотечественнице Елизавете Туктамышевой (203,32) и японской фигуристке Мако Ямасите (203,06).

На этапе Гран-при в Гренобле Медведевой придется изрядно попотеть и выложиться более чем на максимум своих возможностей, потому что среди ее соперниц будут такие фигуристки, как японка Рика Кихира, сенсационно выигравшая японский этап с тремя тройными акселями, а также американка Брэди Теннелл, которая стала главной обидчицей россиянки на предсезонном турнире «Autumn Classic International».

Серьезное внимание к Медведевой приковано после того, как она неожиданно в мае этого года решила прекратить 11-летнее сотрудничество с известным тренером Этери Тутберидзе и ушла в группу к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

56-летний тренер, впрочем, считает, что двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр должна быть готова к поражению и неудачам.

«С любым новым учеником непросто. Так что особых сложностей с Евгений не было: она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера. Следующий шаг в ее карьере — наслаждение катанием. Просто взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист — да. Когда-то все мог выиграть Джейсон Браун, тот же Юдзюру Ханю, Ким Ю На собирала все награды по юниорам.

Но нужно быть готовым иногда проиграть. Только вот спортсменам это очень сложно понять»,

— цитирует Орсера «Спорт-Экспресс».

Однако прогнозов относительно приближающихся соревнований канадский специалист давать не стал. При этом Орсер рассказал о кризисных ситуациях в отношениях с Медведевой.

Так, уже 19-летняя россиянка после неудачного выступления на этапе в Канаде позвонила своему тренеру посреди ночи и поделилась своими переживаниями о плохом прокате.

«Да, такое бывало, и не раз. Ничего удивительного в звонках ночью после провального проката нет. Женя была очень подавлена, но я ей сказал, что однажды она вспомнит об этом дне и поймет, что кое-чему научилась. Тогда это было невозможно: она была немного сумасшедшей, злой и подавленной. И продолжил: будь злой и расстроенной, но ты получишь урок, а завтра настанет новый день. В итоге в произвольной программе она каталась просто здорово.

Но эта ситуация многому научила и меня. Когда говорил с ней днем и ночью, стал лучше понимать ее как человека. Впрочем, нам еще многое предстоит узнать друг о друге»,

— рассказал Орсер.

К слову, о взаимоотношениях. За те несколько месяцев, что Медведева и Брайан Орсер сотрудничают, фигуристка и тренер успели найти общий язык. И, что примечательно, именно язык являлся одним из барьеров в новой карьере россиянки. В первое время она отмечала, что ей непросто изъясняться на английском и понимать его, однако сейчас ситуация обстоит иначе. Забавно, но и Евгения своего тренера научила нескольким словам на русском языке.

«Знаю «доброе утро», «пошли», «это классно». Вообще мои ученики очень сильно расширили мой словарный запас. Ведь у меня тренировались фигуристы из Кореи, Испании, Японии, России», — отметил канадец.

На время заключительного этапа Гран-при Медведева будет находиться под четким контролем и надзором со стороны канадского тренера. Уже 20 ноября Орсер встретится со своей подопечной для того, чтобы отработать с ней вращения, с которыми спортсменка испытывает сложности, а также тройной лутц, которому тренер намерен уделить особое внимание.

Однако Медведева будет вынуждена выступить без поддержки Орсера на ближайшем чемпионате России, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.

Причина проста: параллельно с российским первенством будет проходить и национальный турнир в Японии, на котором должен выступить лидер команды Орсера японец Юдзуру Ханю. Но в одиночестве Медведева не останется — с ней будет работать помощник тренера Трейси Уилсон.

«К сожалению, чемпионаты Японии и России проходят одновременно, поэтому еще в начале работы я сказал Жене, что в случае пересечения турниров поеду с Юдзюру, потому что мы сотрудничаем с ним уже седьмой сезон. Но в этом нет ничего страшного: Трейси очень тесно работает с Евгенией и будет с ней на национальном чемпионате. Она хороший специалист», — отметил канадский тренер.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».