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Последнее место: что происходит с Малкиным в НХЛ

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» крупно победить «Каролину»

Евгений Малкин не забил в седьмом матче подряд, а его «Питтсбург» опустился на последнее место в Восточной конференции, Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами, а Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам — «Газета.Ru» рассказывает об очередном игровом дне НХЛ.

«Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:6 ОТ

В первом матче игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Филадельфию Флайерз» в овертайме со счетом 6:5. Этот поединок можно признать самым драматичным из тех, что прошли в субботу.

«Тампа» к середине третьего периода вела со счетом 5:1, но затем удивительным образом сбавила обороты и позволила сопернику отыграться.

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Тем не менее гости смогли победить в овертайме — решающая шайба на счету Энтони Чирелли. Дубли оформили нападающий «Флайерз» Трэвис Конечны и форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Теперь в активе россиянина 23 очка по системе «гол+пас» в 20 играх.

После этого успеха «молнии» теперь занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флайерз» располагаются на 10-й строчке.



«Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:4

В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который оформил хет-трик. Тремя результативными передачами отметился россиянин Артемий Панарин.

Не остался в стороне и российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский, который совершил 30 сейвов и пропустил лишь одну шайбу.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду оказался сильнее «Флориды Пантерз». Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 4:2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший три очка (гол + результативная передача). Также заброшенной шайбой в составе победителей отметился российский форвард Владислав Наместников.



«Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз» — 6:4

«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» на родном льду со счетом 6:4. Для обладателей Кубка Стэнли — 2016 и 2017 это поражение стало восьмым в последних девяти матчах.

Самым результативным игроком матча оказался канадский форвард победившей команды Мэтт Дюшейн — два гола и одна результативная передача.

На счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина два голевых паса. Однако, стоит отметить, что россиянин не забил уже в седьмом матче кряду. В последний раз он поражал ворота соперника 2 ноября в матче против «Айлендерс» (2:3 Б).

После этого поражения «Питтбург» опустился на последнее место в Восточной конференции НХЛ.



«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2

В заключительном матче дня «Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Калгари Флэймз». Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

К 37-й минуте матча гости вели со счетом 2:0, Алекс Чьяссон отличился при игре в меньшинстве, а Коннор Макдэвид в равных составах. Тем не менее довести игру до победы команде Тодда Маклеллана не удалось. Еще до второго перерыва Дереку Райану удалось отыграть одну шайбу, а в заключительной трети матча Шон Монахан и Элиас Линдхольм еще по разу огорчили Микку Коскинена. Окончательный счет установил Линдхольм, расстрелявший пустые ворота.

«Огоньки» прервали двухматчевую серию поражений, «нефтяники» потерпели пятую неудачу в шести последних матчах.

Другие матчи игрового дня:


«Нью-Джерси Дэвилз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:3 ОТ
«Миннесота Уайлд» — «Баффало Сэйбрз» — 2:3
«Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» — 4:0
«Ванкувер Кэнакс» – «Монреаль Канадиенс» — 2:3
«Нэшвилл Предаторз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3
«Аризона Койотс» — «Бостон Брюинз» — 1:2

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