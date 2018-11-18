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Загитова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Москве
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«Убежала на коньках в поле»: Загитова чуть не бросила спорт

Загитова призналась, что иногда хочет бросить фигурное катание

Алина Загитова РИА Новости
Алина Загитова
Видео по теме
После победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Алина Загитова укорила себя за «нелепую ошибку» и призналась, что иногда хочет прекратить занятия спортом. Ранее Этери Тутберидзе рассказала, как ученица убежала от нее на коньках в поле и пришлось ее «вылавливать», чтобы убедить заниматься. Другая россиянка Софья Самодурова, занявшая второе место, расплакалась перед журналистами и назвала это «слезами счастья», а на пресс-конференции общалась исключительно на английском.

«У мужчин было cry, у женщин — kiss»

Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве почти полностью остался за российскими фигуристами, которые завоевали золотые медали в трех видах — женском одиночном катании, парах и танцах на льду.

Единственный провалившийся вид — это мужское катание, в котором два отечественных спортсмена остановились в шаге от пьедестала:

Михаил Коляда занял четвертое место, а Андрей Лазукин — пятое.

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Елизавета Туктамышева, которая уже обеспечила себе участие в финале Гран-при и присутствовала на этом турнире в качестве комментатора, отметила этот факт в своем инстаграме:

«Россия, как всегда, здорово провела свой этап Гран-при! Рада, что тоже была причастна к этому празднику — пусть и в совсем необычном амплуа. Мне понравилось комментировать, но, думаю, что пока пускай меня комментируют.

Кстати, шикарный kiss and cry («поцелуи и слезы» — место, где фигуристы вместе с тренерами ждут своих оценок).

У мужчин было больше cry, к сожалению, зато у наших женщин, пар и танцев исключительно kiss, что не может не радовать!»

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Россия, как всегда, здорово провела свой этап гран-при! Рада, что тоже была причастна к этому празднику пусть и в совсем необычном амплуа. Мне понравилось комментировать, но думаю, что пока пускай меня комментируют Кстати, шикарный Kiss and Cry. У мужчин было больше Cry, к сожалению, зато у наших женщин, пар и танцев исключительно Kiss, что не может не радовать! Russia, as usual, organized great event! I'm so happy that I've been a part of it. Was a little bit strange to be there not as a skater especially because I loved being a commentator but I think that others should commentate me By the way, beautiful Kiss and Cry. Unfortunately there was more Cry, but our ladies, pairs and dancers gives us only Kiss, and it's amazing! #rostelecomcup

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

«Иногда нет желания заниматься»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая выиграла соревнования женщин, допустив три ошибки на прыжках, призналась, что ведет внутренний разговор со своим тренером Этери Тутберидзе даже во время выступления.

«Мне есть куда стремиться. Я сегодня была сосредоточена, скорее, на прыжках, а не на образе. С каждым днем я стараюсь делать все более эмоционально на тренировках.

Во время исполнения программы я разговариваю сама с собой, в голове у меня звучит голос Этери Георгиевны», —

сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Также Загитова безжалостно раскритиковала себя за ошибки.

«Мое выступление сегодня было не очень хорошим, но я рада, что смогла собрать свои каскады. При этом на последнем прыжке — тройном флипе — я сделала непростительную ошибку (прыгнула двойной вместо тройного. — «Газета.Ru»). Это было нелепо, потому что я выполняла этот прыжок на тренировках. Наверное, я расслабилась после сделанного каскада».

На вопрос о том, что заставляет ее двигаться вперед после победы на Олимпиаде в Пхенчхане, Загитова начала было давать стандартный ответ («любовь к фигурному катанию»), однако завершила свою речь неожиданным признанием:

«Бывает, что иногда я не хочу заниматься. Тогда меня поддерживают тренеры и родители, и я продолжаю».

О проблемах с Загитовой прошлым летом рассказывала и Тутберидзе.

«Алина убежала от нас в коньках на поле. Мы ее выловили и убедили, что все-таки надо продолжать кататься.

В итоге стала олимпийской чемпионкой», — подытожила специалист в эфире Первого канала.

В этом сезоне Загитова имеет хорошие шансы добавить себе в копилку вторую победу в Гран-при — благодаря золоту российского этапа она уверенно пробилась в финал серии.

Второй по популярности у прессы после завершения соревнований одиночниц была Софья Самодурова — 16-летняя подопечная Алексея Мишина, которая стала серебряным призером.

Выйдя к журналистам после проката, девушка расплакалась.

Когда ее спросили, что же ее так расстроило (в программе не было серьезных ошибок), она воскликнула: «Да ничего! Это были слезы счастья!»

«Испытываю только положительные эмоции, так как я справилась с программой и показала достойное катание, хоть и получила на четыре балла меньше, чем на этапе Гран-при в Америке (там Самодурова стала третьей — «Газета.Ru»).

Чем недовольна? Тем, что была зажата, и сосредоточилась почти целиком на прыжковых элементах».

Любопытно, что во время пресс-конференции девушка отвечала исключительно на английском языке.

Видимо, чтобы привыкнуть к статусу международных соревнований.

«Думаю, за хороший прокат тренер даст мне два дня выходных, когда я приеду в Питер, а затем мы вернемся к напряженной работе, — говорила спортсменка, в то время как переводчик озвучивал ее слова на русском. — Что будет мотивировать меня в дальнейшем? Тот факт, что сегодня я откаталась не очень чисто. Надо исправить ошибки».

Во время одного из вопросов Самодурова отвернулась, и на ее глазах снова выступили слезы. Пресс-атташе Федерации фигурного катания России принесла девушке влажные салфетки. Эмоции от двух медалей на Гран-при в первый же сезон на взрослом уровне продолжали переполнять спортсменку — и это здорово.

У Самодуровой теперь есть реальные шансы на участие в финале серии.

Наиболее вероятный вариант развития событий, при котором Софья окажется в финале, — это если на следующем этапе во Франции Евгения Медведева займет третье место (или ниже).

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