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Битва перед финалом: есть ли конкуренты у Загитовой

Загитова и Ханю выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию

Японский фигурист Юдзуру Ханю и россиянка Алина Загитова Reuters/РИА Новости
Японский фигурист Юдзуру Ханю и россиянка Алина Загитова
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В Москве стартует предпоследний этап Гран-при сезона по фигурному катанию. В составе сборной России выступит одиночница Алина Загитова, которая является безоговорочным фаворитом соревнований. Подопечной Этери Тутберидзе необходимо занять место в тройке лучших, чтобы гарантировать себе участие в финале сезона.

С 16 по 18 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при сезона-2017/18 по фигурному катанию. Домашним турнир станет для 16-летней олимпийской чемпионки Алины Загитова, которая имеет все шансы по итогам этапа завоевать заветную путевку в финал серии — декабрьский этап Гран-при в Ванкувере.

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Полностью состав отечественной команды выглядит следующим образом:
Мужчины: Артур Дмитриев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин
Женщины: Алина Загитова, Софья Самодурова, Полина Цурская
Танцы на льду: Софья Евдокимова/Егор Базин, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин
Пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Что касается Загитовой, то она выйдет на московский лед в качестве бесспорного фаворита. За плечами 16-летней подопечной Этери Тутберидзе в этом сезоне уже есть золото этапа Гран-при в Финляндии. Поскольку у Загитовой есть одна победа в сезоне, то ей необходимо финишировать хоть первой, хоть третьей — и то, и другое дадут ей право выступить на итоговом этапе Гран-при, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере.

Выступления в этом сезоне Загитовой даются непросто.

Часто неудачи Алины связывают с физиологическими изменениями — за лето она существенно прибавила в росте. В Хельсинки ученица Тутберидзе набрала 215,29 балла, хотя откатала свои программы без привычного «вау». Стабильно, спокойно и уверенно. Абсолютно точно не лучшее выступление Загитовой, но оно приблизило ее к заветному финалу. Действительно серьезных оппонентов у Алины в Москве не будет, поэтому нет смысла сломя голову лететь бить рекорды.

Однако обрушившаяся критика на Загитову из-за не слишком убедительных результатов дает о себе знать. Ее наставник Этери Тутберидзе призналась, что Алина сильно расстраивается, читая в интернете мнения людей, которые ее критикуют. Из-за негатива Загитова даже плакала, но это спорт, где фигуристам, особенно в таком юном возрасте, приходится справляться с давлением.

Соперницами Загитовой в Москве станут ее соотечественницы Софья Самодурова и Полина Цурская, а также грозная японка Мако Ямасита.

16-летняя Самодурова в этом сезоне уже имеет бронзовую медаль Skate America, а вот у Цурской, которая покинула группу Тутберидзе летом, все складывается сложнее — в США, где блистала Самодурова, Цурская финишировала только седьмой.

Не выступят на турнире получившие травмы американка Карен Чен и немка Николь Шотт. В категории женщин-одиночниц будут кататься всего десять спортсменок вместо 12-ти. Соответственно, в конкуренции московский Гран-при сильно потерял.

В мужском катании ситуация схожа с той, что и в женском. Безоговорочный фаворит и любимец публики — японец Юдзуру Ханю. В Москве он передвигается в сопровождении офицеров безопасность, а его тренировку посетили более двух тысяч человек. Сложно представить, что двукратный олимпийский чемпион испытает сложности на московском этапе.

Россиянин Михаил Коляда вряд ли сможет составить Ханю достойную конкуренцию.

На своем последнем турнире — в Хельсинки — Михаил выступил плохо. Были и ошибки, и падения. К 23-м годам Коляда, который пользуется огромной популярностью в России среди фигуристов-одиночников, так и не смог обрести стабильность — то взлеты, то падения. В Финляндии он упал с обоих четверных прыжков и в итоге финишировал только третьим. В Москве Коляда сможет побороться за тройку лучших, ведь в Хельсинки, несмотря на слабое выступление, до бронзы ему не хватило всего нескольких баллов. Однако высока вероятность, что Россия все же останется без представителей одиночников-мужчин в финале Гран-при.

В категории спортивных пар и танцевальных дуэтов особой интриги также не наблюдается. Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже завоевали в этом сезоне золото Skate America и на домашнем этапе конкуренции не увидят. Они практически гарантировали себе поездку в Ванкувер вместе с Натальей Забияко и Александром Энбертом.

Тарасова и Морозов страдают от немногочисленных помарок в своих выступлениях, но в любом случае являются главными претендентами на поездку в Ванкувер.

Участники финала Гран-при среди пар пока не сформированы, а в Москве биться за Ванкувер будут две другие российские пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

В программе танцевальных дуэтов выступят три российские пары — Софья Евдокимова/Егор Базин, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин. Последние одержали победу на турнире в Финляндии, а в Москве будут спокойно готовиться к своему первому в карьере финалу Гран-при. Также будет интересно посмотреть на дебютное выступление на международном уровне дочери Николая Морозова Аннабель и Андрея Багина.

Заключительный этап серии Гран-при в Москве наверняка не подарит серьезную спортивную конкуренцию и неожиданные результаты, однако любой турнир с участием олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Юдзуру Ханю — это всегда «обложка», это всегда интригующе и эмоционально.

Напомним, что турнир в Москве пройдет с 16 по 18 ноября. Соревнования откроют мужчины-одиночники, которые с короткой программой выйдут на лед «Мегаспорта» в 14:00 по московскому времени; женщины — в 20:00.

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