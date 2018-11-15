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Травма и выбитый зуб: россиян покалечили в НХЛ

Тарасенко лишился зуба в матче с «Чикаго»

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко с выбитым во время матча с «Чикаго... NBCSN/Sportsnet/YouTube.com
Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко с выбитым во время матча с «Чикаго Блэкхокс» зубом, 14 ноября 2018 года. Скриншот из видео
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Александр Овечкин завершил матч с отрицательным показателем полезности, Евгений Кузнецов получил травму, а Владимир Тарасенко лишился зуба — «Газета.Ru» рассказывает о бедах, которые преследовали россиян в матчах игрового дня НХЛ.

«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1

В первом матче игрового дня регулярного чемпионата НХЛ действующий чемпион «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил клубу «Виннипег Джетс» со счетом 1:3.

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Первыми распечатали ворота соперника гости. Российский защитник столичного коллектива Дмитрий Орлов стал одним из ассистентов Якуба Враны, который переиграл голкипера соперника в середине первого периода.

К слову, это набранное очко осталось единственным для всех россиян, которые принимали участие в матчах среды.

Во втором периоде хозяева перевернули ход поединка. Сначала Марк Шайфли восстановил равновесие, реализовав удаление капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В третьем игровом отрезке сначала Бен Шьяр вывел свою команду вперед, а затем Кайл Коннор поставил точку в матче, забив в пустые ворота.

Овечкин явно не был в ударе. На счету российского нападающего, который провел на льду 24 с половиной минуты, девять бросков по воротам и заработанный отрицательный показатель полезности «минус два».

Но куда хуже дела у еще одного россиянина из «Вашингтона» нападающего Евгения Кузнецова. Форвард провел на льду лишь четыре минуты и десять секунд, после чего получил травму. В середине первого периода россиянина ударил в голову нападающий «реактивщиков» Брэндон Танев. За это нарушение Танев получил малый штраф, а Евгений ушел в раздевалку и больше на площадке не появлялся.

Как отмечает известный журналист из Washington Post Изабель Хуршудян, Кузнецов пройдет тесты на наличие симптомов сотрясения. Пока детали его травмы неизвестны.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:0

В одном время с игрой в Виннипеге началась встреча «Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз», которая завершилась победой хозяев с «футбольным» счетом 1:0.

Автором единственной шайбы стал канадский защитник Брент Сибрук, который отличился после того, как у соперника был удален российский форвард Владимир Тарасенко.

Однако малый штраф — не единственная беда, которая случилась с нападающим «музыкантов».

В конце второго периода в одном из игровых эпизодов форварду выбили зуб. Игрок, сохранив спокойствие, отыскал его на льду и передал врачу команды.

^«Колорадо Эвеланш» – «Бостон Брюинз» — 6:3

В девять раз больше шайб было заброшено в матче «Колорадо Эвеланш» –\— «Бостон Брюинз», который завершился победой хозяев со счетом 6:3.

Ход игры резко менялся дважды. Сначала хозяева повели со счетом 1:0, после чего их соперники ответили сразу тремя шайбами. Тем не менее хоккеисты «Колорадо» сумели взять себя в руки и отыгрались со счета 1:3.

Дублем в составе проигравших отметился Джейк Дебраск, еще одна шайба на счету Давида Пастрняка. У «Эвеланш» отличились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Натан Маккиннон, Тайсон Джост и Карл Скдерберг.

В составе победившей команды на лед выходили три россиянина — голкипер Семен Варламов отразил 20 бросков из 23, защитник Никита Задоров отметился показателем полезности «плюс один», а форвард Владислав Каменев выиграл 83 процента вбрасываний.

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» --5:0

Заключительный поединок игрового дня получился наименее интригующим. «Вегас Голден Найтс» без проблем на домашнем льду разгромил «Анахайм Дакс».

Хозяева повели в счете на 18-й минуте после того, как результативным броском отметился Алекс Так, реализовавший большинство. Решающим моментом встречи стал второй игровой отрезок, по ходу которого в ворота «уток» влетели еще три шайбы. Сначала отличился Коди Икин, затем — Ник Холден, а чуть позже Икин оформил дубль, отметившись точным броском в меньшинстве.

Ну а в третьем периоде преимущество «рыцарей» укрепил и довел до разгромного Томаш Гика.

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