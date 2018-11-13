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От Холдена до Ари: зачем сборной России нужны иностранцы

Ари и баскетболист Боломбой могут выступать за сборную России

Ари на тренировке сборной России РИА Новости
Ари на тренировке сборной России
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Бразильский нападающий Ари, недавно получивший российский паспорт, впервые вызван Станиславом Черчесовым в национальную команду страны, а украинский центровой конголезского Джоэл Боломбой также стал гражданином России и сможет выступать за сборную.

Повальная натурализация

В российском спорте все чаще и чаще происходят случаи натурализации спортсменов, которые, получив паспорт страны, начинают выступать за национальные сборные.

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В футбольной сборной России, блестяще летом выступившей на домашнем чемпионате мира, правый фланг бороздил бразилец Марио Фернандес, ставший одним из лучших футболистов мундиаля.

Еще два года назад на Евро-2016 в составе главной команды страны ездил бразильский вратарь «Локомотива» Гилерме, а сейчас, кроме этой парочки, за национальную команду выступают имеющие немецкие паспорта Роман Нойштедтер и Константин Рауш.

Теперь же в национальную команду страны, после того как форвард «Зенита» и капитан сборной Артем Дзюба усугибил повреждение колена, довызван Ари из «Краснодара».

Бразильский нападающий не так давно получил паспорт гражданина России, давно говорил о мечте выступать за сборную нашей страны, где живет уже девятый год и поиграл за три команды («Спартак», «Краснодар» и «Локомотив»), а также здорово начал сезон: в восьми проведенных матчах в РПЛ Ари отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Теперь же 13 ноября появилась новость о том, что президент страны Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства центровому московского ЦСКА Джоэлу Боломбою.

Баскетболист ранее имел украинское гражданство, хотя по происхождению является наполовину конголезцем (по отцу), наполовину русским (по матери).

«По-настоящему счастлив тому, что получил российское гражданство, горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья, — цитирует Боломбоя официальный сайт ЦСКА.

— Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом».

Он действительно уже не только перестанет считаться в нашей стране легионером, но и стал частью национальной сборной. В ее состав Боломбой был включен еще 26 октября при публикации списка вызванных на матчи с Финляндией и Чехией игроков, хотя на тот момент российского паспорта у игрока еще не было.

Давняя история

Натурализация в российском спорте существует очень давно, а некоторые ее истории стали хрестоматийными.

Пожалуй, первым нашумевшим случаем приглашения в нашу национальную команду сильного иностранца из дальнего зарубежья стала тоже баскетбольная натурализация.

Во многом именно защитнику Джей Ар Холдену, много лет игравшему за ЦСКА, национальная сборная завоевала золотые медали Евробаскета-2007, где сохранивший американский паспорт при наличии российского спортсмен оформил «золотой» двухочковый бросок в матче с хозяевами и безоговорочными фаворитами турнира испанцами.

Российское гражданство Холден получил еще в 2003 году и выступал на чемпионате Европы еще и в 2005 году, а также на Олимпиаде-2008 в Пекине.

В баскетболе было еще немало подобных случаев, в том числе и в женском, где игроки-легионеры сменяли друг друга, а самой известной «американской россиянкой», наверное, стала Бекки Хэммон, которая в 2005 году была признана самым ценным игроком Женской НБА, а в 2008 на Играх в Пекине выиграла вместе с нашей национальной командой бронзу.

Само собой, случалось подобное и в других видах спорта, где выделяется футзал. У минифутболистов российскую сборную уже невозможно представить без игроков из Бразилии в составе, которые делают результат целой четверкой уже много лет, вытесняя из состава русских игроков.

Памятны и Олимпийские Игры в Сочи в 2014 году, под которые российское гражданство было выдано знаменитому американскому сноубордисту Вику Уайлду и легендарному южнокорейскому мастеру шорт-трэка Ан Хен-Су (Виктору Ану).

Оба не подвели и на домашней для России «Белой Олимпиаде» выиграли золотые награды для нашей сборной.

Что касается футбола, то тут о натурализации того или иного игрока для сборной России говорится все чаще и чаще. Но уже сейчас Станислав Черчесов, при желании, сможет воспользоваться услугами, например, много лет выступающего в нашей стране и отлично говорящего по-русски Жоаозиньо из московского «Динамо».

Противоречивая реакция

Реакция на приглашение иностранцев в сборную страны обычно разная. В футзале кто-то категорически против, кто-то относится к массовому выступлению бразильцев за Россию как к неизбежному злу, а кто-то ратует исключительно за результат и доволен.

Трудно вспомнить, чтобы было много недвольных натурализацией Ана и Уайлда, которые принесли славу России в своих видах спорта. К тому же американец еще и женат на российской сноубордистке, призере Игр Алене Заварзиной.

В баскетболе существует правило, по которому в составе национальной команды на одном турнире не может играть более одного натурализованного баскетболиста, так что там вопрос смены спортивного гражданства не стоит так остро.

Самым резонансным, как это обычно и бывает, является футбол, где многие бывшие футболисты и эксперты периодически возмущаются тем, что в сборную зовут все больше бывших иностранцев.

Ари пеняют к тому же на его 32-летний возраст, хотя сложно найти сейчас здорового нападающего, кто больше заслуживал бы вызова в команду Черчесова, если оставить за скобками вопрос происхождения и смотреть только на паспорт.

Кто-то, как Роман Павлюченко, еще недавно ковавший славу российскому футболу на острие атаки на «бронзовом» Евро-2008, заявляет, что не будет смотреть матчи сборной с Ари в составе...

Вопрос действительно неоднозначный, но чем тот же нападающий хуже ставшего едва ли не любимцем нации после мундиаля Марио Фернандеса, от наличия в составе которого телевизор никто не выключал?

А ведь Ари говорит по-русски гораздо лучше латераля ЦСКА, который до сих пор выучил только футбольные термины и слова привествия и не особенно стремится к прогрессу в этом отношении...

Ко всему прочему, хотим мы того или нет, процесс глобализации в современном спорте запущен давно и необратимо. Это есть везде и вряд ли изменится.

Каждый волен решать сам, как ему относиться к натурализации спортсменов, но сборные России по всем видам спорта будут идти дальше своим путем, не особенно интересуясь чужим мнением.

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