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Финал важнее: Туктамышева отказала Хорватии

Туктамышева не выступит на турнире Golden Spin в Загребе

Елизавета Туктамышева во время выступления на шоу фигуристов «Праздник олимпийцев. Чемпионы... РИА Новости
Елизавета Туктамышева во время выступления на шоу фигуристов «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве».
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не примет участия на турнире Golden Spin в Загребе. Также от России рискуют пропустить соревнования танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и одиночник Александр Самарин.

Фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева снялась с турнира серии «челленджер» Golden Spin, который пройдет в хорватском Загребе. Россиянка вошла в список участников соревнований, однако в своем твиттере оперативно опубликовала важное объявление: в Хорватии ее не будет.

«Извините, но я должна сняться»,

— написала Туктамышева.

Причина отказа 21-летней Туктамышевой до банальности проста. Дело в том, что Golden Spin пройдет с 5 по 8 декабря, а в это же время, с 6 по 9 октября, в Ванкувере пройдет финал Гран-при сезона, куда она уже отобралась. Таким образом, Елизавета чисто физически не сможет присутствовать на двух соревнованиях одновременно. А выбор между финалом Гран-при и Golden Spin кажется весьма простым и логичным.

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Как говорится на официальном сайте Международного союза конькобежцев, в составе сборной России на турнире в Загребе выступят одиночники Анастасия Губанова, Анна Погорилая, Константин Милюков, Максим Ковтун, Александр Самарин, пара Амина Атаханова/Никита Володин, танцоры Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Однако следует отметить, что участие в соревнованиях танцевального дуэта Синицина/Кацалапов и одиночника Самарина также остается под вопросом, поскольку они также имеют шансы отобраться в финал Гран-при.

Турнир «Золотой конек Загреба» входит в соревнования серии «челленджер», который проходит под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года в качестве дополнения к серии Гран-при по фигурному катанию. В 2017 году первые места практически во всех категориях достались российским спортсменам: танцы на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев; парное катание — Наталья Забияко/Александр Энберт; женщины-одиночницы – Станислава Константинова. Среди мужчин-одиночников победу одержал грузинский фигурист Морис Квителашвили, а россиянин Артур Дмитриев завоевал бронзовую медаль.

Интересно, что Туктамышева регулярно представляла российскую сборную на Golden Spin. В прошлом году она финишировала на третьем месте. А в 2015 году завоевывала золото.

В этот раз Елизавете предстоит более серьезное испытание – финала Гран-при.

Туктамышева отобралась в финал, заняв третье место на прошедшем этапе в Японии. В Ванкувере, где пройдет финал серии, Россию также могут представить Евгения Медведева и Алина Загитова. Ученице Брайана Орсера для квалификации на итоговый турнир нужно занять место в первой тройке лидеров на этапе Гран-при в Москве (16–18 ноября), а подопечной Этери Тутберидзе необходимо добыть золотую медаль на соревнованиях во Франции (23–25 ноября).

Туктамышева после завоевания путевки в финал не скрывала своей радости.

«Один билет до Ванкувера, пожалуйста», — написала фигуристка в своем твиттере.

Текущий сезон для Туктамышевой складывается как нельзя хорошо. За победами на турнирах в Италии и Финляндии последовало золото Skate Canada, а также довольно неплохое выступление в Японии. Хоть Елизавета и финишировала только третьей, однако показала сильное катание, после которого отметила, что довольна своим прогрессом в нынешнем сезоне.

С точки зрения сложности и чистоты исполнения программ этот сезон Елизавета может занести себе в актив как лучший в карьере.

Разговоры о соперничестве Загитовой и Медведевой настолько заняли всех болельщиков, что о Туктамышевой уже никто и не вспоминал, не говоря уже о том, чтобы считать ее фавориткой.

Спекуляции на тему Алины и Евгении, по признанию Елизаветы, забавляют ее. Еще на контрольных прокатах сборной России стало ясно: Императрица вернулась. А победы в Италии и Финляндии лишний раз закрепили эту мысль. В частности, после неудачных сезонов Туктамышева стала вновь прыгать тройной аксель – один из сложнейших технических компонентов, во многом благодаря которому и демонстрирует высокие результаты.

Елизавета в текущем сезоне действительно наслаждается нахождением на льду. Чего только стоит ее показательное выступление в Канаде, когда подопечная Алексея Мишина неожиданно для всех сорвала с себя накидку и оказалась в одном бра. Да и по активности в твиттере, которой до этого за ней не наблюдалось, можно судить о приобретении Елизаветой сумасшедшей уверенности в себе.

Тройной аксель, уверенность и раскрепощенность – главные факторы успеха Туктамышевой в сезоне.

Загитовой и Медведевой пока все дается непросто: главные звезды российского фигурного катания буксуют, ошибаются. На сегодняшний день именно Императрица является главной претенденткой на победу в сезоне среди россиянок. В Ванкувере она будет бороться только за золото.

Напомним, что финал Гран-при сезона-2018/19 пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

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