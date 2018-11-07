«Забыл о проблемах»: певца шокировала ночнушка Медведевой

Главной звездой второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, без сомнения, стала россиянка Елизавета Туктамышева, удивившая поклонников данного вида спорта победой по сумме короткой и произвольной программ, а также ярким показательным выступлением.

Ее откровенный образ стюардессы, исполненный под композицию Бритни Спирс Toxic, бросил тень на выступления остальных участников шоу.

Однако и двукратный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева, которая заняла третье место на этапе, сумела преподнести поклонникам сюрприз — такого взрослого образа у нее еще не было.

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На показательное выступление россиянка вышла в элегантной черной комбинации и мужской белой рубашке. Романтичная и чувственная программа была поставлена под песню Beautiful Mess в исполнении Кристиана Костова.

Новый образ фигуристки лишний раз подчеркнул те изменения, которые произошли с ней после Игр-2018 и ухода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

После второго этапа Медведева заявила, что выступление было полностью поставлено ею.

«Этот показательный я ставила до единого движения сама, это абсолютно моя работа. Костюм подбирала, стразики выкладывала сама.

Не судите строго. Я очень старалась», — цитирует Медведеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также Евгения рассказала о том, как она приняла решение выступать под композицию Костова.

«Мы познакомились не так давно, около полугода назад. Меня пригласили на передачу «Пусть говорят», когда шло «Евровидение». На передаче рядом со мной находился Крис, и на протяжении двух часов мы сидели рядом, и нам не дали сказать ни слова. Мы просто сидели и думали, что мы здесь делаем. Начали разговаривать в рекламных паузах.

Мы понятия не имели друг о друге раньше, несмотря на то что после Олимпиады это было, и по телевизору начинался балаган: Медведева переходит или не переходит. Да и о «Евровидении» много говорили по ТВ, но мы вообще друг о друге не слышали. И так вот, с чистого листа, знакомство получилось очень интересным.

И когда во время передачи показали маленький отрывок выступления Криса на «Евровидении», у меня глаза открылись, и я поняла: вот оно, я должна кататься под эту песню», — сказала Медведева.

Костов является финалистом первого сезона российского проекта «Голос. Дети», который прошел в 2014 году. В 2017-м болгарский певец принял участие в конкурсе «Евровидение», на котором занял рекордное для страны второе место.

После совместных съемок Медведева и Костов провели еще несколько встреч в Москве.

Общение молодых людей вызвало интерес со стороны фанатов и СМИ. Подогревали интерес и селфи, которые были сделаны в центре российской столицы.

Комментируя появившиеся летом слухи, Медведева заявила, что она и Костов — просто друзья.

«Так получилось, что два 18-летних подростка работают вместе. Но я хочу сразу же развеять все, что нагоняют обычно СМИ, — мы не пара. Мы хорошие друзья, мы всегда на связи и очень много общаемся, у нас много общих интересов, мы друг друга поддерживаем в трудные минуты.

Эта та дружба, которой хочется дорожить, но мы не пара, мы не встречаемся», — сказала Медведева.

Также фигуристка открыто поблагодарила Костова за композицию для своей программы.

«Спасибо тебе, Кристиан, за твою песню, которая вдохновила на этот номер. Ты большой молодец! Жду новых песен», — написала Евгения в своем инстаграме.

Реакция самого певца на выступление Медведевой была куда более бурной.

«Ты ангел, Женя. Спасибо тебе за то, что заставила меня забыть обо всех проблемах, что есть у меня в жизни, и позволила быть просто безумно счастливым и гордым!

Для меня это честь, что ты используешь мою песню для твоего выступления. Ты действительно совершенство», — заявил Костов в твиттере.

Еще до старта Гран-при не менее пикантный номер представила олимпийская чемпионка Алина Загитова. В Германии на турнире Nebelhorn Trophy россиянка исполнила показательное выступление в образе героини серии видеоигр и кинофильмов Лары Крофт.

Девушка была одета в черные обтягивающие лосины и кожаную куртку, которую она эффектно сняла в самом начале программы. Спортсменка каталась под композицию 2WEI Survivor.

Также Загитова порадовала этим откровенным выступлением зрителей третьего этапа Гран-при, который прошел в Хельсинки.

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