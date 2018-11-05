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«На пределе возможностей»: почему Загитову ждет сложный сезон

«Болезненный период взросления»: почему Загитову ждет сложный сезон

Алина Загитова РИА Новости
Алина Загитова
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Россиянки Алина Загитова и Станислава Константинова заняли первое и второе место на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию среди женщин, а японец Юдзуру Ханю выиграл у мужчин. «Газета.Ru» приводит комментарии бывших спортсменов и экспертов о соревнованиях в Хельсинки.

Третий этап Гран-при по фигурному катанию вышел во многом уникальным. Впервые в истории этих соревнований одновременно выступали чемпион и чемпионка последних Олимпийских игр в одиночных разрядах у мужчин и женщин.

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Японец Юдзуру Ханю и россиянка Алина Загитова оправдали свой статус, достаточно легко выиграв свои соревнования. Они, а также еще одна россиянка — Станислава Константинова — вызвали восторг у заслуженного тренера России, а ныне комментатора Татьяны Тарасовой.

«Мы любим тебя, Ханю! Такие люди делают историю!» — написала Тарасова в своем инстаграме о японце, который выступал в Хельсинки, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Какие талантливые и красивые у нас девочки, как они катались сегодня. Золото и серебро наши! Поздравляю, Алина и Станислава!»

— похвалила Татьяна Анатольевна Загитову и Константинову другой инстаграмной публикацией.

В превосходном ключе о выступлении Загитовой и работе ее тренера Этери Тутберидзе высказался и олимпийский призер по фигурному катанию, а ныне известный хореограф Илья Авербух.

«Поздравляю Алину Загитову и Этери Тутберидзе с этим результатом. Явно проделана большая работа, ведь тяжело оставаться в хорошей форме в постолимпийском сезоне, — цитирует специалиста 360tv.

— Считаю, огромная заслуга тренера в том, что Алина остается мировым лидером. Она это продемонстрировала, она бросила перчатку всем остальным соперницам, показав, что прошлый сезон не был единичным успехом.

Она готова и дальше побеждать, поэтому для многих соперниц это будет хорошей мотивацией для работы. Психологически выступать в этом сезоне гораздо тяжелее, это объяснимо, ведь она уже мировой лидер и на нее все давит. Но в произвольной программе на 80% все было хорошо, есть время исправить неточности.

Период взросления сейчас проходит, он достаточно болезненный, поэтому я как раз отмечаю большую работу тренера — сохранить прежний уровень. Этот сезон еще будет таким. Что тут можно сделать, такова спортивная жизнь, она требует лишений. Все это надо пройти, это непростая история».

А вот журналист и комментатор Елена Вайцеховская, говоря о победе Загитовой, обратила внимание на сложности, с которыми уже в нынешнем сезоне предстоит столкнуться олимпийской чемпионке Пхенчхана.

«Никакой человек не может слишком долго стоять на цыпочках», – гласит старинная китайская мудрость, и это, безусловно, так: не случайно прошлой осенью неудача в виде серьезной травмы настигла даже столь несокрушимого бойца, как двукратная чемпионка мира и самая стабильная фигуристка за всю историю своего вида спорта Евгения Медведева, — цитирует Вайцеховскую «Р-Спорт».

«На цыпочках» — это про спортсменок Этери Тутберидзе. Можно по-разному относиться к конвейерному методу подготовки чемпионок, но нельзя отрицать очевидное: на этом конвейере все работают на пределе возможностей.

Плюсы подобной методики в том, что конвейер сам отсеивает тех, кто не может или не хочет работать, или имеет недостаточно устойчивую для каждодневной конкуренции нервную систему. Соответственно, на выходе получается уникальный «продукт» (имя и фамилия здесь абсолютно вторичны), способный добывать золотые медали в условиях любой сложности. А в спорте, как ни крути, это главное.

Но есть и минус. Сама система подразумевает достаточно быструю смену чемпиона. Как только у спортсмена по мере его взросления и роста начинают появляться неизбежные в таких случаях технические проблемы, с ним просто становится некому возиться. Да и незачем.

Алине Загитовой, одержавшей в Хельсинки более чем убедительную победу, в этом сезоне предстоит, возможно, самый тяжелый сезон ее жизни. С одной стороны, в группе она по-прежнему лидер. С другой — сильной спортсменки, имеющей право выступать на взрослом уровне, там просто нет. Для того, чтобы сохранить нынешние позиции в мире, олимпийской чемпионке нужно что есть силы бежать вперед. Примерно так, как уже не первый год вперед мчится Юдзуру Ханю.

Хватит ли на это запаса прочности у российской спортсменки? Я не знаю. Знаю другое: то, что Алина в каждом своем выступлении отчаянно стремится сделать все, на что способна, и даже больше, заслуживает того, чтобы столь же отчаянно за нее болеть».

Еще один заслуженный тренер России Тамара Москвина отметила закономерность результатов этапа в Хельсинки, не став уж слишком эмоционально оценивать прокаты победителей.

«Говорить о том, что кто-то откатался хорошо или плохо, неправильно — каждый показал то, на что он на данном этапе готов, места распределились в соответствии с тем уровнем конкуренции, который на данных соревнованиях присутствовал, — приводит слова Москвиной ТАСС.

— Наши спортсмены заняли первые места (в танцах, парах и у женщин), это говорит о том, что у них очень большая вероятность попадания в финал, это отрадно, потому что они сделали важный шаг по направлению к итоговому этапу.

Некоторые могут критиковать, что кто-то катался не в полную силу, но это означает лишь то, что их соперники выступили еще слабее и не так убедительно. Старт в Хельсинки для любого фигуриста — это очередная ступенька либо наверх, на пьедестал мира, либо показатель того, что что-то не готово — либо программа, либо чистота передвижений, либо компоненты, которые по ходу сезона необходимо подправлять».

В любом случае, российские девушки за этап в Финляндии получили куда лучшие отзывы, чем неудачно откатавшие мужчины. Например, о неудовлетворительности выступлений Михаила Коляды и Андрея Лазукина высказался генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«Закончились соревнования мужчин, считаю, что катание российских участников было неудовлетворительным. Нужно сделать выводы вместе с тренерами и понять, над чем работать, — цитирует функционера «Р-Спорт».

— Спортсмен, выйдя на лед, не должен себя щадить. Не должен давать себе поблажки. Турнир закончен, начинаем готовиться к следующему».

Тренер Лазукина Алексей Мишин в восторженных тонах оценил выступление Ханю.

«Фигуристы делятся на три группы — плохие, хорошие и гениальные. Одного представителя из последней группы, а именно Ханю, мы сегодня увидели. Причем он велик как в своей технике, так и в том, что не старается кого-то изобразить, — рассказал Мишин агентству «Р-Спорт».

— Благодаря тому, что он владеет всем арсеналом, он показывает катание как у небожителей».

«Лазукин в короткой программе показал, что он спортсмен с хорошим будущим, а в произвольной он пытался это мнение о себе перечеркнуть», — добавил специалист уже о своем подопечном.

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