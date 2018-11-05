Армейский призыв: Черчесов взял в сборную Чалова

5 ноября на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) был опубликован список из 23-х игроков, вызванных на ближайший сбор главной команды страны тренерским штабом во главе с Станиславом Черчесовым.

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Национальной сборной предстоит интересный и ответственный отрезок, который подытожит лучший год в ее жизни в последнем десятилетии.

15 ноября российская сборная в Лейпциге на «Ред Булл Арене» сразится в товарищеском, или же, как говорит ее главный тренер, контрольном поединке с переживающей очевидный кризис, но остающейся топ-командой Германией Йоахима Лева.

Этот матч должен стать во многом лакмусовой бумажкой, показывающей нынешнюю силу нашей команды на фоне одной из ведущих сборных мира.

Напомним, что Россия этим летом блестяще выступила на домашнем чемпионате мира по футболу, пройдя в 1/8 финала по пенальти сборную Испании и уступив в четвертьфинале тоже в послематчевой серии хорватам с Лукой Модричем, Иваном Ракитичем, Марио Манджукичем и Иваном Перишичем, которые потом дошли до финала.

Теперь же подопечные Черчесова близки к тому, чтобы подняться из второго дивизиона нового турнира сборных Лиги наций в элитный. Пикантности предстоящему поединку с Германией добавляет тот факт, что немцы как раз могут элиту покинуть и поменяться в следующем розыгрыше местами с нашей командой.

Ну а решится судьба путевки в группу сильнейших 20 ноября, когда наша команда в Швеции сразится в последнем поединке групповой стадии с хозяевами.

Для гарантированного первого места в трио со шведами и турками нашей команде достаточно добиться ничейного результата.

Напомним, что российские футболисты дважды обыграли турецкую сборную, а в домашнем матче с «Тре крунур» разошлись безголевым миром, хотя имели игровой перевес.

Турция набрала три очка в трех матчах и уже не может догнать нашу сборную. Сделать это теоретически по силам только шведам, которые после двух поединков имеют лишь одно очко в активе, так как против турок упустили перевес в два мяча после первого тайма (2:3).

Теоретически, Россия может гарантировать себе первое место еще до начала матча в Стокгольме, если шведы 17 ноября не обыграют Турцию, причем мотивация у всех в том поединке будет высокая, так как третье место группы вылетает в третий дивизион Лиги наций.

Напомним, что повышение в классе дает не только место в элите в новом розыгрыше турнира, но и дополнительный шанс отобораться на чемпионат Европы-2020, если успехом для команды не увенчается отборочная кампания, которая пройдет в 2019 году.

Что касается состава игроков, вызванных Черчесовым, то в целом список выглядит привычным. Внимание на себя обращают возвращение в главную команду страны не вызывавшегося в прошлый раз полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, а так же вызовы сразу трех армейских новичков Кирилла Набабкина, Ильзата Ахметова и Федора Чалова.

Возвращение Антона Миранчука в команду – ожидаемое решение тренерского штаба. Хавбек «Локомотива» был в составе команды на чемпионате мира, пусть и не выходил на поле, а сейчас является лидером набравших отличный ход «железнодорожников». Антон Миранчук забил шесть мячей в последних четырех матчах красно-зеленых.

Куда интереснее ситуация с армейцами. Федор Чалов уже призывался в сборную при Черчесове перед чемпионатом мира, но тогда не попал в итоговую заявку на домашний мундиаль.

А вот в нынешнем сезоне главный тренер национальной команды игнорировал нападающего ЦСКА, который уверенно возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с восемью мячами, в то время как у ближайшего преследователя, Ари из «Краснодара», только шесть голов.

Чалова несколько раз вызывали в молодежную сборную страны, провалившую в итоге свой отборочный цикл, причем Евгений Бушманов почему-то далеко не всегда выпускал самого результативного российского нападающего, за что подвергся серьезной критике со стороны болельщиков.

Что ж, теперь Федор понадобился Черчесову, только непонятно, получит ли нападающий свой шанс, учитывая игру России по схеме в одного форварда и привычно вызванных зенитовцев Артема Дзюбу и Антона Заболотного, а также Дмитрия Полоза из «Рубина».

А вот Кирилл Набабкин и Ильзат Ахметов при Черчесове в главную команду страны еще не вызывались, и здесь главный тренер отмечает прогресс их клуба и самих футболистов.

Ставший одним из лидеров ЦСКА Ахметов – абсолютный дебютант сборной России. В нынешнем сезоне он выходил на поле во всех матчах своей команды, кроме игры первого тура с «Анжи» и Суперкубка России с «Локомотивом». На счету полузащитника один голевой пас против «Урала».

32-летний Кирилл Набабкин уже вызывался в сборную страны. Впервые он был призван еще Диком Адвокатом в 2012 году и в итоге поехал на чемпионат Европы, где, правда, так и не появился на поле.

Вызывался Набабкин несколько раз и при Фабио Капелло, но до сих пор имеет в активе только два матча – 90 минут при Адвокате против Италии и 15 минут при итальянце против Исландии.

В последний год Кирилл добился впечатляющего прогресса и из игрока подмены превратился в одного из лидеров армейцев и даже вывел команду на поле в матче Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» с капитанской повязкой (из-за дисквалификации Игоря Акинфеева).

Самым ярким моментом Набабкина в 2018 году является его гол в ворота лондонского «Арсенала» в плей-офф Лиги Европы.

Список игроков, вызванных в сборную России

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»);

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

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