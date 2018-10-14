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Все. Завершилась половина игры. Сборная России выглядит лучше турков и закономерно выигрывает со счетом 1:0. Надеемся, что хозяевам во втором тайме удастся развить свое преимущество.
Ровно одну минуту добавил арбитр к первому тайму. Головин создал неплохой момент, однако его удар из-за пределов штрафной пришелся выше ворот.
«Россия! Россия» — загягивает сочинская арена. Однако в это время мячом владеет Турция.
Несколько ярких фотографий с матча появились в официальном твиттере УЕФА.
Турция пока явно активнее. Видимо, в раздевалке Станислав Черчесов обратит на это внимание.
В последние несколько минут турки очень много атакуют. Стадион недовольно свистит.
Головин подошел к мячу... Стенка приняла на себя удар Александра.
Опасный штрафной заработала сборная России. На Дзюбе грубо сфолили. До ворот метров 25.
Россияне отошли назад, оставив сопернику пространство. Вот только у турков совсем плохи дела с позиционным нападением.
Все идет по плану сборной России. Турки почти не атакуют.
Продолжает атаковать сборная России после забитого мяча. Сочинский стадион громко поддерживает команду!
После углового от Головина мяч прилетел к Джикии. Георгий мощно приложился — снаряд попал в штангу. Мяч прилетел к Нойштедтеру — Роман добил его в сетку — 1:0!
А вот и ответ россиян! Дзюба головой пробил по воротам после навеса Фернандеса, но попал прямо в руки голкиперу.
Как всегда хорош Марио Фернандес. Защитник ЦСКА быстр на фланге — соперники останавливают его только ценой многочисленных нарушений правил.
После бурного начала успокоились команды. Не спешат забивать футболисты.
Аншлаг сегодня на сочинском стадионе. Приятно, что после ЧМ-2018 приезд сборной России вызывает ажиотаж в любом городе.
Это уже четвертый матч России и Турции за последние два годы. Один раз победили отечественные игроки и дважды была зафиксирована ничья.
Ох, допускает в простейшей ситуации ошибку Гилерме. С ноги российского бразильца срезался мяч на угловой. Стандарт успеха туркам, к счастью, не принес.
Охладили немного свой пыл россияне. Турки смогли немного отодвинуть игру к центру поля...
Кудряшов оказался один в штрафной соперника. Федор отдавал передачу на Газинского — чуть-чуть неточно. Соперник хаотично отбивается.
Сборная России начала с атак. Сразу же оказывают серьезное давление отечественные игроки. Видимо, турки будут играть вторым номером.
Матч начался! Поехали!
До поединка остается около пяти минут. Команды играют на сочинском стадионе «Фишт» — там, где сборная России провела четвертьфинальный матч ЧМ-2018 против хорватов.
Сборная России располагается на первом месте в группе. Команда Станислава Черчесова набрала четыре очка. У турков — три, у шведов — одно. Победа в сегодняшнем матче существенно приблизит нас к победе в трио, поражение — серьезно осложнит турнирную ситуацию. Матч имеет огромное значение.
Состав сборной Турции: Синан Болат, Хасан Али Калдырым, Чаглар Сеюнджу, Сердар Азиз, Мехмет Зеки Челик, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир, Огузхан Озьякуп, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Ундер, Дженк Тосун.
Стартовый состав сборной России: Маринато Гилерме, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Роман Нойштедтер, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Ионов, Артем Дзюба.
Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций между сборными России и Турции.