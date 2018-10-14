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Праздник в Сочи: Россия забила Турции. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Россия — Турция

В Сочи проходит встреча Лиги наций между Россией и Турцией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига B. Группа 2. 4-й тур  |   14 октября 19:00   |  перерыв
Россия
1:0
Турция
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
Нойштедтер 20'
Калдырым 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
2 (з)   Марио Фернандес
3 (з)   Роман Нойштедтер 20'
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Георгий Джикия
7 (п)   Далер Кузяев
8 (п)   Юрий Газинский
11 (п)   Роман Зобнин
17 (п)   Александр Головин
20 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Синан Болат
3 (з)   Хассан Али 37'
4 (з)   Сердар Азиз
6 (з)   Чаглар Сёюнджю
13 (з)   Зеки Челик
5 (п)   Окай Йокушлу
8 (п)   Огузхан Озьякуп
10 (п)   Хакан Чалханоглу
14 (п)   Махмут Текдемир
17 (п)   Дженгиз Ундер
9 (н)   Дженк Тосун
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв
16 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Константин Рауш
5 (з)   Андрей Семёнов
19 (з)   Егор Сорокин
21 (з)   Руслан Камболов
6 (п)   Денис Черышев
10 (п)   Алан Дзагоев
15 (п)   Алексей Миранчук
18 (п)   Игорь Смольников
9 (н)   Антон Заболотный
23 (н)   Дмитрий Полоз
12 (в)   Серкан Кырынтылы
23 (в)   Гёкхан Аккан
2 (з)   Шенер Озбайраклы
15 (з)   Эртугрул Эрсой
22 (з)   Кан Айхан
7 (п)   Сердар Гюрлер
11 (п)   Юсуф Язиджи
18 (п)   Таркан Сербест
19 (п)   Юнус Малли
16 (н)   Энес Унал
20 (н)   Омер Байрам
21 (н)   Беркай Озджан
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Перерыв

Все. Завершилась половина игры. Сборная России выглядит лучше турков и закономерно выигрывает со счетом 1:0. Надеемся, что хозяевам во втором тайме удастся развить свое преимущество.

'45+1

Ровно одну минуту добавил арбитр к первому тайму. Головин создал неплохой момент, однако его удар из-за пределов штрафной пришелся выше ворот.

'44

«Россия! Россия» — загягивает сочинская арена. Однако в это время мячом владеет Турция.

'42

Несколько ярких фотографий с матча появились в официальном твиттере УЕФА.

'40

Турция пока явно активнее. Видимо, в раздевалке Станислав Черчесов обратит на это внимание.

'38

Хассан Али Калдырым очень грубо сыграл против Марио Фернандеса. Заслуженная желтая карточка.

'36

В последние несколько минут турки очень много атакуют. Стадион недовольно свистит.

'34

Очень опасный момент был у турков. Гилерме сумел перевести мяч на угловой. Ундер после своего удара закручивал мяч под самую штангу, но голкипер сборной России в прыжке мяч парировал!

'32

Головин подошел к мячу... Стенка приняла на себя удар Александра.

'30

Опасный штрафной заработала сборная России. На Дзюбе грубо сфолили. До ворот метров 25.

'28

Россияне отошли назад, оставив сопернику пространство. Вот только у турков совсем плохи дела с позиционным нападением.

'26

Все идет по плану сборной России. Турки почти не атакуют.

'24

Очень опасный прострел низом вдоль ворот исполнил Дзюба, Ионов в подкате уже старался замкнуть, но чуть-чуть не дотянулся!

'22

Продолжает атаковать сборная России после забитого мяча. Сочинский стадион громко поддерживает команду!

'20

После углового от Головина мяч прилетел к Джикии. Георгий мощно приложился — снаряд попал в штангу. Мяч прилетел к Нойштедтеру — Роман добил его в сетку — 1:0!

'20

ГО-О-ОЛ! Сборная России открывает счет! НОЙШТЕДТЕР!

'19

А вот и ответ россиян! Дзюба головой пробил по воротам после навеса Фернандеса, но попал прямо в руки голкиперу.

'17

Чуть не пропустила сборная России! Втроем на одного защитника выбегали гости... Великолепный перехват Георгия Джикии спасает команду Черчесова.

'16

Как всегда хорош Марио Фернандес. Защитник ЦСКА быстр на фланге — соперники останавливают его только ценой многочисленных нарушений правил.

'14

После бурного начала успокоились команды. Не спешат забивать футболисты.

'12

Аншлаг сегодня на сочинском стадионе. Приятно, что после ЧМ-2018 приезд сборной России вызывает ажиотаж в любом городе.

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Россия !!!!

Публикация от Миша Ермак (@ermak_aksay)

'10

Это уже четвертый матч России и Турции за последние два годы. Один раз победили отечественные игроки и дважды была зафиксирована ничья.

'8

Ох, допускает в простейшей ситуации ошибку Гилерме. С ноги российского бразильца срезался мяч на угловой. Стандарт успеха туркам, к счастью, не принес.

'6

Охладили немного свой пыл россияне. Турки смогли немного отодвинуть игру к центру поля...

'4

Кудряшов оказался один в штрафной соперника. Федор отдавал передачу на Газинского — чуть-чуть неточно. Соперник хаотично отбивается.

'3

Сборная России начала с атак. Сразу же оказывают серьезное давление отечественные игроки. Видимо, турки будут играть вторым номером.

'1

Матч начался! Поехали!

18:55

До поединка остается около пяти минут. Команды играют на сочинском стадионе «Фишт» — там, где сборная России провела четвертьфинальный матч ЧМ-2018 против хорватов.

18:50

Сборная России располагается на первом месте в группе. Команда Станислава Черчесова набрала четыре очка. У турков — три, у шведов — одно. Победа в сегодняшнем матче существенно приблизит нас к победе в трио, поражение — серьезно осложнит турнирную ситуацию. Матч имеет огромное значение.

18:45

Состав сборной Турции: Синан Болат, Хасан Али Калдырым, Чаглар Сеюнджу, Сердар Азиз, Мехмет Зеки Челик, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир, Огузхан Озьякуп, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Ундер, Дженк Тосун.

18:40

Стартовый состав сборной России: Маринато Гилерме, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Роман Нойштедтер, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

18:35

Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

18:30

Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций между сборными России и Турции.