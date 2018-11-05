Штурм для Ковальчука: «Кингз» получили нового тренера

«Отттава Сенаторз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 3:4 ОТ

«Тампа-Бэй», один из главных фаворитов сезона, одержал вторую победу подряд, что вполне ожидаемо, учитывая уровень соперника. «Оттава» находится в стадии перестройки после обмена в «Сан-Хосе» своего капитана и одного из лучших атакующих защитников лиги Эрика Карлссона, а также ряда других прежних лидеров.

Сама по себе встреча «Лайтнинг» и «Сенаторз» была примечательна, так как для обоих клубов была 2000-й в регулярных чемпионатах НХЛ, где они появились синхронно в сезоне-1992/93.

При этом наставник «молнии» Джон Купер именно этот поединок выбрал, чтобы дать отдых своему основному голкиперу россиянину Андрею Василевскому, и ворота гостей защищал Луи Доминги.

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Первый период сложился для «Тампы» крайне неудачно, причем антигероями стали Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Именно удаления российских хоккеистов обернулись голами в большинстве Бобби Райана и Максима Лажойе.

Впрочем, после первой 20-минутки на льду была практически одна команда. Подопечные Купера перебросали в оставшееся игровое время соперника со счетом 37-12, хотя все равно едва не уступили.

Седрик Пакетт отыграл одну шайбу в начале второго отрезка матча, а Мэттью Джозеф в третьем провел свой первый гол в сильнейшей лиге мира, восстановив равновесие, однако Коди Сиси меньше чем за пять минут до финальной сирены вновь вывел вперед хозяев, реализовав один из редких моментов «Оттавы».

Все решалось на последней минуте, когда Купер уже призвал Доминги на скамейку, а на льду появился шестой игрок «молнии». «Тампа» расположилась в чужой зоне и вывела на бросок от синей линии Никиту Кучерова, но он размашистым щелчком угодил в своего же партнера по команде Райана Макдону.

Диск подхватил хоккеист «Оттавы», готовый убежать на пустые ворота и поставить в противостоянии точку, но Макдона не только не потерял равновесия после попадания в него шайбы, но и, развернувшись, успел поднять выбегавшему за синюю линию сопернику клюшку и закрыть зону.

Защитник тут же отпасовал Тайлеру Джонсону, который накатывал на ворота справа. На дальнем пятака под бросок в касание от плеча размахнулся Стивен Стэмкос. Именно на капитана и ушло все внимание «сенаторов», а вот пас последовал на дальнюю штангу, откуда Брэйден Пойнт за 27 секунд до конца третьего периода забросил свою восьмую шайбу в сезоне и перевел встречу в овертайм.





Там она продолжалась совсем немного – всего 14 секунд. Все те же Макдона (три передачи в матче) с Пойнтом вывели на бросок Янни Гурде, и тот принес «молнии» победу. Судейский столик решил просмотреть эпизод на предмет атаки на вратаря, но не усмотрел в действиях гостей криминала.

Михаил Сергачев нанес в этом матча два броска по воротам и совершил один блок-шот, а Никита Кучеров, также не набравший очков, выстрелил в створ пять раз, провел силовой прием и завершил встречу с показателем полезности -1.





«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Баффало Сэйбрз» – 3:1

Ищущие себя под руководством Дэвида Куинна «Рейнджерс» начали сезон с трех побед в стартовых одиннадцати матчах. Однако теперь «синерубашечники» смотрятся куда лучше и выдали серию из трех побед подряд, одолев дома «Баффало».

Впрочем, эта виктория стала во много стечением обстоятельств, а именно волшебной игры голкипера-ветерана Хенрика Лундквиста, отразившего 39 бросков по своим воротам (его визави Коннор Хаттон совершил только 19 спасений), и двух шайб в течение 19-ти секунд на первой минуте второго периода.

Сначала набирающий вместе с командой обороты российский нападающий Владислав Наместников вывел на гол Нила Пионика, а следом свой лицевой счет пополнил Джимми Веси, в концовки встречи оформивший дубль.

Наместников провел насыщенный матч, нанеся один бросок в створ, совершив один силовой прием, один блок-шот и отметившись потерей и перехватом, а также показателем полезности +2. Другой российский форвард нью-йоркцев Павел Бучневич в створ ворот не бросал, зато провел четыре силовых приема, но заработал отрицательную полезность (-1).





«Анахайм Дакс» – «Коламбус Блю Джекетс» – 3:2 ОТ

Ко всем бедам «Анахайма», проигравшего семь матчей подряд, добавилась травма капитана команды Райана Гетцлафа, поэтому когда Пьер-Люк Дюбуа открыл счет в начале второго периода, это вряд ли кого-то удивило.

А вот дальше настало время защитника «Дакс» Кэма Фаулера, дважды пробившего Йонаса Корписало, вновь вытеснившего из ворот «Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

«Утки» были очень близки к тому, чтобы выиграть в основное время, но в концовке замена финского вратаря на шестого полевого игрока принесла гостям вторую шайбу Дюбуа и перевела встречу в овертайм.

Ну а уже на 36-й секунде дополнительной пятиминутки Фаулер, до того вообще не забивавший в этом сезоне, оформил хет-трик и принес «Анахайму» долгожданную победу.

Кэм стал седьмым защитником в истории лиги, кому удалось оформить хет-трик в матче регулярного чемпионата, забив последний из трех голов в овертайме. Интересно, что среди предыдущих шести авторов этого достижения затесались еще два представителя «Дакс» – Любомир Вишновски и Хамфус Линдхольм, принимавший участие и в отчетном поединке.

Ассистировавший Фаулеру в овертайме форвард Адам Хенрик набрал таким образом свое 300-е очко в заокеанской лиге, ну а «Коламбус» увез три очка (1-1-1) из турне по городам Калифорнии.

«Три очка из шести возможных – не то, чего мы бы хотели, но и не самый плохой результат», — подытожил Дюбуа. Теперь «голубые мундиры» примут на своем льду «Даллас».

Артемий Панарин провел еще один не очень удачный матч, нанеся за 22:44 на льду два броска, совершив потерю и получив показатель полезности -1.

Вполне очевидно, что нынешняя ситуация для отказывающихся продлевать истекающие в конце сезона соглашения с «Коламбусом» Бобровского и Панарина рано или поздно закончится обменами.





Новый тренер «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес», собиравший летом состав под борьбу за Кубок Стэнли, но вместо этого оказавшийся на самом дне Тихоокеанского дивизиона и проигравший семь из девяти последних матчей, решил, что настало время перемен, и уволил главного тренера Джона Стивенса, а также его помощника Дона Нахбаура.

В качестве наставника «Кингз» до конца сезона уже был назначен Уилли Дежарден, последние годы работавший (неудачно) с «Ванкувером». Его ассистентом станет немец Марко Штурм.

Интересно, что на Олимпийских Играх в Пхенчхане Дежарден и Штурм возглавляли сборные Канады и Германии, которые завоевали серебряные и бронзовые медали, уступив Олимпийским атлетам из России под руководством Олега Знарка.

Причем в полуфинале команда Штурма сотворила сенсацию, одолев «кленовых листьев» Дежардена.

Интересно, как тренерские перестановки отразятся на Илье Ковальчуке, летом подписавшим с клубом трехлетний контракт на $18,75 млн и являющимся сейчас лучшим бомбардиром «Кингз» и едва ли не единственным хоккеистом клуба, к которому у болельщиков нет претензий.

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