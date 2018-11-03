Не только Загитова: как Россия завоевывает Финляндию

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Фигурное катание / Гран-при по фигурному катанию. 3-й этап, Хельсинки
17:00
Женщины, короткая программа
1
Алина Загитова (Россия)
68,90
2
Юна Сираива (Япония)
63,77
3
Луна Хендрикс (Бельгия)
63,17
закончен
Испания / Примера
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Динамо МнБарыс
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0:3
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21:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
9:2
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
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Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
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02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
215,29
2
Станислава Константинова (Россия)
197,57
3
Каори Сакамото (Япония)
197,42
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
не начался
16:30
КраснодарРостов
не начался
19:00
Спартак МУрал
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
не начался
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
не начался
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
не начался
11:00
ТомьХимки
не начался
12:00
ТюменьНижний Новгород
не начался
14:00
ШинникСибирь
не начался
14:30
ТамбовБалтика
не начался
15:00
ЧертановоЗенит-2
не начался
15:00
Авангард КСпартак-2
не начался
16:00
МордовияАрмавир
не начался
17:00
СочиФакел
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
не начался
18:15
ВильярреалЛеванте
не начался
20:30
УэскаХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадСевилья
не начался
22:45
БетисСельта
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
не начался
17:00
КьевоСассуоло
не начался
17:00
ПармаФрозиноне
не начался
17:00
СампдорияТорино
не начался
20:00
БолоньяАталанта
не начался
22:30
УдинезеМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
не начался
18:00
ЛьвовВорскла
не начался
20:30
ЧерноморецЗаря
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
не начался
19:00
Сент-ЭтьенАнже
не начался
23:00
МонпельеМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
не начался
20:00
МайнцВердер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
не начался
15:00
Металлург МгАмур
не начался
15:00
ТракторХК Сочи
не начался
17:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
не начался
18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
Не только Загитова: как Россия завоевывает Финляндию

Загитова стала победительницей этапа Гран-при в Финляндии‍

Российская фигуристка Алина Загитова РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова
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Триумф сборной России, нашествие японских фанатов, армия Винни-Пухов и игрушка, размером с Загитову — «Газета.Ru» рассказывает, как проходил второй соревновательный день на Гран-при Финляндии в Хельсинки.

Ханю — живой идол Японии

Если японцы что-то любят, они делают это всей душой. Так получилось, что в Стране восходящего солнца обожают фигурное катание, а лучшим мужчиной-одиночником последних лет пяти стал именно представитель этой азиатской страны.

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Куда бы не приезжал Юдзуру Ханю, его везде встречают толпы фанатов. Казалось бы, где Финляндия и где Япония? Но расстояния преданных болельщиков не пугают. Во время короткой программы казалось, что этап Гран-при проходит не в Хельсинки, а где-нибудь в Осаке.

В субботу во всех видах программы, кроме мужского одиночного катания, разыгрывали медали. Одиночники же показывали свои короткие выступления.

Перед выходом Ханю на лед Ледовый дворец Хельсинки запестрил японскими флагами.

Юдзуру был безупречен. Четверной сальхов получил почти все пятерки от судей — 4,30 по шкале GOE — невероятный результат для элемента в четыре оборота. Дальше — тройной аксель, каскад из четверного и тройного тулупа при очень красивом катании. Никто из девяти судей не посмел поставить меньше девятки за любой из пяти компонентов программы. Итог получился космическим — 106,69 балла.

Концовка программы привела трибуны в экстаз, фанаты повскакивали с мест. На арене начался самый настоящий дождь из подарков.

Самым популярным презентом для японской звезды был Винни-Пух — любимый герой 23-летнего спортсмена. Вот только вряд ли Ханю сможет оценить каждую игрушку.

Желтых медведей было настолько много, что, похоже, по итогам Гран-при для них потребуется специальный грузовик.

Появление Ханю вызвало настоящий хаос на арене. Журналисты не могли попасть в зал для пресс-конференций из-за того, что местные службы безопасности пытались регулировать движение толпы фанатов, которые хаотично, но по-японски миролюбиво слонялись между секторами в поисках кумира.

В итоге около входа в зал для общения с журналистами столпилось большое количество японцев в надежде получить автограф от двукратного олимпийского чемпиона.

Но их мечтам не суждено было сбыться. Для Ханю была подана специальная машина к запасному выходу, чтобы избежать прохода через толпу болельщиков. Вместе с ним уехали чех Михал Бржезина и китаец Боян Цзинь, занявшие в короткой программе второе и третье места соответственно. Остальные спортсмены покидали пресс-конференции через общий со зрителями холл.

Ожидавшие более получаса своего любимца фанаты разочарованы не были. Ведь завтра произвольная программа, а после нее — показательные выступления, а значит — долгожданная встреча с Ханю еще может состояться.

Что до россиян, то оба отечественных спортсмена не обошлись без ошибок. Подопечный Алексея Мишина Андрей Лазукин свою программу катал идеально — четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной флип + тройной тулуп, однако не успел исполнить вращение в отведенное регламентом время и остался без элемента.

Куда хуже дела были у ученика Валентины Чеботаревой Михаила Коляды. Спортсмен упал с четверного тулупа, а также прыгнул «бабочку» вместо каскада, получив за самый дорогой элемент короткой программы ноль баллов.

В итоге Лазукин расположился на предварительном пятом месте (82,54 балла), Коляда — на шестом (81,76). От идущего третьим представителя Китая отечественных спортсменов отделяет чуть больше трех баллов. Таким образом, борьба за медали еще не закончена.

Константинова всех удивила, Загитова — успокоила

Несмотря на то, что накануне олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила грубейшую ошибку на каскаде, в ее победе мало кто сомневался.

Спортсменка выходила на лед первой из тройки сильнейших и не оставила шансов остальным конкуренткам.

Ее прокат получился не идеальным, но достойным ее статуса. Единственный элемент, который судьи оценили отрицательно — тот самый коронный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. В остальном все было на высшем уровне — дважды двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной сальхов, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, закрыв программу чистым тройным флипом.

С трибун раздалось: «Мо-ло-дец», и полетели подарки. Больше всего Алине понравилась огромная игрушка, размером практически с саму спортсменку.

К журналистам, пораженная подарком Загитова выходила, прикрываясь неведомым зверем.

Конечно, до популярности Ханю ей еще далеко. В России фигурное катание любят, но пока не так тепло, да и Загитова выиграла пока одну Олимпиаду. Но спортсменка растет. Растет физиологически и психологически. Вместе с этим растет и ее статус одной из главных звезд отечественного спорта.

Однако помимо победительницы Игр в Пхенчхане в сборной России были и другие герои. 18-летняя представительница Санкт-Петербурга Станислава Константинова выдала, пожалуй, свою лучшую произвольную программу в жизни — все элементы получили положительные оценки судей. Участница чемпионата мира — 2018 исполнила тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц и тройной флип.

Константинова в произвольной программе показала лучшую сумму за элементы. Станислава по этому показателю опередила даже Загитову.

Однако по компонентам Константинова была лишь пятая. Тем не менее, 135,01 балла за произвольную помогли ей взлететь на второе место.

У Дарьи Паненковой выступление не получилось — бывшая ученица Этери Тутберидзе допустила несколько грубых ошибок, однажды упала и оказалась на шестом месте. Бронза досталась японке Каори Сакамото.

Самый медальный этап

Сборная России на каждом из этапов Гран-при в этом сезоне брала по одной золотой медали. На Skate America Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали награды высшей пробы в соревнованиях спортивных пар, на Skate Canada Елизавета Туктамышева победила в женском одиночном катании.

Близость к родине на россиян в Финляндии повлияла исключительно положительно.

По итогам трех из четырех видов программы отечественные спортсмены взяли максимальное количество золотых наград.

В турнире спортивных пар первое место досталось Наталья Забияко и Александру Энберту. Третье место занял еще один российский дуэт — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые проводят свой первый сезон на взрослом уровне.

Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин поднялись на высшую ступень пьедестала почета, опередив итальянцев Шарлен Гуинар и Марко Фабри.

Венчали соревновательный день три церемонии награждения. И три раза зрители слушали российский гимн.

Гран-при в Хельсинки завершится в воскресенье произвольной программой у мужчин, которая начнется в 15.00 по Москве. В 18.30 спортсмены покажут показательные выступления.

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