Не только Загитова: как Россия завоевывает Финляндию

Ханю — живой идол Японии

Если японцы что-то любят, они делают это всей душой. Так получилось, что в Стране восходящего солнца обожают фигурное катание, а лучшим мужчиной-одиночником последних лет пяти стал именно представитель этой азиатской страны.

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Куда бы не приезжал Юдзуру Ханю, его везде встречают толпы фанатов. Казалось бы, где Финляндия и где Япония? Но расстояния преданных болельщиков не пугают. Во время короткой программы казалось, что этап Гран-при проходит не в Хельсинки, а где-нибудь в Осаке.

В субботу во всех видах программы, кроме мужского одиночного катания, разыгрывали медали. Одиночники же показывали свои короткие выступления.

Перед выходом Ханю на лед Ледовый дворец Хельсинки запестрил японскими флагами.

Ханю приветствуют флагами Японии pic.twitter.com/ZpTBTV1DSL — Лесик Константин (@kostyalesik) 3 ноября 2018 г.

Юдзуру был безупречен. Четверной сальхов получил почти все пятерки от судей — 4,30 по шкале GOE — невероятный результат для элемента в четыре оборота. Дальше — тройной аксель, каскад из четверного и тройного тулупа при очень красивом катании. Никто из девяти судей не посмел поставить меньше девятки за любой из пяти компонентов программы. Итог получился космическим — 106,69 балла.

Концовка программы привела трибуны в экстаз, фанаты повскакивали с мест. На арене начался самый настоящий дождь из подарков.

Самым популярным презентом для японской звезды был Винни-Пух — любимый герой 23-летнего спортсмена. Вот только вряд ли Ханю сможет оценить каждую игрушку.

Желтых медведей было настолько много, что, похоже, по итогам Гран-при для них потребуется специальный грузовик.

Появление Ханю вызвало настоящий хаос на арене. Журналисты не могли попасть в зал для пресс-конференций из-за того, что местные службы безопасности пытались регулировать движение толпы фанатов, которые хаотично, но по-японски миролюбиво слонялись между секторами в поисках кумира.

В итоге около входа в зал для общения с журналистами столпилось большое количество японцев в надежде получить автограф от двукратного олимпийского чемпиона.

Фанаты ждут Ханю около пресс-центра, но он воспользовался другим выходом pic.twitter.com/Gy83QmfvGW — Лесик Константин (@kostyalesik) 3 ноября 2018 г.

Но их мечтам не суждено было сбыться. Для Ханю была подана специальная машина к запасному выходу, чтобы избежать прохода через толпу болельщиков. Вместе с ним уехали чех Михал Бржезина и китаец Боян Цзинь, занявшие в короткой программе второе и третье места соответственно. Остальные спортсмены покидали пресс-конференции через общий со зрителями холл.

Ожидавшие более получаса своего любимца фанаты разочарованы не были. Ведь завтра произвольная программа, а после нее — показательные выступления, а значит — долгожданная встреча с Ханю еще может состояться.

Что до россиян, то оба отечественных спортсмена не обошлись без ошибок. Подопечный Алексея Мишина Андрей Лазукин свою программу катал идеально — четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной флип + тройной тулуп, однако не успел исполнить вращение в отведенное регламентом время и остался без элемента.

Куда хуже дела были у ученика Валентины Чеботаревой Михаила Коляды. Спортсмен упал с четверного тулупа, а также прыгнул «бабочку» вместо каскада, получив за самый дорогой элемент короткой программы ноль баллов.

В итоге Лазукин расположился на предварительном пятом месте (82,54 балла), Коляда — на шестом (81,76). От идущего третьим представителя Китая отечественных спортсменов отделяет чуть больше трех баллов. Таким образом, борьба за медали еще не закончена.

Константинова всех удивила, Загитова — успокоила

Несмотря на то, что накануне олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила грубейшую ошибку на каскаде, в ее победе мало кто сомневался.

Спортсменка выходила на лед первой из тройки сильнейших и не оставила шансов остальным конкуренткам.

Ее прокат получился не идеальным, но достойным ее статуса. Единственный элемент, который судьи оценили отрицательно — тот самый коронный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. В остальном все было на высшем уровне — дважды двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной сальхов, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, закрыв программу чистым тройным флипом.

С трибун раздалось: «Мо-ло-дец», и полетели подарки. Больше всего Алине понравилась огромная игрушка, размером практически с саму спортсменку.

К журналистам, пораженная подарком Загитова выходила, прикрываясь неведомым зверем.

Загитова выходит к журналистам с игрушкой, которую получила несколько секунд назад pic.twitter.com/DbVzbJN7On — Лесик Константин (@kostyalesik) 3 ноября 2018 г.

Конечно, до популярности Ханю ей еще далеко. В России фигурное катание любят, но пока не так тепло, да и Загитова выиграла пока одну Олимпиаду. Но спортсменка растет. Растет физиологически и психологически. Вместе с этим растет и ее статус одной из главных звезд отечественного спорта.

Однако помимо победительницы Игр в Пхенчхане в сборной России были и другие герои. 18-летняя представительница Санкт-Петербурга Станислава Константинова выдала, пожалуй, свою лучшую произвольную программу в жизни — все элементы получили положительные оценки судей. Участница чемпионата мира — 2018 исполнила тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц и тройной флип.

Константинова в произвольной программе показала лучшую сумму за элементы. Станислава по этому показателю опередила даже Загитову.

Однако по компонентам Константинова была лишь пятая. Тем не менее, 135,01 балла за произвольную помогли ей взлететь на второе место.

У Дарьи Паненковой выступление не получилось — бывшая ученица Этери Тутберидзе допустила несколько грубых ошибок, однажды упала и оказалась на шестом месте. Бронза досталась японке Каори Сакамото.

Самый медальный этап

Сборная России на каждом из этапов Гран-при в этом сезоне брала по одной золотой медали. На Skate America Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали награды высшей пробы в соревнованиях спортивных пар, на Skate Canada Елизавета Туктамышева победила в женском одиночном катании.

Близость к родине на россиян в Финляндии повлияла исключительно положительно.

По итогам трех из четырех видов программы отечественные спортсмены взяли максимальное количество золотых наград.

В турнире спортивных пар первое место досталось Наталья Забияко и Александру Энберту. Третье место занял еще один российский дуэт — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые проводят свой первый сезон на взрослом уровне.

Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин поднялись на высшую ступень пьедестала почета, опередив итальянцев Шарлен Гуинар и Марко Фабри.

Венчали соревновательный день три церемонии награждения. И три раза зрители слушали российский гимн.

Гран-при в Хельсинки завершится в воскресенье произвольной программой у мужчин, которая начнется в 15.00 по Москве. В 18.30 спортсмены покажут показательные выступления.

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