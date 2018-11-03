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ФИФА под угрозой: топ-клубы задумали революцию

16 европейских топ-клубов планируют создать новый турнир к 2021 году

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступает на конференции ФИФА в Лондоне РИА Новости
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступает на конференции ФИФА в Лондоне
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16 европейских топ-клубов, включая «Барселону» и мадридский «Реал», начали работу над созданием нового турнира — Суперлиги. Согласно расследованию Football Leaks, турнир станет альтернативой Лиге чемпионов. Суперлигу планируют начать в 2021 году.

Интернет-портал Football Leaks, специализирующийся на инсайдерской информации из мира футбола, провел расследование, выяснив, что 16 европейских грандов задумали серьезную перестройку на международной арене.

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Как информирует немецкое издание Der Spiegel, в документах Football Leaks говорится, что 16 европейских топ-клубов намерены в 2021 году создать новый турнир, который заменит Лигу чемпионов. Отмечается, что к 2021 году клубы намерены запустить элитный турнир — Суперлига — с ограниченным количеством участников.

Фактически действия главных клубов Старого света — заговор против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Если замысел удастся, то клубы выйдут из членства УЕФА.

В число первых 11-ти клубов входят английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Ювентус» и «Милан», а также «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Им будет гарантировано участие в Суперлиге в течение 20 лет.

Еще пять команд войдут в турнир в качестве гостей. Планируется, что этот статус получат «Интер», «Рома», мадридский «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Марсель». Отмечается, что по регламенту так называемые гости будут меняться. Есть вероятность, что на базе Суперлиги будет создан еще один турнир, который предоставит европейским командам возможность выходить в элиту, заменяя одного из пяти гостей.

По данным Football Leaks,

16 клубов подпишут документ для основания Суперлиги в ноябре 2018 года.

Об этом якобы говорится в письме, которое мадридский «Реал» получил от неназванной консалтинговой компании несколько дней назад.

Формат Суперлиги не будет отличаться от Лиги чемпионов. Планируется, что турнир будет проходить в две стадии: после группового этапа последует плей-офф. Суперлига будет проводиться в течение 34 недель с матчами по вторникам, средам и субботам.

Главным инициатором создания нового первенства стала мюнхенская «Бавария». А точнее — президент клуба Карл-Хайнц Румменигге.

В расследовании отмечается, что в 2016 году немецкий клуб всерьез задумывался о выходе из Бундеслиги и Лиги чемпионов.

Тогда Румменигге якобы обратился к юридической фирме Cleary Gottlieb для рассмотрения возможных последствий данного решения. «Баварию» в частности интересовало, придется ли клубу отпускать своих футболистов в национальную сборную Германии в обязательном порядке.

На основании выводов компании «Бавария» начала тайные переговоры с шестью другими грандами европейского футбола о создании Суперлиги. К этой шестерке позднее присоединилась большая часть и других именитых клубов Европы.

Своими планами Румменигге не поделился даже с Европейской клубной ассоциацией (ECA), которая представляет интересы более чем 200 клубов Старого света. Функционер, по информации издания, продолжает переговоры с европейскими грандами о создании Суперлиги, которая категорически не будет подчиняться УЕФА.

Интерес клубов к созданию Суперлиги заключается не только в более ожесточенной спортивной конкуренции, которая совершенно наверняка будет популярнее, чем матчи «Реал» — «Виктория Пльзень», но и в финансовой составляющей.

В новом турнире, по замыслу создателей, топ-клубы смогут зарабатывать порядка €500 млн за сезон.

К примеру, победа в Лиге чемпионов приносит клубу более чем в пять раз меньше.

К слову о создателях: к разработке проекта Суперлига был привлечен известный американский футбольный менеджер Чарли Стиллитано. Именно он выдвинул наибольшее количество предложений. Одно из них касается участников турнира. По его мнению, в Суперлигу должны войти 17 команд из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции с самыми высокими телевизионными рейтингами.

А 18-м участником должна стать команда из Португалии, России, Нидерландов или Турции. Однако на данный момент из документов Football Leaks известно только о 16-ти клубах.

Главной предпосылкой к решительным переменам в футболе Румменигге и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, с которым немецкий функционер переписывался по поводу перспектив мирового футбола, называют коррупцию в Международной федерации футбола (ФИФА).

По информации Football Leaks, президент ФИФА Джанни Инфантино помогал «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» избежать наказания за махинации на трансферном рынке, а также намеренно мешал работе некоторым департаментам ФИФА.

Румменигге и Аньелли пытались мирно решить проблемы с УЕФА. Они вели переговоры с организацией о возможных изменениях формата и регламента Лиги чемпионов, а некоторые из требований функционеров повергли федерацию в настоящий шок — представители организации просто отказались вести переговоры о возможной перестройке.

В документах Football Leaks также упоминается скандал с выбором страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. В частности, говорится о бывшем президенте Франции Николя Саркози, который попросил принца Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани купить «Пари Сен-Жермен» и открыть телевизионный канал во Франции. Взамен Катар должен был получить право на проведение ЧМ-2022. Саркози, по версии издания, действовал через тогдашнего главу УЕФА Мишеля Платини. Собственно, план удался — катарская компания приобрела акции «ПСЖ», во Франции запустили сеть спортивных каналов beIN Sports, а Катар получил право на проведение мундиаля.

После публикации материалов ФИФА выпустила обращение, в котором говорилось, что журналисты пытаются подорвать работу Инфантино.

«Как видно из «расследований», проведенных некоторыми СМИ, существует только одна конкретная цель: попытка подорвать работу нового руководства ФИФА и, в частности, президента Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры», — гласил сообщение организации.

В ответ Der Spiegel сделал заявление, в котором говорится, что в сотрудничестве с 14 другими европейскими СМИ издание будет публиковать информацию Football Leaks о тайной футбольной жизни последних лет постепенно. Более того, 4 ноября один из общественных телеканалов планирует показать документальный фильм по материалам портала, из которых болельщикам станет известна подноготная мирового футбола.

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