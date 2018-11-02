«Не понимаем, что происходит»: «Енисей» убрал Аленичева

«Енисей» официально объявил о кадровых перестановках на тренерском мостике. Так, действующий наставник красноярцев Дмитрий Аленичев не будет руководить основной командой в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».

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Как говорится на официальном сайте «Енисея»,

подготовкой команды к ближайшей игре займется старший тренер молодежного коллектива клуба Александр Алексеев вместе со своим штабом.

При этом от комментариев по поводу возможного увольнения Аленичева и о его причинах клуб воздержится как минимум до окончания матча с махачкалинцами.

Готовить команду к матчу с "Анжи" будет тренерский штаб "молодежки": https://t.co/WMmb5fVncl — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 ноября 2018 г.

«Готовить основную команду к матчу против «Анжи» будет тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым. До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», — говорится в заявлении пресс-службы «Енисея».

Слухи о возможном увольнении Аленичева из красноярского клуба ходят уже давно. Команда со скрипом вышла в РПЛ, а уже в этом сезоне неубедительно стартовала в чемпионате.

Под руководством Аленичева и его тренерского штаба в лице бывших «спартаковцев» Егора Титова, Валерия Клейменова и Олега Саматова команда после 12-ти сыгранных туров набрала лишь шесть очков и расположилась на последнем месте в турнирной таблице.

31 октября «Енисей» также завершил свое выступление в Олимп — Кубке России, на стадии 1/8 финала с разгромом уступив московскому «Локомотиву» (1:4). Аленичев после игры отметил закономерность результата, отметив, что в этом матче победила «более классная команда».

В твиттере «Енисея», известном своим юмором и самоиронией, по поводу результата игры с «Локомотивом» только отшучивались. Судя по всему, на деле в клубе все обстоит не так весело.

После разгрома от «железнодорожников» руководство «львов» заверило, что перестановок в тренерском штабе до игры с «Анжи» не будет.

Однако в клубе сообщили о предстоящей беседе с Аленичевым, которая наверняка повлияла на решение отстранить его от команды до игры в Махачкале.

«До матча «Анжи» смены тренерского штаба точно не будет. Что касается перестановок до перерыва на игры сборных, посмотрим. Сначала нужно переговорить с тренерским штабом о путях выхода из этого положения, узнать, как они все это видят. Но кадровых перестановок пока не будет», — цитирует генерального директора «Енисея» Дениса Рубцова газета «Известия».

Угроза увольнения Аленичева из «Есения» чувствовалась уже давно. Но экс-тренер московского «Спартака» нашел поддержку в лице недавнего обидчика его команды – наставника «Локомотива» Юрия Семина. Он заявил, что хоть красноярцы и не набирают очков, но у команды есть свой стиль.

«Слухи про мою отставку ходят третий год, но я же на месте. А Дмитрий — молодец. Не боится ехать на периферию. Он эту команду вывел в высшую лигу, хорошо строит игру. Мне она нравится. У него и Тула прекрасно играла. Но есть моменты, которые не позволяют набирать очки. Зато присутствует свой стиль, видение футбола — это главное», — приводит слова Семина Sport24.

Решение руководства клуба застало врасплох и футболистов «Енисея».

В команде, по словам защитника Али Гаджибекова, не понимают, что происходит.

«В пятницу была восстановительная тренировка, руководство нам пока ничего не сообщило, футболистам ничего не было сказано. Мы еще сами не понимаем, что происходит. Возможно, в субботу наступит ясность по этому поводу. Готовимся к матчу с «Анжи», — заявил Гаджибеков.

46-летний Дмитрий Аленичев занимает пост главного тренера «Енисея» с 5 июня 2017 года. Он руководил командой в минувшем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где большую часть сезона красноярцы шли в лидерах, однако финишировали только на третьем месте, а в переходных матчах обыграли «Анжи». За год Аленичев поставил «Енисею» приятную глазу игру, во многом благодаря чему к клубу относятся с пиететом.

Команда 46-летнего специалиста громко вступила в сезон. В 1-м туре «Енисей» принимал «Зенит», которому уступил со счетом 0:2, хотя и имел хорошие шансы зацепиться за очки. Тогда красноярцы зарекомендовали себя боевой и играющей командой, но победы так и не пришли. Набирать очки «Енисей» начал только в 3-м туре, сыграв вничью с московским ЦСКА.

Первая победа последовала лишь в 5-м туре. На текущий момент подопечные Аленичева потерпели восемь поражений, трижды сыграли вничью и один раз добыли победу в матчах РПЛ.

У Аленичева за плечами серьезный опыт работы в самых разных лигах российского футбола. С 2011 по 2015 год он тренировал тульский «Арсенал», который вывел в РПЛ впервые в истории клуба. В 2015 году состоялось возвращение Аленичева в московский «Спартак», где специалист провел большую часть своей игровой карьеры. Под его руководством красно-белым нестабильно провели сезон и не смогли квалифицироваться в еврокубки. Через год после назначения в «Спартак» Аленичев и его тренерский штаб приняли решение об уходе. Его место занял итальянец Массимо Каррера, а «народная команда» в итоге провела свой лучший за последние 16 лет сезон и завоевала чемпионский титул.

Наиболее вероятно, что неоднозначная ситуация с уходом Аленичева из «Енисея» (который, судя по всему, неизбежен) связана с его контрактом.

В своем телеграм-канале журналист Василий Конов ранее писал, что в трудовом соглашении Аленичева с красноярским клубом существует сумма компенсации в случае увольнения. В такой практике существует вероятность, при которой Аленичев и «Енисей» договорятся и расторгнут контракт по обоюдному согласию. Однако в том случае, если в контракте тренера действительно прописаны отступные, то Аленичев имеет право не принимать мировую от «Енисея».

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