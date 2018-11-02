Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой

Курсы валют$ 65.55 (-0.106) 74.93 (+0.113)
Пенсионный советник
Москва: +4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
18:00
Крылья СоветовКраснодар
1:2 (ДВ)
закончен
19:00
РостовЗенит
3:1
закончен
20:00
СпартакАнжи
1:0
закончен
Кубок Испании
18:15
ВильяновенсеСевилья
0:0
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
Манчестер СитиФулхэм
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
3:4 (ОТ)
закончен
17:00
Салават ЮлаевСпартак
3:4
закончен
19:00
ТорпедоСеверсталь
7:2
закончен
19:00
СлованСибирь
3:2
закончен
19:30
АвангардАдмирал
4:3
закончен
19:30
Динамо МнКуньлунь Ред Стар
4:1
закончен
20:30
Динамо РЛокомотив
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Флорида ПантерзВиннипег Джетс
2:4
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
3:2 (Б)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
1:2
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
02:30
Детройт Ред УингзНью-Джерси Дэвилз
4:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
4:2
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
6:4
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
5:3
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
4:0
закончен
04:00
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
6:5
закончен
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Рейнджерс
2:3 (Б)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
1:4
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
69:65
закончен
20:30
Баскония Дарушшафака
82:56
закончен
20:45
Фенербахче Бавария
88:84
закончен
23:00
Барселона Маккаби Т-А
online
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
122:113
закончен
02:00
Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
91:110
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
107:111
закончен
02:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
115:146
закончен
03:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
117:113
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Орлеан Пеликанс
132:119
закончен
Франция / Лига 1
22:45
ПСЖЛилль
не начался
Италия / Серия А
22:30
НаполиЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ШтутгартАйнтрахт Ф
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистХК Сочи
не начался
17:00
Металлург МгЙокерит
не начался
19:30
СКААмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Виннипег ДжетсФлорида Пантерз
не начался
05:00
Аризона КойотсКаролина Харрикейнз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Евролига
20:00
Химки Гран Канария
не начался
21:00
Будучность Панатинаикос
не начался
21:00
Жальгирис Реал Мадрид
не начался
22:45
Олимпия Милан Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:30
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Финикс СанзТоронто Рэпторс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
Локомотив МАрсенал
не начался
16:30
Динамо МЦСКА
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДДинамо К
не начался
20:30
Олимпик ДКарпаты
не начался
Испания / Примера
15:00
ЛеганесАтлетико М
не начался
18:15
Реал МадридВальядолид
не начался
20:30
ВаленсияЖирона
не начался
22:45
Райо ВальеканоБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутМанчестер Юнайтед
не начался
18:00
Кардифф СитиЛестер Сити
не начался
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедУотфорд
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
не начался
20:30
АрсеналЛиверпуль
не начался
22:45
ВулверхэмптонТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
Интер МДженоа
не начался
20:00
ФиорентинаРома
не начался
22:30
ЮвентусКальяри
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияФрайбург
не начался
17:30
Шальке-04Ганновер-96
не начался
17:30
БайерХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургНюрнберг
не начался
17:30
ВольфсбургБоруссия Д
не начался
20:30
ГертаРБ Лейпциг
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛионБордо
не начался
22:00
КанРенн
не начался
22:00
ДижонНим
не начался
22:00
НиццаАмьен
не начался
22:00
РеймсМонако
не начался
22:00
СтрасбургТулуза
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвангардАдмирал
не начался
17:00
НефтехимикАк Барс
не начался
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
не начался
17:00
ВитязьКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
Динамо МнБарыс
не начался
19:30
СлованЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
не начался
16:00
Локомотив-Кубань Калев
не начался
18:00
Зенит Енисей
не начался
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой

Загитова выйдет на лед этапа Гран-при в Финляндии

Алина Загитова https://news.yahoo.co.jp
Алина Загитова
Видео по теме
Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа Гран-при в Хельсинки, где их основными соперницами будут японки во главе с Каори Сакамото.

Российская прима фигурного катания Алина Загитова вступает в основную часть сезона. На третьем этапе серии Гран-при в Хельсинки подопечная Этери Тутберидзе продемонстрирует зрителям текущую форму в борьбе за попадание в финал.

Реклама

Напомним, что по итогам шести этапов турнира шестеро лучших девушек квалифицируются в финал Гран-при, где и разыграют победу в серии, которая на данный момент принадлежит как раз Загитовой.

При этом одна спортсменка может принять участие максимум в двух этапах, так что особенного права на ошибку ни у кого нет.

Шестеро лучших определяются по результатам набранных на своих этапах баллов. За победу даются 15 очков, второе место приносит 13 пунктов, третье – 11, четвертое – 9, пятое – 7, а шестая, седьмая и восьмая строчки итоговых протоколов дают 5, 4 и 3 балла соответственно. Последние четверо участниц этапа остаются без очков.

Впрочем, не так важно, что там происходит внизу, так как места ниже третьего фактически не оставляют реальных шансов бороться за выход в финал.

К данному моменту состоялись два заокеанских этапа Skate America и Skate Canada, принесшие виктории японке Сатоко Мияхаре и уже побеждавшей в финале Гран-при в 2015 году экс-чемпионке мира того же года россиянке Елизавете Туктамышевой, собирающейся в нынешнем сезоне вернуться на вершину женского катания.

А вот главная соперница и антагонистка Загитовой Евгения Медведева, перешедшая прошлой весной после поражения на Алины на Олимпийских Играх в Пхенчхане от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, провалила короткую программу, и, заняв первую строчку протокола в произвольной, кое-как сохранила шансы на финал, оказавшись по итогам этапа в Лавале третьей.

К слову, Орсер и Тутберидзе увидятся в Хельсинки, правда, речь идет не о личном противостоянии. Канадский тренер привез в столицу Финляндии лучшего фигуриста планеты Юдзуру Ханю.

Между прочим, впервые в истории Гран-при на одном этапе выступят олимпийские чемпионы последних Игр в мужском и женском одиночном катании. Речь, понятно, а Ханю и Загитовой.

Что касается соперниц Загитовой, то в Хельсинки самой опасной кажется японки Каори Сакамото и Рика Хонго.

Сакамото выступала на первом этапе Гран-при в США и заняла там второе место, набрав в общий зачет 13 очков. Представительница Страны восходящего солнца будет стараться финишировать в Финляндии как минимум не хуже и тогда сможет претендовать на попадание в финал.

В карьере 22-летней Хонго есть победа на этапе Гран-при в Москве в 2014 году и второе место на китайском этапе годом позже.

Не стоит списывать со счетов и еще одну японку, 16-летнюю Юну Шираиву, а также бельгийку Луну Хендрикс, американку Анжелу Ван, хозяек соревнований Вивеку Линдфорс и Эмми Пелтонен, а также кореянку Ханул Ким, которая откроет турнир. Но все же никто из них не имеет реальных шансов противостоять Загитовой.

А вот куда интереснее будет посмотреть на других россиянок. Дарья Паненкова, которая вступит в борьбу в первой разминке второй, уже откатала на Skate Canada и не смогла там набрать очков, провалив выступление в короткой программе, где была последней.

Вчерашняя юниорка ныне является подопечной Анны Царевой, но раньше работала с Тутберидзе и является одной из тех девушек, кто покинул знаменитого тренера в нынешнее межсезонье. Впрочем, если бы она находилась на одном уровне с Загитовой и могла навязать ей борьбу, можно было бы говорить о какой-то интриге.

Куда больше интригует прокат Станиславы Константиновой. Подопечная Валентины Чеботаревой славится очень женственным катанием и в прошлом сезоне стала третьей на юниорском чемпионате мира, уступив только «прыжковым роботам» Тутберидзе Александре Трусовой и Алене Косторной.

Теперь Станислава соревнуется со взрослыми и хотя, конечно, пока тоже прилично уступает Загитовой в уровне программы, ставит перед собой задачу попадания в тройку в Хельсинки, а затем в общий финал.

Интересно, что трио главных фаворитов третьего этапа Гран-при завершит короткую программу. Девятый, самый ранний из них номер на жеребьевке вытянула Загитова, вслед за ней прокат покажет Сакамото, а завершит первый день соревнований Константинова.

«Она пока, наверное, не созрела как женщина. Алина еще все-таки девушка. Ей к лицу ее катание. Мне нравится, что она делает на льду. Если бы так каталась 6-летняя девочка, это было бы странно. Для своего возраста Алина делает потрясающие вещи», — сказала «Спорт день за днем» о Загитовой российская чемпионка мира-1999 Мария Бутырская. Хорошее напутствие от спортсменки, которая стала сильнейшей в женском катании как раз в Хельсинки.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».