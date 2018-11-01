«Забирайте деньги — я защищал семью и религию»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, победивший удушающим приемом в бою за титул чемпиона организации в легком весе ирландца Конора Макгрегора выступил в резкой манере, заявив, что не полетит на слушания атлетической комиссии Невады по поводу случившейся по окончании боя потасовки.

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Напомним, что поединку российского и ирландского бойцов предшествовали взаимные нападки спортсменов.

Нурмагомедов несколько лет провоцировал соперника, тогда являвшегося чемпионом, называя того «цыпленком» (или «петухом») и вызывая на поединок, в то время как Макгрегор не остался в долгу и уже во время раскрутки боя оскорблял самого россиянина, а также его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова и менеджера Али Абдель-Азиза.

Сразу после окончания боя на UFC 229, где ирландец сдался в четвертом раунде после удушающего приема соперника, Хабиб перепрыгнул через ограждение октагона и ринулся к спарринг-партнеру своего оппонента и его тренеру по борьбе Диллону Дэнису, который якобы оскорблял россиянина во время боя.

В то же время в октагон забрались двоюродный брат Хабиба Абубакар, а также его друзья и партнеры по тренировкам, например, Зубайра Тухугов, который вступили в драку с Макгрегором.

В итоге атлетическая комиссия Невады завела дело против обоих бойцов, разбираясь в обстоятельствах случившегося.

Сначала организация заморозила гонорар Нурмагомедова за бой, но позже вернула ему половину официального заработка за бой от UFC – $1 млн.

В то же время и Хабиб и Конор были отстранены сначала на время разбирательства комисии, а после первого заседания по их делу 24 октября срок отстранения был продлен до 10 декабря. Именно к этому времени комиссия должна принять окончательное решение по вынесению или отсутствию дисциплинарных санкций в отношении бойцов.

«Я не поеду на заседание в Вегас. Я невиновен, я просто защищал семью и религию. Если меня хотят наказать, пусть забирают деньги и отстраняют на десять лет. Мне плевать», – приводит интервью Хабиба турецкому каналу UFC Turkiye.

В то же время репортер MMA Junkie Джон Морган поставил правдоподность интервью под сомнение.

«Не нашел записи [интервью Хабиба турецкому каналу] (и даже если бы нашел, я не знаю турецкого), но написал Али Абдель-Азизу. Он ответил, что это абсолютная чушь и Хабиб стопроцентно появится на заседании», – написал Морган в своем твиттере.

Ситуацию прокомментировал и босс промоушена Дана Уайт, ответивший на вопрос корреспондента Sports Illustrated.

«UFC не может повлиять на процесс – все в руках комиссии. Слушание пройдет в декабре и я надеюсь, что Хабиба отстранят максимум на полгода»,

– поведал Уайт.

Напомним, что после победы над Макгрегором Хаби Нурмагомедов публично говорит в основном не о продолжении карьеры в UFC, а бое по правилам бокса с Флойдом Мэйвезером-младшим.

Ранее с непобедимым американцем, одержавшим на профессиональном ринге рекордные 50 побед, боксировал как раз Макгрегор, и то событие имело оглушительный коммерческий успех.

Очевидно, что Нурмагомедов и его команда после победы на ирландцем решили тоже заработать максимально возможную сумму денег, тем более статус россиянина в мире действительно поднялся до небывалых ранее высот.

Впрочем, многие относятся к идее такого поединка скептически и считают, что дальше разговоров дело не дойдет, а Хабиб вернется в октагон и подерется скорее всего с Тони Фергюсоном, который теперь является главным претендентом на чемпионский пояс, и бой с которым у россиянина срывался уже четыре раза.

Макгрегор сразу после поражения на UFC 229 потребовал реванша, но не встретил здесь понимания у окружения соперника, где к нему относятся с враждебностью и презрением.

Впрочем, ирландец, сразу отправившийся в тур по городам Америки рекламировать выпущенный им под собственным брендом виски, быстро заявил, что готов сначала победить других претендентов и затем уже выйти на бой с Нурмагомедовым.

Сам же российский боец в данный момент пожинает плоды своей победы и обрушившейся на него славы. Хабиб уже встретился с президентом России Владимиром Путиным, а также главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Теперь же в графике первого в истории UFC российского чемпиона промоушена стоит встреча с еще одним главой государства – президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси.

Также менеджер бойца заявлял недавно, что тот вообще теперь может завершить карьеру, так как заработал достаточно денег, чтобы чувствовать себя богатым. Впрочем, если Нурмагомедов все же появится на заседании в Лас-Вегасе, это будет означать, что он еще не сказал своего последнего слова в UFC.

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