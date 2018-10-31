Обмен фигуристками: кто победит в битве Орсера и Тутебридзе

Второй этап Гран-при по фигурному катанию получился ярким на события. Фанаты обсуждали победу Елизаветы Туктамышевой с тройным акселем, провал в короткой программе и героический взлет в произвольной Евгении Медведевой, не самое удачное выступление Дарьи Паненковой. В череде программ трех россиянок представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая на канадском льду заняла пятое место, ушла в тень.

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Судьба 18-летней спортсменки удивительна. Пять лет назад она ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, а в нынешнее межсезонье проделала путь в обратном направлении.

«Я рада вновь оказаться дома. Очень скучала по своей семье. Я родилась в Москве, так что очень хорошо вернуться сюда», — говорила девушка незадолго до выступления в Канаде в интервью YouTube-каналу John Wilson Blades.

За годы работы с Орсером Турсынбаева не смогла достичь больших высот. На ее счету бронзовые медали на Юношеских играх — 2016 и Зимней Азиаде — 2017.

На этапах Гран-при она не поднималась выше четвертого места, на чемпионатах мира — выше девятого, а на Олимпийских играх — 2018 стала лишь 12-й. На протяжении трех сезонов результаты не улучшались, поэтому смена тренера выглядела достаточно логичной.

«Что я могу сказать про Тутберидзе? Она настоящий профессионал. Мне очень нравится тренироваться с ней.

Да, она жесткий тренер, но это хорошо, мне именно это в ней и нравится. Возможно, иногда на тренировках мне тяжеловато, не всегда все получается. Но благодаря тяжелым тренировкам мне легче выступать на соревнованиях»,

— отметила Элизабет.

«Так что, думаю, могу точно сказать, что мне нравится у нее тренироваться. И другие тренеры в группе мне тоже нравятся. Они очень помогают мне. Мне нравятся мои новые программы, они отличаются от прошлогодних. Это здорово. Нужно тяжело работать каждый день. Не может быть такого, что один день ты тренируешься хорошо, второй день тоже, а на третий говоришь: «Все, я устал, больше не хочу работать». Так делать нельзя. Ты должен много трудиться каждый день. Но, как я уже говорила, это здорово», — говорила в интервью фигуристка из Казахстана.

Похоже, такой подход Турсынбаевой по душе. Еще до ухода от Орсера она сравнивала тренировки в России и Канаде.

«Российские тренеры вообще не похожи на канадских. У них другие цели, работа идет по-другому. В России конкуренция большая, поэтому и тренеры жестче.

Вместе с тем, если в России обучение фигурному катанию бесплатное, то в Канаде это довольно дорого. Поэтому спортсмены работают сами, а тренеры не ругаются»,

— говорила спортсменка.

То, что не подошло Турсынбаевой, понравилось Медведевой. В первые дни работы с Орсером двукратную чемпионку мира поразили некоторые моменты.

«Удивительно, что все почти все время улыбаются, интересуются, как дела. Это так необычно. Но так проще тренироваться. Здесь более спокойно.

В Торонто все очень сильно отличается от Москвы. И рабочий процесс тоже. Меньше времени на каждую тренировку, но больше самих сессий. В России у меня было две тренировки по полтора часа. Здесь тренировки короче, но их больше. И это даже тяжелее, чем я думала. Но работа с Брайаном Орсером очень позитивна. Он постоянно пытается успокоить тебя, и все проходит очень мирно», — говорила Евгения.

Летний обмен фигуристками дает право говорить о некоем заочном соперничестве двух авторитетных специалистов. Это признает и сама Тутберидзе.

«Есть ощущение, что мне Орсер бросил вызов. Значит, его задели наши результаты. Надо работать, чтобы задевать его еще больше»,

— говорил российский специалист в эфире Первого канала после ухода Медведевой.

Орсер резких слов про вызов избегает, однако не упускает при возможности кинуть камень в огород оппонента. После ярких побед ученицы Тутберидзе Александры Трусовой на юниорских соревнованиях с четверными прыжками канадский специалист предположил, что ее феномен может быть кратковременным.

«Трусова сейчас делает четвертые прыжки, но сможет ли она исполнять что-то подобное, когда ей будет 17 или 18?

Это все здорово, в социальных сетях все про нее пишут, удивляются, но на самом деле Трусова может оказаться краткосрочным феноменом», — говорил Орсер в интервью Ice Network.

Канадский специалист провел яркую спортивную карьеру. Орсер стал чемпионом мира и дважды выиграл серебро Олимпиад. Однако его ученики были куда успешнее.

В роли тренера Орсер был на Играх трижды. И каждый раз увозил золото — в 2010 году кореянка Ю-На Ким победила в женском одиночном катании, в 2014 и 2018-м лучшим среди мужчин был японец Юдзуру Ханю.

Об успехах Тутберидзе лишний раз говорить не приходится — золотые медали Игр Юлии Липницкой и Алины Загитовой российские болельщики запомнят надолго.

О противостоянии российского и канадского тренера говорят и другие специалисты. Так, над этой заочной борьбой оригинальным способом пошутил канадский тренер Даг Хау.

В своем фейсбуке специалист выложил мем, который касается взаимоотношений Тутберидзе и Орсера. За основу шутки был взят фильм «Твои, мои, наши», сюжет которого строится вокруг овдовевшего адмирала береговой охраны, который встречает женщину своей мечты, недавно потерявшую мужа. Два уже немолодых человека полюбили друг друга и решили пожениться.

При этом у нее — десять детей, а у него — восемь. Вокруг этого Хау и построил свою шутку.

На картинке изображены Тутберидзе и Орсер в качестве главных героев, а фигуристы, которых они тренируют — их дети.

Противостояние, которое длится уже несколько лет, только в этом сезоне станет ярким по-настоящему. Синхронный уход спортсменок позволит определить победителя объективно. Однако пока рано подводить даже промежуточные итоги. Ни Медведева, ни Турсынбаева еще не провели достаточно времени со своими новыми тренерами. О том, кто оказался сильнее после неожиданной рокировки, станет понятно только в конце сезона.

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