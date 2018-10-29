Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы

Стюардесса Туктамышевой

Победившая на втором этапе Гран-при по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева поразила болельщиков своим номером в показательных выступлениях. После завоевания золотой медали подопечная Алексея Мишина обратился к выигравшей бронзу Евгении Медведевой в социальных сетях: «Женя, ну что, растопим завтра лед на гала?»

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И растопить лед у Туктамышевой действительно получилось. Спортсменка выступила в костюме бортпроводницы под песню Бритни Спирс Toxic. Елизавета разнесла зрителям напитки, а после сбросила костюм, оставшись в одном бюстгальтере.

Спортсменка активно ведет социальные сети и не стесняется загружать в инстаграм откровенные фотографии. В твиттере Елизавета периодически вступает в дискуссии с волейболистом Алексеем Спиридоновым и теннисистом Евгением Кафельниковым. Спиридонов после проката Туктамышевой отреагировал мгновенно.

«Лапуль, а ты, оказывается, огонь», — отметил волейболист.

Ставший объектом жаркого спора Кафельникова и Туктамышевой футбольный клуб «Зенит» также прокомментировал выступление Елизаветы, которая является болельщицей питерцев. «Берем на борт», — оценил официальный твиттер сине-бело-голубых перфоманс стюардессы.

Загитова и Лара Крофт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова дебютирует на серьезных соревнованиях в текущем сезоне на этой неделе. С 2 по 4 ноября в финской столице Хельсинки пройдет третий этап серии Гран-при. До этого ученица Этери Тутберидзе выступала на нескольких турнирах статусом ниже.

В Германии на традиционном Nebelhorn Trophy Загитова победила с огромным отрывом, попутно установив мировой рекорд по новой судейской системе, набрав 238.43 балла (на 35 очков больше, чем Туктамышева в Канаде).

Однако на этом подвиги Алины не закончились. Олимпийская чемпионка Пхенчхана поразила немецких зрителей своим номером в показательных выступлениях.

Алина предстала в образе Лары Крофт. Девушка была одета в черные обтягивающие лосины и «кожанку». Спортсменка каталась под композицию 2WEI — Survivor.

16-летняя фигуристка чисто исполнила несколько тройных прыжков, после чего эффектно расстегнула куртку. Болельщикам этот дерзкий номер пришелся явно по душе.

Загитова славилась своими показательными выступлениями еще до завоевания олимпийской золотой медали. Чего только стоит ее появление в образе тигрицы в финале Гран-при — 2017, где Алина одержала уверенную победу.

Медведева покорила Японию

Не секрет, что у российской фигуристки Евгении Медведевой в Японии очень много болельщиков. На одном из шоу спортсменка порадовала фанатов из Страны восходящего солнца ярким номером.

Двукратная чемпионка мира представала в образе Сейлор Мун — героини популярных аниме и манги.

Спортсменка показывала свою программу под микс из композиций аниме, в том числе она использовала мелодию Moonlight Densetsu — заглавную композицию мультфильма.

Любопытно, что на лед Евгения вышла в образе японской школьницы, а потом, как героиня мультфильма, превратилась в воина в матроске.

В конце номера на тот момент ученица Тутберидзе повторила характерный жест Сейлор Мун, сказав фразу, которую героиня произносила, когда сражалась с врагами.

Испанский Супермен

Двукратный чемпион мира, а также победитель шести последних европейских первенств испанец Хавьер Фернандес радует своих болельщиков не только медалями, но и яркими показательными выступлениями.

Визитной карточкой спортсмена стал образ Супермена. Испанец выходит на лед в подростковой одежде с магнитофоном, но в какой-то момент перевоплощается в известного героя комиксов.

На протяжении нескольких лет эта программа сводила зрителей с ума.

Super Mario от Волосожар и Транькова

Знаменитый российский дуэт Татьяна Волосожар и Максим Траньков отдали дань уважения компьютерной игре «Супермарио». На чемпионате мира — 2011 пара выступила в показательных выступлениях в образах персонажей из известной игры. Однако повод для этого был печальный.

«Super Mario Brothers» OST 6bit. К сожалению, сегодня грустный повод. Ушел из жизни «папа» братьев Марио Сатору Ивата, создатель Пикачу и многих других японских персонажей.

Номер же наш был сделан для японских болельщиков под чемпионат мира-2011. Тот самый, что перенесли в Москву из-за катастрофы в Японии.

Поэтому и в Москве мы катали этот номер, абсолютно понимая, что наш зритель на 50 процентов не поймет идеи, но зная, что миллионы японцев у телеэкрана улыбнутся в тот сложный для них момент. Номер имел успех не только в Азии (Японии, Китае и Корее), но и в Швейцарии c Италией, особенно в Италии, ведь это самые популярные итальянцы в мире! Водопроводчики Марио и Луиджи!» — объяснял выбор номера в социальных сетях Траньков.

Сексуальная бомба Плющенко

Пожалуй, это самый яркий показательный номер в истории фигурного катания. Начало XXI века запомнилось спортивным болельщикам противостоянием двух россиян в мужском катании — Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Обычно на крупных турнирах успешнее был последний, однако чемпионат мира 2001 года в канадском Ванкувере стал первым планетарным первенством, где победу одержал Евгений. Подопечный Алексея Мишина не просто забрал золотую медаль, он буквально влюбил в себя местную публику.

В показательных выступлениях Плющенко вышел на лед под песню Тома Джонса Sex bomb. Облаченный в представлявший собой гору мышц костюм спортсмен элегантно раздевался, не забывая чисто исполнять сложнейшие прыжки. В какой-то момент россиянин даже запрыгнул на трибуны.

Этот номер стал визитной карточкой Евгения. И за свою долгую спортивную карьеру Плющенко его показал не раз.

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