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«Люди шугаются»: что произошло с Медведевой в Канаде

Фигуристка Медведева рассказала о своей второй личности

Российская фигуристка Евгения Медведева Reuters
Российская фигуристка Евгения Медведева
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Российская фигуристка Евгения Медведева подвела итог своего выступления на втором этапе Гран-при Skate Canada. Двукратная чемпионка мира провалилась в короткой программе, однако произвольную программу россиянке удалось откатать практически безупречно, благодаря чему поднялась с седьмого на третье место. По словам Медведевой, это выступление помогло ей «вернуть ее вторую личность».

Одна из самых звездных российских фигуристок-одиночниц Евгения Медведева оценила свое выступление на этапе Гран-при в Канаде. Нельзя сказать, что турнир сложился для россиянки удачно: она завалила короткую программу, в которой не смогла выполнить каскад и упала с тройного флипа. Но буквально спаслась, чисто откатав произвольную программу и финишировала третьей. Медведева осталась довольная своим прокатом, подчеркнув, что по ходу произвольной программы ей удалось «пробудиться с новой силой».

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«С моральной стороны я очень довольна. Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается.

Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек. Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно»,

— цитирует Медведеву «Матч ТВ».

18-летней экс-ученице Этери Тутберидзе в произвольной программе удалось получить высшую оценку – 137,08 балла. Это больше, чем у любой другой спортсменки на Skate Canada.

Напомним, что на соревнованиях в канадском Лавале среди женщин-одиночниц победу одержала другая представительница России – Елизавета Туктамышева. 21-летняя Императрица вооружилась уверенным тройным акселем и практически безошибочно откатала обе программы. Для нее эта победа стала уже третьей в сезоне. Ранее она побеждала на турнирах в Финляндии и Италии.

От Медведевой настолько невыразительного выступления ожидать было сложно, хотя и были объективные на то причины. После ухода летом от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру россиянка усилила свой арсенал сложными техническими компонентами.

В Канаде, где девушка живет и тренируется уже пять месяцев, выступление Медведевой назвали вовсе «худшим в ее карьере».

Однако Орсер усмирил пыл недовольных критиканов. Более того, тренер заявил, что гордится выступлением своей подопечной на Skate Canada. А поражение – просто «часть ее взросления».

«Думаю, что мы сделали большой шаг», — начал Орсер.

«Я сказал, что однажды она вспомнит эту короткую программу, которая так ее опустошила, и поймет, что она помогла ей вырасти. Это часть взросления, дальнейшего развития. Ей удалось за 24 часа преобразиться, я очень горжусь Женей. Это большой шаг, и я уверен: во Франции мы должны быть еще лучше. Произвольная программа не была блестящей, но она была хорошей», — цитирует канадского специалиста «360».

На родине без поддержки Медведеву не оставили. Не менее именитая фигуристка Аделина Сотникова в своем инстаграме поздравила с победой Туктамышеву и отметила «спортивный характер» Медведевой, во многом благодаря которому Евгении удалось собраться и вытащить произвольную программу.

«Лиза, детка, как ни крути, ты большая молодец! Женька, боец! Это называется спортивный характер! Умницы!» — написала Сотникова.

Хореограф Илья Авербух, ранее ставивший программу Медведевой, также не считает катастрофой ее выступление на Skate Canada.

Олимпийский чемпион уверен – Евгении придется непросто в этом сезоне, так как многое в ее жизни поменялось.

«Этот сезон очень сложный для Жени, это было понятно. Она привыкла к другому, и выращена в другой системе координат. И вся эта система меняется очень кардинально. Мало кто ее выдерживает. Но я не отношусь к скептикам и не считаю, что это какой-то конец карьеры. Просто это сложные психологические и эмоциональные моменты, но это все пройдет. Я бы похвалил Женю за то, что она не побоялась менять стиль», — цитирует Авербуха «СЭ».

Солидарен с мнением Авербуха и глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Функционер считает, что неудачи Медведевой связаны непосредственно с адаптацией к новому периоду своей жизни — стране, тренеру, программе.

«Сейчас у Жени сложный период, смена тренера, меняется сама система тренировок, что-то меняется в технике. К этому надо адаптироваться, нам нужно относиться к этому спокойно и не делать никаких преждевременных выводов. В произвольной программе она выступила гораздо лучше. Хотя работы там еще достаточно, но это еще начало сезона», — цитирует Горшкова ТАСС.

Реабилитироваться за неудачу в Канаде Медведева сможет уже совсем скоро.

С 23 по 25 ноября во Франции пройдет очередной этап Гран-при, который, как заявила спортсменка, она твердо намерена выиграть.

«У меня есть три недели перед Гран-при во Франции. За это время можно провести огромный объем работы. Хочу сосредоточиться на технике, прыжках, вращениях. Я должна победить во Франции», — приводит слова Медведевой Международный союз конькобежцев.

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