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«Это новое тело»: Медведева объяснила провал в Канаде

Елизавета Туктамышева лидирует на Skate Canada

Российская фигуристка Евгения Медведева Skate Canada
Российская фигуристка Евгения Медведева
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Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое седьмое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Канаде. Спортсменка отметила, что не всегда хорошо быть очень уверенной в себе, а также добавила, что постепенно привыкает к новому телу и образу мыслей.

Короткая программа среди женщин на втором этапе Гран-при, который в эти выходные проходит в Канаде, превратилась в настоящую драму. Среди 11 участниц было сразу три россиянки: Дарья Паненкова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

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Для Паненковой и Медведевой, которые в нынешнее межсезонье ушли от известного российского тренера Этери Тутберидзе, выступления получились провальными. Дарья оказалась на 11-й позиции, а Евгения стала седьмой.

Медведева показала худшую короткую программу в своей карьере. Лишь 60 баллов — настоящая катастрофа для двукратной чемпионки мира.

В прошлом сезоне спортсменка ни разу не набирала меньше 78 баллов. Да, изменилась судейская система, но глобально на общее количество очков реформы не влияют.

Главной причиной неудачи стал сорванный каскад тройной флип + тройной тулуп, первый прыжок получился ужасно недокрученным — лишь один оборот вместо трех. Приставить к нему второй уже было нельзя. Учитывая, что до этого Евгения исполнила двойной аксель и тройной лутц, как-то исправить ситуацию она не могла. Спортсменка, по сути, осталась без одного из трех прыжковых элементов, причем самого дорогого.

Сама спортсменка объяснила провал потерей концентрации.

«Думаю, я просто потеряла внимание. Быть очень уверенной в себе — не всегда хорошо.

Честно говоря, может быть, в этом сезоне я даже готова к ошибкам, плохим выступлениям. Для меня все новое. Думаю, все видят мои улучшения — на тренировках и не только. Это новое тело, новый образ мыслей. Мне просто нужно привыкнуть», — сказала Медведева в интервью TSN, добавив, что в произвольной программе она сделает все, что в ее силах.

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух выразил мнение, что нынешний сезон будет сложным для Медведевой.

«Было понятно, что этот сезон будет очень сложным, адаптационным. Но чудес не бывает. Мы все рассчитывали на чудо, что переход пройдет гладко. Главное, что Женя в строю.

Прокат, конечно, надо считать неудачным. Седьмая позиция — не место чемпионки после короткой программы.

Но я бы пока не называл это катастрофой, сезон только начинается», — начал Авербух, отметил, что все можно исправить, необходимо просто «идти и работать».

Также чемпион мира — 2002 отметил, что спортсменка находится в поиске себя.

«Программа, когда исполняется чисто, смотрится, и элементы звучат. Как только идут сбои и срывы, сразу и программа становится блеклой и неинтересной. Поэтому большой вес имеет именно исполнение.

Больших изменений, кроме того что Женя физически повзрослела и жесты ее стали более осмысленные, я объективно не заметил. Но Женя поменяла стиль, не побоялась.

В нем она раньше не работала и давно хотела попробовать себя в разных амплуа. Это в любом случае плюс, что она ищет себя», — цитирует Авербуха телеканал «360».

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков, оценивая выступление Медведевой, заявил, что спортсменка прошла сложный период в своей карьере.

«Слишком много изменений и проблем было в жизни Жени в последнее время — она переехала работать в другую страну, у нее новый тренер, перемены в технике. Она прошла сложный период.

Не надо делать преждевременных выводов. Давайте не забывать — это первый сезон после Олимпийских игр. Если и подводить какие-то итоги, и то промежуточные, то намного позже», — цитирует Горшкова ТАСС.

На первом месте по итогам короткой программы с большим отрывом расположилась ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Спортсменка выступила без ошибок, идеально исполнив сложнейший прыжок в женском взрослом катании — тройной аксель. Теперь россиянка опережает ближайшую преследовательницу японку Вакабу Хигучи почти на восемь баллов.

«Я чувствую себя прекрасно. Впервые в сезоне я откатала короткую программу с тройным акселем чисто. Я так счастлива, что смогла сделать все, что хотела»,

— приводит слова Елизаветы официальный сайт Международного союза конькобежцев (ИСУ).

«Не так давно, помню, я приезжала в Канаду на свой первый в жизни этап Гран-при, и все казалось так легко. Я не думала о том, что это какой-то серьезный турнир, я просто наслаждалась соревнованиями на взрослом уровне. С тех пор у меня было много взлетов и падений, я хочу отразить свой опыт в своих программах», — добавила россиянка, выразив надежду, что произвольная программа у нее получится на столь же высоком уровне.

Произвольная программа пройдет 28 октября в 4.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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