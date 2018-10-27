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Фигурное катание / Второй этап Гран-при Skate Canada
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Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде, Медведева — седьмая
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Катастрофа на новой родине: Медведева седьмая в Канаде

Медведева провалилась в короткой программе на Skate Canada

Выступление Евгении Медведевой в короткой программе на Skate Canada обернулось почти катастрофой Reuters
Выступление Евгении Медведевой в короткой программе на Skate Canada обернулось почти катастрофой
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Россиянка Евгения Медведева заняла только седьмое место в короткой программе на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Уверенную победу одержала другая представительница России Елизавета Туктамышева.

Второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada ожидался с большим нетерпением, так как был первым по-настоящему серьезным стартом Евгении Медведевой под руководством канадского тренера Брайана Орсера, к которому спортсменка перешла летом от Этери Тутберидзе.

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До этого Медведеву видели на контрольных прокатах российских фигуристов в Москве, а также на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic в Канаде. Откатав неплохо короткую программу в Новогорске, Евгения затем упала в произвольной в «Мегаспорте» на глазах у собравшихся там болельщиков, а на своих первых соревнованиях в качестве подопечной Орсера и вовсе впервые уступила спортсменке не из России, проиграв американке Брэди Теннелл.

В общем, первого для экс-примы мирового фигурного катания и двукратного серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане выступления на Гран-при в сезоне поклонники Медведевой ожидали с волнением. В то же время стартовать в канадском Лавале, учитывая переезд спортсменки в Канаду, было для нее оптимальным.

Впрочем, либо стены дворцов спорта в Стране кленового листа еще не стали родными, либо они просто не помогли Медведевой уже во второй раз подряд.

Россиянка выступала предпоследней и уже имела ориентир в виде 74,22 от соотечественницы Елизаветы Туктамышевой.

Подопечная Алексея Мишина, чемпионка мира-2015, подтвердила своим прокатом, что вернулась в мировую элиту в нынешнем сезоне по-настоящему.

Елизавета показала шикарное катание, получая от своего выступления видимое зрителям удовольствие, и сделала все элементы программы, включая тройной аксель.

В итоге подопечная Мишина получила свою лучшую оценку за короткую программу в сезоне, и это, возможно, судьи несколько строго оценили компоненты ее программы.

Вряд ли на Медведеву давили выступление и оценки Туктамышевой, но собственный прокат у Евгении не получился абсолютно.

С первых секунд выступления стало заметно, что россиянка катит как-то тяжело и не чувствует себя уверенно. Результатом стал срыв каскада, превратившегося в неудачно исполненный двойной флип, что в плане оценки за выступление означало полный провал.

В итоге Медведева докатала программу, понимая, что у нее опять не получился прокат, и смогла сохранить улыбку на лице, понимая, что на нее смотрит весь мир, многие в котором настроены в отношении двукратной чемпионки мира негативно или просто скептически.

Своей оценки за выступление Евгения ожидала, прекрасно осознавая, что баллы будут «не ее», но все равно закрыла рукой лицо, когда увидела на табло ужасные 60,83.

На тот момент это был только шестой результат, а выступавшая следом японка Вакаба Хигучи, показав второй прокат дня, отбросила Медведеву за пределы разминки сильнейших, что выглядит просто нонсенсом.

Ситуация складывается так, что российская суперзвезда рискует пролететь мимо финала Гран-при. Правда, это только на данный момент.

Отставание от Туктамышевой серьезное и выглядит неотыгрываемым, но той же Хигучи Евгения уступает меньше шести баллов, и произвольный прокат будет шансом для спортсменки все исправить.

Собственно, уверенное выступление в произвольной программе должно вывести Медведеву на приемлемое с точки зрения перспектив на финал второе место. По сложности программы с ней не может конкурировать ни одна из участниц Skate Canada, а все же сделанный в короткой тройной лутц говорит о том, что Женя способна на хорошее выступление и сейчас.

К тому же произвольная программа отличается от короткой тем, что в ней можно исправить допущенную ошибку, прыгнуть не исполненный элемент заново и поменять какие-то прыжки местами по ходу действия, а нынешняя подопечная Орсера как раз славится умением трансформировать свою программу в процессе выступления.

При этом, если Медведевой не удастся и произвольная программа, то нынешний сезон фактически будет потерян уже сейчас, не успев начаться, так как место по итогам Skate Canada за пределами тройки сильнейших фактически оставит без шансов на финал.

«Наверное, вся вот эта ситуация с негативом в мою сторону мне тоже помогла вырасти как личности, повзрослеть. Это нормально, что люди судят так. Иногда предвзято, но мы все такие, — рассказывала Медведева Первому каналу о негативе в свой адрес перед Skate Canada.

— Сезон-вызов – это громко сказано, конечно, но то, что этот сезон будет для меня, возможно, самым необычным в карьере, это сто процентов».

Что ж, произвольный прокат в Лавале – шанс доказать, что она действительно стала сильнее, иначе скепсис достигнет максимального уровня.

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