Удача в Вегасе: Кучеров и Василевский лидируют на Востоке

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вегас Голден Найтс» – 3:2

Начавшая сезон с поражение «Тампа-Бэй» после этого набрала мощный ход и заканчивает уже седьмую игру с набранными баллами в таблицу (6-0-1), а гостевой поединок с «Вегасом» стал для подопечных Джона Купера третьим победным подряд.

Зрители, собравшиеся на трибунах, увидели заброшенную в ворота «Голден Найтс» шайбу уже на четвертой минуте, когда здорово на подборе сыграл миниатюрный технарь Тайлер Джонсон.

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Две с половиной минуты спустя равновесие восстановилось, когда Ши Теодор броском в касание заставил капитулировать Андрея Василевского и забил свой первый гол в сезоне.

Впрочем, еще до первого перерыва ведущее звено «Лайтнинг» организовала шайбу, вновь выведя хозяев вперед. Никита Кучеров отдал передачу капитану команды Стивену Стэмкосу, а тот переправил диск дальше на Брэйдона Пойнта, который и пополнил свой лицевой счет шестым голом в нынешнем регулярном чемпионате.

Для начавшего сезон с двух нерезультативных поединков Кучерова это очко стало уже девятым (3+6) и продлило результативную серию российского нападающего до семи встреч кряду.

Во втором периоде отметился и еще один россиянин, российский защитник «молнии» Михаил Сергачев принял участие в голе Джей Ти Миллера, оформив свою четвертую передачу в регулярке.

Все, на что хватило «золотых рыцарей», гол Вильяма Карлссона в начале заключительной 20-минутке. И это при том, что гости висели на воротах Василевского, перебросав в этом отрезке «Тампу» со счетом 13-1.

Василевский не попал в число трех звезд по итогам встречи, но, безусловно, стал одним из ее главных героев, совершив 29 спасений. Эта победа стала для голкипера из Тюмени уже пятой в чемпионате.

Андрей начинает этот сезон не хуже прошлогоднего, когда до весеннего спада был главным претендентом на «Везина трофи» (приз лучшему голкиперу сезона). Сейчас Василевский отражает 94,0% бросков, а пропускает за игру в среднем только 1,83 шайбы.

На счету Задорова показатель полезности -1 при одном броске в створ, в то время как получивший совсем небольшое игровое время Каменев результативными действиями не отметился.

Мощный матч провел и Сергачев, на счету которого не только результативный пас, но и два броска, пять силовых приемов, два блок-шота и показатель полезности +1. У Кучерова два броска, два силовых приема, один перехват и тоже +1.

В обеих командах не обошлось без потерь. Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти пкинул лед в первом периоде, получив в лицо от Брэйдона Коберна, а «Лайтнинг» потеряла ведущего защитника Виктора Хедмана, ушедшего в раздевалку в конце второй 20-минутки после силового приема от известного своей жесткостью Райана Ривза.

После этой победы «Тампа» стала лидером Восточной конференции как по набранным, так и по потерянным очкам.

Другие матчи

«Детройт Ред Уингз» – «Виннипег Джетс» – 1:2

«Каролина Харрикейнз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 4:3 Б

«Колорадо Эвеланш» – «Оттава Сенаторз» – 5:3

Волевой получилась домашняя победа «Виннипега» над не знающим пока вкуса виктории в основное время «Детройтом». Андреас Атанасиу открыл счет в первом периоде, но во втором отрезке Кайл Коннор восстановил равновесие в большинстве, причем «Джетс» забрасывают, имея на игрока больше, уже в седьмом матче подряд.

Победу «реактивщикам» своим вторым голом в сезоне принес в заключительной трети матча универсал Дастин Бафлин. Это очко стало для него 500-м в НХЛ, а сам он стал 13-м хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь этой цифры, будучи задрафтованным в восьмом раунде или ниже.

У «Ред Уингз» по-прежнему не играет травмированный форвард Евгений Свечников, а российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов выходил на лед в третьей паре и получил наименьший среди игроков обороны канадской команды айстайм, ничем не отметившись за свои 9:36.

Бодро начавшей сезон под руководством тренера-дебютанта Рода Бриндамора «Каролине» удалось перевернуть домашний матч против «Сан-Хосе». «Харрикейнз» уступали после первого периода со счетом 0:2, а затем проигрывали 1:3, но смогли отыграться и благодаря удачной попытке Брока Макгинна выиграли в серии буллитов.

В этом поединке клубный рекорд установил молодой финский форвард Себастьян Ахо. Сделав пас на своего соотечественника Теуво Теравайнена, когда тот забрасывал эквалайзер, Ахо отметился результативным действием в уже десятом матче на старте сезона подряд.

Еще ни одному хоккеисту «Каролины» не удавалось набирать очки в таком количестве игр в начале сезона. А в клубной истории большего добился лишь легендарный Рон Фрэнсис, в сезоне-1984/84, когда команда называлась еще «Хартфорд Уэйлерз», не уходивший со льда без результативных действий на протяжении одиннадцати встреч кряду.

Российские нападающие «ураганов» Андрей Свечников и Валентин Зыков получили по десять минут игрового времени и не отметились набранными баллами. При этом на счету Зыкова два броска и один силовой прием.

«Колорадо» в отсутствие оставшегося на скамейке российского голкипера Семена Варламова, но с защитником Никитой Задоровым и форвардом Владиславом Каменевым в составе одержал волевую победу над «Оттавой».

«Эвеланш» уступал по ходу встречи со счетом 1:3, но в третьем периоде сначала сравнял счет, а затем благодаря девятым шайбам в сезоне для своих лидеров Габриэля Ландескуга и Нэтана Макиннона, делящих вторую строчку в снайперской гонке, вырвал очередную победу.

Каменев получил не слишком большое игровое время, отыграв ровно десять минут, а вот Задоров за свои 16:49 отметился броском и тремя силовыми приемами, но заработал отрицательную полезность (-1).

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