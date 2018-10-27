Удача в Вегасе: Кучеров и Василевский лидируют на Востоке

Курсы валют$ 65.65 (+0.275) 74.91 (+0.231)
Пенсионный советник
Москва: +4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Германия / Бундеслига
21:30
ФрайбургБоруссия М
3:1
закончен
Франция / Лига 1
21:45
НимСент-Этьен
1:1
закончен
Испания / Примера
22:00
ВальядолидЭспаньол
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАк Барс
2:4
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарТорпедо
1:2 (Б)
закончен
16:30
БарысВитязь
3:1
закончен
18:30
ЙокеритСпартак
4:3 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо РСКА
1:2
закончен
19:30
СлованЦСКА
0:9
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
01:00
Вегас Голден НайтсТампа-Бэй Лайтнинг
2:3
закончен
02:30
Каролина ХаррикейнзСан-Хосе Шаркс
4:3 (Б)
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВиннипег Джетс
1:2
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшОттава Сенаторз
6:3
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Барселона
71:79
закончен
21:00
Панатинаикос Жальгирис
83:87
закончен
22:30
Гран Канария ЦСКА
91:106
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
135:106
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
116:107
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
100:128
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
117:115
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
95:125
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
113:133
закончен
05:00
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
116:112
закончен
Фигурное катание / Второй этап Гран-при Skate Canada
03:45
Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде, Медведева — седьмая
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралУфа
не начался
16:30
АрсеналОренбург
не начался
19:00
РостовАнжи
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаРайо Вальекано
не начался
17:15
Атлетик БВаленсия
не начался
19:30
СельтаЭйбар
не начался
19:30
ЛевантеЛеганес
не начался
21:45
Атлетико МРеал Сосьедад
не начался
Италия / Серия А
16:00
АталантаПарма
не начался
19:00
ЭмполиЮвентус
не начался
21:30
ТориноФиорентина
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДГерта
не начался
16:30
ФортунаВольфсбург
не начался
16:30
МайнцБавария
не начался
16:30
Ганновер-96Аугсбург
не начался
19:30
ХоффенхаймШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионВулверхэмптон
не начался
17:00
ФулхэмБорнмут
не начался
17:00
ЛиверпульКардифф Сити
не начался
17:00
СаутгемптонНьюкасл Юнайтед
не начался
17:00
УотфордХаддерсфилд Таун
не начался
19:30
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
18:00
АнжеЛион
не начался
21:00
АмьенНант
не начался
21:00
ГенгамСтрасбург
не начался
21:00
ЛилльКан
не начался
21:00
МонакоДижон
не начался
21:00
ТулузаМонпелье
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаМариуполь
не начался
17:00
ЗаряАлександрия
не начался
17:00
Арсенал КШахтёр Д
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгДинамо М
не начался
17:30
НефтехимикТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
не начался
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
22:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
ВЭФ Зенит
не начался
17:00
Калев Автодор
не начался
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
не начался
17:30
Цмоки-Минск Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
не начался
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
не начался
16:30
АхматДинамо М
не начался
19:00
ЦСКАКраснодар
не начался
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
не начался
18:15
БарселонаРеал Мадрид
не начался
20:30
АлавесВильярреал
не начался
22:45
СевильяУэска
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
Спартак-2Томь
не начался
14:00
ШинникСочи
не начался
15:00
РоторТамбов
не начался
16:00
Авангард КСибирь
не начался
16:00
ХимкиЧертаново
не начался
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
не начался
17:00
ФакелЛуч
не начался
17:00
Зенит-2Тюмень
не начался
17:00
БалтикаМордовия
не начался
17:00
АрмавирКраснодар-2
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
не начался
17:00
КальяриКьево
не начался
17:00
ДженоаУдинезе
не начался
17:00
СПАЛФрозиноне
не начался
20:00
МиланСампдория
не начался
22:30
НаполиРома
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
не начался
18:00
Динамо КЛьвов
не начался
20:30
ВорсклаОлимпик Д
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
не начался
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
не начался
20:00
ВердерБайер
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БёрнлиЧелси
не начался
16:30
Кристал ПэласАрсенал
не начался
19:00
Манчестер ЮнайтедЭвертон
не начался
Франция / Лига 1
17:00
РеннРеймс
не начался
19:00
БордоНицца
не начался
23:00
МарсельПСЖ
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
не начался
14:00
БарысСибирь
не начался
14:30
Салават ЮлаевВитязь
не начался
15:00
АвтомобилистСпартак
не начался
16:00
ЙокеритСеверсталь
не начался
16:30
АвангардТорпедо
не начался
19:00
СлованСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Химки УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Удача в Вегасе: Кучеров и Василевский лидируют на Востоке

Передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» победить «Вегас»

Никита Кучеров (№86) продлил свою результативную серию в матче с «Вегасом» Официальный сайт НХЛ
Никита Кучеров (№86) продлил свою результативную серию в матче с «Вегасом»
Видео по теме
Голевые передачи Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, а также 29 сейвов Андрея Василевского помогли «Тампе» одержать выездную победу над «Вегасом» в непростом матче и выйти на первое место в Восточной конференции. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вегас Голден Найтс» – 3:2

Начавшая сезон с поражение «Тампа-Бэй» после этого набрала мощный ход и заканчивает уже седьмую игру с набранными баллами в таблицу (6-0-1), а гостевой поединок с «Вегасом» стал для подопечных Джона Купера третьим победным подряд.

Зрители, собравшиеся на трибунах, увидели заброшенную в ворота «Голден Найтс» шайбу уже на четвертой минуте, когда здорово на подборе сыграл миниатюрный технарь Тайлер Джонсон.

Реклама

Две с половиной минуты спустя равновесие восстановилось, когда Ши Теодор броском в касание заставил капитулировать Андрея Василевского и забил свой первый гол в сезоне.

Впрочем, еще до первого перерыва ведущее звено «Лайтнинг» организовала шайбу, вновь выведя хозяев вперед. Никита Кучеров отдал передачу капитану команды Стивену Стэмкосу, а тот переправил диск дальше на Брэйдона Пойнта, который и пополнил свой лицевой счет шестым голом в нынешнем регулярном чемпионате.

Для начавшего сезон с двух нерезультативных поединков Кучерова это очко стало уже девятым (3+6) и продлило результативную серию российского нападающего до семи встреч кряду.

Во втором периоде отметился и еще один россиянин, российский защитник «молнии» Михаил Сергачев принял участие в голе Джей Ти Миллера, оформив свою четвертую передачу в регулярке.

Все, на что хватило «золотых рыцарей», гол Вильяма Карлссона в начале заключительной 20-минутке. И это при том, что гости висели на воротах Василевского, перебросав в этом отрезке «Тампу» со счетом 13-1.

Василевский не попал в число трех звезд по итогам встречи, но, безусловно, стал одним из ее главных героев, совершив 29 спасений. Эта победа стала для голкипера из Тюмени уже пятой в чемпионате.

Андрей начинает этот сезон не хуже прошлогоднего, когда до весеннего спада был главным претендентом на «Везина трофи» (приз лучшему голкиперу сезона). Сейчас Василевский отражает 94,0% бросков, а пропускает за игру в среднем только 1,83 шайбы.

На счету Задорова показатель полезности -1 при одном броске в створ, в то время как получивший совсем небольшое игровое время Каменев результативными действиями не отметился.

Мощный матч провел и Сергачев, на счету которого не только результативный пас, но и два броска, пять силовых приемов, два блок-шота и показатель полезности +1. У Кучерова два броска, два силовых приема, один перехват и тоже +1.

В обеих командах не обошлось без потерь. Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти пкинул лед в первом периоде, получив в лицо от Брэйдона Коберна, а «Лайтнинг» потеряла ведущего защитника Виктора Хедмана, ушедшего в раздевалку в конце второй 20-минутки после силового приема от известного своей жесткостью Райана Ривза.

После этой победы «Тампа» стала лидером Восточной конференции как по набранным, так и по потерянным очкам.

Другие матчи

«Детройт Ред Уингз» – «Виннипег Джетс» – 1:2
«Каролина Харрикейнз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 4:3 Б
«Колорадо Эвеланш» – «Оттава Сенаторз» – 5:3

Волевой получилась домашняя победа «Виннипега» над не знающим пока вкуса виктории в основное время «Детройтом». Андреас Атанасиу открыл счет в первом периоде, но во втором отрезке Кайл Коннор восстановил равновесие в большинстве, причем «Джетс» забрасывают, имея на игрока больше, уже в седьмом матче подряд.

Победу «реактивщикам» своим вторым голом в сезоне принес в заключительной трети матча универсал Дастин Бафлин. Это очко стало для него 500-м в НХЛ, а сам он стал 13-м хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь этой цифры, будучи задрафтованным в восьмом раунде или ниже.

У «Ред Уингз» по-прежнему не играет травмированный форвард Евгений Свечников, а российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов выходил на лед в третьей паре и получил наименьший среди игроков обороны канадской команды айстайм, ничем не отметившись за свои 9:36.

Бодро начавшей сезон под руководством тренера-дебютанта Рода Бриндамора «Каролине» удалось перевернуть домашний матч против «Сан-Хосе». «Харрикейнз» уступали после первого периода со счетом 0:2, а затем проигрывали 1:3, но смогли отыграться и благодаря удачной попытке Брока Макгинна выиграли в серии буллитов.

В этом поединке клубный рекорд установил молодой финский форвард Себастьян Ахо. Сделав пас на своего соотечественника Теуво Теравайнена, когда тот забрасывал эквалайзер, Ахо отметился результативным действием в уже десятом матче на старте сезона подряд.

Еще ни одному хоккеисту «Каролины» не удавалось набирать очки в таком количестве игр в начале сезона. А в клубной истории большего добился лишь легендарный Рон Фрэнсис, в сезоне-1984/84, когда команда называлась еще «Хартфорд Уэйлерз», не уходивший со льда без результативных действий на протяжении одиннадцати встреч кряду.

Российские нападающие «ураганов» Андрей Свечников и Валентин Зыков получили по десять минут игрового времени и не отметились набранными баллами. При этом на счету Зыкова два броска и один силовой прием.

«Колорадо» в отсутствие оставшегося на скамейке российского голкипера Семена Варламова, но с защитником Никитой Задоровым и форвардом Владиславом Каменевым в составе одержал волевую победу над «Оттавой».

«Эвеланш» уступал по ходу встречи со счетом 1:3, но в третьем периоде сначала сравнял счет, а затем благодаря девятым шайбам в сезоне для своих лидеров Габриэля Ландескуга и Нэтана Макиннона, делящих вторую строчку в снайперской гонке, вырвал очередную победу.

Каменев получил не слишком большое игровое время, отыграв ровно десять минут, а вот Задоров за свои 16:49 отметился броском и тремя силовыми приемами, но заработал отрицательную полезность (-1).

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».