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«Никакой поддержки»: Карякин пожаловался на жизнь на Украине

Карякин пожаловался на жизнь на Украине

Международный гроссмейстер Сергей Карякин на церемонии вручения премии «Серебряная лань»... РИА Новости
Международный гроссмейстер Сергей Карякин на церемонии вручения премии «Серебряная лань» лучшим спортсменам и тренерам России по итогам 2016 года.
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Российский шахматист Сергей Карякин откровенно высказался о смене украинского гражданства на российское. Спортсмен признался, что жизнь на Украине негативно сказывалась на его спортивной карьере.

Шахматист Сергей Карякин дал интервью, в котором рассказал о соперничестве с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном. Он заявил, что действительно завидовал повышенному вниманию к норвежцу в детстве, хотя опережал того и в рейтинге, и на мировых турнирах. Однако позднее конкуренция с Карлсеном переросла в мотивацию.

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«Магнус моложе меня на девять месяцев. Когда нам по 28, то это не является существенной разницей. До 17 лет я его опережал: стал гроссмейстером раньше, мой рейтинг был выше, больше побед. Потом я перестал обижаться на общественность. О нем говорят абсолютно заслуженно. С этим сложно спорить. В 18 лет он занимал первое место в рейтинге. Плох тот боец, который не мечтает стать генералом. Поэтому я продолжал работать и все время стремился, чтобы обойти Магнуса», — цитирует Карякина сайт «Матч ТВ».

Напомним, что в ноябре 2016 года Карякин проиграл Карлсену в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам, уступив норвежцу на тай-брейке. Карякин подчеркнул, что его не сломало это поражение, однако отметил разницу в возможностях с Магнусом.

«У меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было. Приходилось приглашать тренеров за свой счет, оплачивать поездки на турниры. Все это было накладно.

У Магнуса же были спонсоры. У нас были совершенно неравные условия в этом плане. Его поддержку нельзя было сравнивать с моей. Пока Карлсен купался в финансах, я не мог организовать сбор, пригласить гроссмейстеров», — рассказал россиянин.

28-летний Карякин родился в Симферополе и до 2009 года являлся гражданином Украины. Тогда спортсмен указом президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым получил гражданство России.

Свое решение Карякин обосновал отсутствием возможностей в Крыму, а также заявил, что всегда считал себя русским.

После принятия российского гражданства шахматист поднялся в десятку лучших гроссмейстеров мира, начав сотрудничать с Российской шахматной федерацией (РШД) и отечественными тренерами Юрием Дохояном и Александром Мотылевым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Один из лучших шахматистов в истории Гарри Каспаров в 2016 году сказал, что победа Карякина на мировом первенстве стала бы «недоразумением». Сергей же подобное заявление без внимания не оставил.

«Здесь есть политические моменты. Перед и после матча я встречался с Владимиром Путиным. Когда Каспаров уехал из России, то начал периодически поливать наше государство. Разумеется, он будет поливать и тех людей, которые поддерживают российских политиков», — прокомментировал Карякин высказывание Каспарова.

После получения российского паспорта Карякин смог отобраться на матч с Карлсеном, что стало поворотным моментом в его спортивной карьере. Хоть россиянин тогда и уступил, но этот поединок принес ему действительно хорошие деньги.

«За свою карьеру я хорошо заработал. В первую очередь потому, что сыграл с Карлсеном. Если бы его не было, то была бы иная ситуация. Зарабатывал бы совершенно по-другому.

Сейчас я живу в собственном доме на Рублевке с двумя детьми. Я купил его за свои деньги»,

— сказал самый молодой гроссмейстер в истории.

В ходе президентских выборов 2018 года Карякин был доверенным лицом Владимира Путина. А до этого, в марте 2017 года, вошел в состав Общественной палаты Российской Федерации VI состава по предложению Путина, где является членом Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

«Я считаю, что приношу пользу в Общественной палате и для шахмат, и для спорта в целом», — сказал Карякин.

На текущий момент россиянин занимает 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Возглавляет рейтинг его главный конкурент — Карлсен.

В марте 2018 года Карякин упустил отличную возможность вновь встретиться с норвежцем. Тогда российский спортсмен в заключительном этапе турнира претендентов в Берлине проиграл Дину Лижэню и не смог завоевать право сразиться за мировую корону.

25 октября Карякин в пятом туре международного шахматного турнира на острове Мэн одержал победу над американцем Самуэлем Севяном. После пятого тура на счету россиянина 4 балла, лидерами турнира остаются китаец Ван Хао, азербайджанец Аркадий Найдич, американец Джеффри Сюн и представитель Индии Абхиджит Гупта, набравшие по 4,5 очка.

Турнир на острове Мэн завершится 28 октября. В прошлом году победу на соревнованиях одержал Карлсен, набравший 7,5 балла.

Карякин пока карьеру завершать не намерен — он еще не сказал своего последнего слова в шахматах.

«Чувствую, что свое последнее слово я пока не сказал. Хочется побороться за корону и свое доброе имя», — заключил россиянин.

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