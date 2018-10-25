«Никакой поддержки»: Карякин пожаловался на жизнь на Украине

Шахматист Сергей Карякин дал интервью, в котором рассказал о соперничестве с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном. Он заявил, что действительно завидовал повышенному вниманию к норвежцу в детстве, хотя опережал того и в рейтинге, и на мировых турнирах. Однако позднее конкуренция с Карлсеном переросла в мотивацию.

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«Магнус моложе меня на девять месяцев. Когда нам по 28, то это не является существенной разницей. До 17 лет я его опережал: стал гроссмейстером раньше, мой рейтинг был выше, больше побед. Потом я перестал обижаться на общественность. О нем говорят абсолютно заслуженно. С этим сложно спорить. В 18 лет он занимал первое место в рейтинге. Плох тот боец, который не мечтает стать генералом. Поэтому я продолжал работать и все время стремился, чтобы обойти Магнуса», — цитирует Карякина сайт «Матч ТВ».

Напомним, что в ноябре 2016 года Карякин проиграл Карлсену в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам, уступив норвежцу на тай-брейке. Карякин подчеркнул, что его не сломало это поражение, однако отметил разницу в возможностях с Магнусом.

«У меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было. Приходилось приглашать тренеров за свой счет, оплачивать поездки на турниры. Все это было накладно.

У Магнуса же были спонсоры. У нас были совершенно неравные условия в этом плане. Его поддержку нельзя было сравнивать с моей. Пока Карлсен купался в финансах, я не мог организовать сбор, пригласить гроссмейстеров», — рассказал россиянин.

28-летний Карякин родился в Симферополе и до 2009 года являлся гражданином Украины. Тогда спортсмен указом президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым получил гражданство России.

Свое решение Карякин обосновал отсутствием возможностей в Крыму, а также заявил, что всегда считал себя русским.

После принятия российского гражданства шахматист поднялся в десятку лучших гроссмейстеров мира, начав сотрудничать с Российской шахматной федерацией (РШД) и отечественными тренерами Юрием Дохояном и Александром Мотылевым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Один из лучших шахматистов в истории Гарри Каспаров в 2016 году сказал, что победа Карякина на мировом первенстве стала бы «недоразумением». Сергей же подобное заявление без внимания не оставил.

«Здесь есть политические моменты. Перед и после матча я встречался с Владимиром Путиным. Когда Каспаров уехал из России, то начал периодически поливать наше государство. Разумеется, он будет поливать и тех людей, которые поддерживают российских политиков», — прокомментировал Карякин высказывание Каспарова.

После получения российского паспорта Карякин смог отобраться на матч с Карлсеном, что стало поворотным моментом в его спортивной карьере. Хоть россиянин тогда и уступил, но этот поединок принес ему действительно хорошие деньги.

«За свою карьеру я хорошо заработал. В первую очередь потому, что сыграл с Карлсеном. Если бы его не было, то была бы иная ситуация. Зарабатывал бы совершенно по-другому.

Сейчас я живу в собственном доме на Рублевке с двумя детьми. Я купил его за свои деньги»,

— сказал самый молодой гроссмейстер в истории.

В ходе президентских выборов 2018 года Карякин был доверенным лицом Владимира Путина. А до этого, в марте 2017 года, вошел в состав Общественной палаты Российской Федерации VI состава по предложению Путина, где является членом Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

«Я считаю, что приношу пользу в Общественной палате и для шахмат, и для спорта в целом», — сказал Карякин.

На текущий момент россиянин занимает 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Возглавляет рейтинг его главный конкурент — Карлсен.

В марте 2018 года Карякин упустил отличную возможность вновь встретиться с норвежцем. Тогда российский спортсмен в заключительном этапе турнира претендентов в Берлине проиграл Дину Лижэню и не смог завоевать право сразиться за мировую корону.

25 октября Карякин в пятом туре международного шахматного турнира на острове Мэн одержал победу над американцем Самуэлем Севяном. После пятого тура на счету россиянина 4 балла, лидерами турнира остаются китаец Ван Хао, азербайджанец Аркадий Найдич, американец Джеффри Сюн и представитель Индии Абхиджит Гупта, набравшие по 4,5 очка.

Турнир на острове Мэн завершится 28 октября. В прошлом году победу на соревнованиях одержал Карлсен, набравший 7,5 балла.

Карякин пока карьеру завершать не намерен — он еще не сказал своего последнего слова в шахматах.

«Чувствую, что свое последнее слово я пока не сказал. Хочется побороться за корону и свое доброе имя», — заключил россиянин.

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