«Красная угроза»: британцы в панике от фанатов «Спартака»

Курсы валют$ 65.57 (-0.03) 74.78 (+0.026)
Пенсионный советник
Москва: +3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
Брюгге Монако
1:1
закончен
19:55
ПСВ Эйндховен Тоттенхэм Хотспур
2:2
закончен
22:00
Боруссия Д Атлетико М
4:0
закончен
22:00
Барселона Интер М
2:0
закончен
22:00
ПСЖ Наполи
2:2
закончен
22:00
Ливерпуль Црвена Звезда
4:0
закончен
22:00
Локомотив М Порту
1:3
закончен
22:00
Галатасарай Шальке-04
0:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
12:00
СКА-ХабаровскБалтика
1:1
закончен
14:30
Спартак-2Луч
2:2
закончен
14:30
ТомьШинник
2:0
закончен
15:00
СибирьАрмавир
0:1
закончен
17:00
ТюменьРотор
0:1
закончен
18:00
МордовияЗенит-2
1:0
закончен
18:00
Краснодар-2Нижний Новгород
0:2
закончен
18:30
ТамбовХимки
3:0
закончен
19:00
СочиАвангард К
1:0
закончен
19:00
ЧертановоФакел
2:1
закончен
Испания / Примера
20:00
Райо ВальеканоАтлетик Б
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурНефтехимик
5:3
закончен
12:30
АдмиралТорпедо
3:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарАк Барс
3:0
закончен
15:30
СибирьВитязь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевСКА
2:1
закончен
19:30
АвангардДинамо Мн
4:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
2:3 (ОТ)
закончен
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
04:30
Колорадо ЭвеланшТампа-Бэй Лайтнинг
0:1
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
2:3 (Б)
закончен
Еврокубок
19:00
Галатасарай Монако
85:86
закончен
19:00
Ритас Ауксилиум Торино
86:79
закончен
20:00
Зенит Валенсия
104:93
закончен
20:30
Фрапорт Скайлайнерс Морнар
98:75
закончен
20:30
Цедевита Локомотив-Кубань
81:85
закончен
21:00
Андорра Ратиофарм Ульм
103:95
закончен
21:30
Брешия Црвена Звезда
69:61
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
86:102
закончен
02:00
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
111:104
закончен
02:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
112:105
закончен
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
110:87
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
89:100
закончен
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
112:110
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
96:116
закончен
04:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
123:108
закончен
05:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
97:92
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
113:131
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
144:122
закончен
Кубок России
19:00
РубинДинамо
не начался
Лига Европы
19:55
Цюрих Байер
не начался
19:55
АЕК Ларнака Лудогорец
не начался
19:55
Ред Булл Зальцбург Русенборг
не начался
19:55
РБ Лейпциг Селтик
не начался
19:55
Зенит Бордо
не начался
19:55
Копенгаген Славия П
не начался
19:55
Андерлехт Фенербахче
не начался
19:55
Спартак Тр Динамо З
не начался
19:55
Карабах Ворскла
не начался
19:55
Спортинг Арсенал
не начался
19:55
Милан Бетис
не начался
19:55
Дюделанж Олимпиакос
не начался
22:00
Рейнджерс Спартак М
не начался
22:00
Вильярреал Рапид В
не начался
22:00
Стандард Краснодар
не начался
22:00
Севилья Акхисар Беледиеспор
не начался
22:00
Айнтрахт Ф Аполлон Л
не начался
22:00
Марсель Лацио
не начался
22:00
Яблонец Астана
не начался
22:00
Ренн Динамо К
не начался
22:00
Сарпсборг 08 Мальмё
не начался
22:00
Бешикташ Генк
не начался
22:00
Челси БАТЭ
не начался
22:00
ПАОК Види
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
19:30
ЛокомотивТрактор
не начался
19:30
ХК СочиДинамо М
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Калгари ФлэймзПиттсбург Пингвинз
не начался
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Фенербахче
не начался
21:00
Бавария Баскония
не начался
21:45
Олимпия Милан Химки
не начался
22:00
Олимпиакос Маккаби Т-А
не начался
22:00
Реал Мадрид Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
ФрайбургБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
21:45
НимСент-Этьен
не начался
Испания / Примера
22:00
ВальядолидЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАк Барс
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарТорпедо
не начался
16:30
БарысВитязь
не начался
18:30
ЙокеритСпартак
не начался
19:30
Динамо РСКА
не начался
19:30
СлованЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
01:00
Вегас Голден НайтсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Каролина ХаррикейнзСан-Хосе Шаркс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВиннипег Джетс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшОттава Сенаторз
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Барселона
не начался
21:00
Панатинаикос Жальгирис
не начался
22:30
Гран Канария ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Красная угроза»: британцы в панике от фанатов «Спартака»

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» сыграют в Лиге Европы

Нападающий «Спартака» Зе Луиш РИА Новости
Нападающий «Спартака» Зе Луиш
Видео по теме
Санкт-петербургский «Зенит» примет дома французский «Бордо», московский «Спартак» с поддержкой фанатов сыграет в Глазго с шотландским «Рейнджерс», а «Краснодар» отправится в гости к бельгийскому «Стандарду». «Газета.Ru» анонсирует матчи с участием российских команд в Лиге Европы.

«Зенит» (Россия) — «Бордо» (Франция) (начало в 19.55 мск)

В матче третьего тура Лиги Европы «Зениту», занимающему в своем квартете второе место после «Копенгагена» только из-за меньшего, чем у датчан, числа забитых мячей, предстоит встретиться с французским «Бордо», уступившим в обоих матчах подгруппы.

Расклад сил перед противостоянием на «Санкт-Петербурге» довольно очевиден: «Зенит» выглядит фаворитом по целой совокупности причин.

Для начала стоит отметить, что французские команды еще никогда не обыгрывали сине-бело-голубых на выезде, но дело, конечно, не только в этом.

Реклама

«Зенит» — фаворит нашей группы и наиболее опасный соперник. У него самый богатый опыт выступления в Лиге Европы. Плюс посмотрите, какая вокруг инфраструктура, какой у него стадион», — рассказал на предматчевой пресс-конференции голкипер жирондинцев Бенуа Костиль.

Сам «Бордо» в нынешнем сезоне выступает очень неровно. Команда Эрика Бедуэ в целом спокойно прошла в квалификации Лиги Европы латвийский «Вентспилс», украинский «Мариуполь» и бельгийский «Гент», но при этом на старте чемпионата Франции проиграла три матча из четырех, одолев только бедствующий «Монако» Александра Головина.

В последнее время дела вроде бы наладились, и после поражения в первом туре ЛЕ от чешской «Славии» (0:1), жирондинцы выдали в Лиге 1 серию из трех побед при одной ничьей, но при этом проиграли дома «Копенгагену» (1:2), а на выходных ни с чем вернулись с выезда к «Монпелье» (0:2).

Лидером атак «Бордо» является 22-летний гвинейский полузащитник Франсуа Камано, забивший в этом сезоне в чемпионате семь мячей, и это больше чем у всей остальной команды. Что говорит не только о его форме, но и бедности игры подопечных Бедуэ.

«Зенит» свой последний матч в чемпионате тоже проиграл, не сумев увезти из Москвы очки в противостоянии с «Динамо» (0:1), но там сине-бело-голубые с первого тайма играли в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси.

В преддверии поединка с французами в общей группе тренируются Далер Кузяев, Александр Ерохин и Александр Анюков, что увеличивает для Сергея Семака вариантивность выбора.

«Самый опасный их игрок — Артем Дзюба. Мы его прекрасно видели на чемпионате мира. Думаю, передо мной чаще всего будет возникать именно он, — сказал также Костиль журналистам.

— Нужно выделить Леандро Паредеса — очень качественный игрок. К счастью для нас, не будет играть Александр Кокорин, талантливый футболист, мы хорошо его знаем».

Российский клуб действительно фаворит, но сопернику некуда отступать, потому что поражение поставит «Бордо» в ситуацию, схожую с той, что сложилась у «Локомотива» в его группе Лиги чемпионов, изначально довольно равной. Так что хозяевам нужен будет максимальный настрой, иначе проблем не избежать.

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Спартак» (Россия) (22.00 мск)

«Спартак» остается главным ньюсмейкером российского футбола, затмившим отставкой Массимо Карреры и всем, что ее окружает, даже новости о находящихся в СИЗО Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Итальянский специалист, с которым был расторгнут контракт, дал накануне пресс-конференцию в Москве, отказавшись выносить мусор из красно-белой избы, но все равно дав понять, что считает Дениса Глушакова одним из главных виновников проблем клуба.

Сам бывший капитан «Спартака», возвращенный вместе с Андреем Ещенко из опалы молодежного состава в основу «гладиаторов», подтвердил, что собирается встретиться с крайне негативно настроенными по отношению к нему болельщиками, чтобы узнать, в чем именно заключаются их претензии к нему и ответить на вопросы.

Впрочем, к матчу в Глазго это все имеет опосредованное отношение — Глушаков и Ещенко остались в Москве набирать форму после более чем месячного простоя в играх за основную команду.

Кроме них, в Москве Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера клуба, как минимум до назначения Олега Кононова, оставил Александра Самедова, Джано Ананидзе, а также восстанавливающегося от травмы Педро Рошу и все еще отбывающего дисквалификацию после ответного матча с ПАОКом Луиса Адриано.

Матч с «Рейнджерс» станет первым после полуторагодичной дисквалификации еврокубковым поединком для Романа Еременко, который пришел вместе с Рианчо на пресс-конференцию и рассказал, что сейчас не думает о новом контракте и просто наслаждается футболом, предвкушая возвращение на европейский уровень.

Важным положительным моментом для «Спартака» станет поддержка команды фанатами — наконец закончилась дисквалификация гостевого сектора красно-белых, наложенная УЕФА.

В Шотландии это, кстати, уже вызвало легкую панику в прессе. Нашествие московских болельщиков, коих ожидается около тысячи, местная пресса называет «красной угрозой», а полиция обещает предотвратить все возможные беспорядки, выделив на это 300 сотрудников.

Что касается соперника красно-белых, то команда Стивена Джеррарда подходит к поединку с четырьмя очками в активе в Лиге Европы и серией из трех побед подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 10-3.

При этом спартаковцам очки в Глазго нужны как воздух. Поражение от венского «Рапида» (0:2) и упущенная домашняя победа над испанским «Вильярреалом» (3:3) просто не оставляют возможностей выйти в плей-офф при отрицательном результате в спаренных битвах с шотландцами.

«Стандард» (Бельгия) — «Краснодар» (Россия) (22.00 мск)

Имеющий стопроцентный показатель в своей группе «Краснодар» ждет очень непростое испытание в Бельгии.

«Стандард» под управлением легендарного в прошлом голкипера Мишеля Прюдомма является очень яркой и интересной командой. Российским болельщикам в его составе отлично знакомы Мехди Карсела-Гонсалес (по «Анжи») и Максим Лестьенн (по «Рубину»).

Бельгийцы традиционно играют в ярком атакующем стиле и много забивают. При этом они не настолько хороши в обороне, но родные стены абсолютно точно помогут команде, как это уже было в матче второго тура с турецким «Акхисарспором» (2:1).

Учитывая, что в активе «Стандарда» три очка при поражении от «Севильи», в команде понимают, что надо обязательно обыгрывать российский клуб для продолжения реальной борьбы за плей-офф, а потому Мурад Мусаев и его подопечные наверняка столкнутся с мощным стартовым натиском.

Насколько к нему будут готовы «быки», потерпевшие два подряд поражения в российском чемпионате? Если фиаско в Питере в суперматче с «Зенитом» (1:2) вполне логично, то домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) заставило взгрустнуть по Павлу Мамаеву, игравшему в начале сезона ключевую роль в команде.

Впрочем, и без него у черно-зеленых достаточно качественный и относительно глубокий состав, а турнирное положение позволяет не переживать из-за возможной ничьей. Правда, клуб Сергея Галицкого на ничью не играет по соображениям философии...

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».