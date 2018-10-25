Удаление и пенальти: чемпиона России обижают в Европе

Действующий чемпион России московский «Локомотив» попал в крайне плачевное положение в еврокубках. «Железнодорожники» уступили на своем поле португальскому «Порту», чьи ворота защищает легендарный испанец Икер Касильяс, и потерпели уже третье поражение подряд в Лиге чемпионов.

Таким образом, за весь первый круг группового этапа подопечные Юрия Семина не набрали ни одного очка.

Такой же слабый результат из всех участников главного клубного турнира Старого света показал только греческий АЕК. Более того, из-за серии проигрышей «Локо» повторил антирекорд московского «Спартака», который так же стартовал в Лиге чемпионов под руководством Олега Романцева в 2002 году.

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Неудивительно, что красно-зеленые сейчас располагаются на самом последнем месте в группе D — позади «Порту» (семь очков), «Шальке» (пять) и даже «Галатасарая» (четыре).

Теперь шансы «Локомотива» на выход в плей-офф близки к нулю, и с большой долей вероятности москвичи будут вынуждены опуститься в менее престижный турнир — Лигу Европы.

Чтобы сохранить хоть какую-то надежду на продолжение борьбы, «железнодорожникам» необходимо через две недели побеждать «Порту» на выезде, что с нынешней игрой команды и ее кадровыми потерями кажется невероятной задачей.

А ведь начало встречи с португальским клубом выглядело вполне многообещающим. Алексей Миранчук заработал пенальти уже на десятой минуте, и «Локо» обязан был забивать свой первый мяч в Лиге чемпионов с 2004 года.

Однако опытный пенальтист Мануэл Фернандеш не сумел переиграть Касильяса: чемпион мира — 2010 в прыжке отразил удар.

По окончании встречи встречи голкипер отметил, что ему просто повезло и он даже сам удивился тому, что справился с выстрелом Фернандеша.

Вскоре после этого эпизода все тот же Алексей Миранчук и Эдер по очереди расстреливали ворота испанца с близкого расстояния, но на этот раз «Порту» спас защитник Теллес, который вынес мяч с линии.

Не успел «Локо» опомниться от такого фиаско, как тут же получил пенальти в свои ворота: Эдер в безобидной ситуации нарушил правила в своей штрафной.

Нападающий «Порту» Мусса Марега, в отличие от Фернандеша, реализовал 11-метровый и вывел свою команду вперед. После этого гости забили еще дважды, а «железнодорожники» усилиями Антона Миранчука провели один долгожданный гол в Лиге чемпионов, однако ничего больше предложить сопернику не смогли — 1:3.

Стоит отметить, что Эдер вполне мог вписать свое имя в итоговый протокол, однако арбитр отменил его гол в начале второго тайма из-за весьма спорного офсайда. После матча Семин отказался комментировать судейство, заявив, что может получить большой штраф. Эти слова лучше всего передали то, какие слова вертелись на языке у специалиста.

Игру «Локо» окончательно сломало удаление Соломона Кверквелии на 76-й минуте:

защитник откровенно свалил на газон убегавшего один на один с вратарем Эктора Эрреру.

В ходе матча произошло еще одно неприятное событие: не забивший пенальти Фернандеш, проходя мимо Семина после своей замены, проигнорировал протянутую руку тренера.

«Никакого конфликта, — уверял наставник на послематчевой пресс-конференции. — Для меня не играет никакой роли — пожал мне Мануэл руку или нет. Это стрессовая ситуация. Было бы хуже, если бы он меня расцеловал после замены. Заменил его, потому что плохо играл и раскис после незабитого пенальти».

Самому Фернандешу после матча задали тот же вопрос про несостоявшееся рукопожатие.

«Ничего особенного не произошло — я просто не увидел жест Семина. Всем остальным же я руку пожал, — ответил португалец.

— Если вам кажется, что у нас какой-то конфликт, то спросите у тренера. С моей стороны никаких конфликтов нет».

При этом полузащитник отказался говорить о контракте с «Локомотивом», который истекает летом 2019 года и до сих пор не был продлен.

Возвращаясь к пресс-конференции Семина, стоит отметить, что поражение своей команды он объяснил довольно просто — плохой реализацией.

«Влияние каждого эпизода в футбольном матче огромно — тем более в Лиге чемпионов. Конечно, и незабитый пенальти, и другие моменты, которые у нас были, сыграли решающую роль. Бесконечно создавать моменты невозможно. Были моменты и у «Порту», но они их реализовали. Вот и вся разница.

«Локомотив» растранжирил то преимущество и те моменты, которые имел. Думаю, это матч упущенных возможностей для нас.

Почему так происходит? Сложный вопрос. Наверное, никто на него не ответит. К примеру, Фернандеш — большой мастер, который почти всегда реализует пенальти, а тут не забил. Наверное, в какой-то степени сказалась психология.

Результата нет, но это жизнь, будем поправлять», — подытожил Семин в эфире «Матч Премьер».

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