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Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом

Как Медведева и Загитова проводят время между этапами Гран-при

Евгения Медведева https://www.instagram.com/jmedvedevaj/
Евгения Медведева
Видео по теме
В преддверии своего первого важного старта в сезоне на этапе Гран-при в Канаде российская фигуристка Евгения Медведева установила на катке Брайана Орсера российский флаг, сходила в оперу и пообщалась с Куртом Браунингом, который первым в истории исполнил чистый четверной прыжок. Алина Загитова в это время следила за Skate America, ела лед и пыталась исполнить твизлы с хореографом группы Этери Тутберидзе.

Пока мир фигурного катания пережидает перерыв между этапами серии Гран-при — турнир в Америке уже завершился, а до Skate Canada еще четыре дня, — самое время отвлечься и обратить внимание на то, как проводят свое свободное время две главные звезды женского одиночного катания на данный момент — Евгения Медведева и Алина Загитова.

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Любопытно, что именно Медведевой предстоит стартовать на этапе Гран-при в Канаде всего через несколько дней, однако кажется, что она проводит время активнее своей бывшей «одногруппницы». По крайней мере, соцсети постоянно пополняются изображениями фигуристки со встреч с самыми разными людьми, в то время как Загитова в данный момент в основном делает фото с поймавшими ее фанатами.

Например, Евгения недавно выложила в своем инстаграме совместный снимок с бывшим канадским фигуристом Куртом Браунингом, который в свое время четыре раза выигрывал чемпионат мира, а теперь является хореографом.

«С живой легендой! Курт Браунинг. Именно Курт стал первым фигуристом, который удачно исполнил четверной прыжок в соревнованиях», — написала Медведева.

Браунинг действительно вошел в историю как спортсмен, который раньше всех выполнил чистый четверной — это произошло на чемпионате мира 1988 года в Будапеште. Он также первым сделал два тройных акселя в короткой программе и каскад из тройных сальхова и риттбергера. Любопытно, что, несмотря на все эти достижения и регулярные победы на мировом первенстве, Курт никогда не побеждал на Олимпийских играх и даже не попадал в призовую тройку — вот такая ирония судьбы. Думается, что разговор с этим человеком был не лишним для Медведевой.

Сейчас двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 пребывает в отличном настроении в преддверии Skate Canada и выкладывает позитивные фото и видео. Так, в одном из последних постов в инстаграме Евгения назвала каток в Торонто, на котором она занимается с новым тренером Брайаном Орсером, своим домом.

«Мой фигурнокатательный дом», — написала спортсменка, разместив общую фотографию своей нынешней группы.

На переднем плане фото встала сама Медведева, держа в руках большой флаг России.

На снимке оказались почти все новые «одногруппники» россиянки, включая ее хорошего друга американца Джейсона Брауна и двукратного олимпийского чемпиона Юдзюру Ханю. Не хватило, пожалуй, только известного испанца Хавьера Фернандеса. Но в целом сплоченность учеников Орсера не может не радовать — в преддверии важных стартов такая атмосфера должна помочь Евгении немного расслабиться.

Чуть позже девушка выложила в инстаграме видео, на котором виднеется еще один российский флаг (а, возможно, и тот же самый), прикрепленный к стене над ледовым катком.

Видимо, это традиция в коллективе Орсера — устанавливать флаги тех стран, откуда прибыли его ученики.

Что касается жизни за пределами катка, то Медведеву успели застать в оперном театре...

… а также в компании испанского фигуриста Хавьера Райи.

Что касается Загитовой, то она не выкладывала в инстаграме фотографий с начала октября. Однако время от времени она все же делилась короткими видео — сториз, по которым можно было понять, что девушка активно следила за первым этапом Гран-при в Америке.

Так, она желала удачи на соревнованиях российской паре в танцах на льду — Тиффани Загорски и Джонатану Гуррейро, а, когда ребята выиграли бронзу, Алина от души поздравила их.

Также девушка рассказывала о нелегких буднях профессиональных спортсменов, выкладывая видео с замороженным льдом со вкусом каких-то фруктов и надписью «Ужин фигуриста. P.S. Я не сошла с ума. Это лед».

Однако одним из самых забавных моментов с участием Загитовой за последнее время стал эпизод на катке Хрустальный, где занимается группа Этери Тутберидзе.

Олимпийская чемпионка попыталась синхронно исполнить вместе с хореографом команды Даниилом Глейхенгаузом твизлы — вращение на льду с продвижением вперед.

Это известный элемент парного катания, которым в своем время занимался Даниил. Во время одной из попыток Глейхенгауз упал, не «вписавшись» в один из поворотов.

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