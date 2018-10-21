Ужасный промах и пропуск матча: как страдают жертвы Овечкина

«Коламбус Блю Джекетс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:4

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, долго мучивший клуб в межсезонье своими сомнениями по поводу продления контракта, подбросил фанатам «синих мундиров» новые поводы для неприязни.

Перед принципиальным матчем со своей бывшей командой «Чикаго Блэкхоукс» россиянин уверенно обещал порвать соперника…

… однако провалился в игре, бессильно наблюдая за тем, как «ястребы» заносят шайбы в ворота Сергея Бобровского. За 20 минут, проведенных на площадке, Хлебушек (прозвище Артемия) заработал показатель полезности «-4» и не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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А ведь перед началом встречи тренер и партнеры расхваливали его на разные голоса, видимо, пытаясь пробудить в нем какую-то особую мотивацию.

Впрочем, нельзя сказать, что Панарин был серьезно виноват в пропущенных шайбах — чудовищных обрезов или непонятных потерь он не совершал, однако и в своей стихии — атаке — ничего не смог поделать. Проведя большое количество времени в большинстве, Панарин нанес лишь три броска в створ — печальное зрелище.

Больше было жаль только российского голкипера «Коламбуса» Бобровского, который проводил свой 400-й матч в НХЛ.

Россиянин с начала сезона не пропускал меньше трех шайб и в игре с «Чикаго» переломить эту тенденцию не удалось. Да, сопернику где-то помог рикошет, а где-то комбинация была разыграна настолько хорошо, что Сергей при всем своем мастерстве не успел бы закрыть пустой угол, однако 20 пропущенных шайб за пять матчей — это уже статистика, а не постоянное невезение.

Зато россиянину в составе «Чикаго» — Артему Анисимову — в этот день удалось отдать голевую передачу на легендарного Патрика Кейна в эпизоде с четвертым голом «ястребов». Правда, в тот момент ворота «Коламбуса» уже пустовали — команда перешла на игру с шестью полевыми.

Главным же героем встречи стал все тот же Кейн, который оформил дубль, забросив третью и четвертую шайбу «Чикаго» и похоронив последние надежды оппонентов.

Стоит отметить и голкипера «ястребов» Кори Кроуфорда: 37 сейвов — это вам не шутки. После этой встречи «Коламбус» располагается на девятой строчке Восточной конференции, а «Чикаго» идет пятым на Западе.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:5

В это сложно поверить, однако Илья Ковальчук в составе «Лос-Анджелес Кингз» потерпел практически идентичное фиаско, только его команда пропустила на одну шайбу больше, чем «Коламбус» Панарина.

Сам россиянин провел на льду 23 минуты, за которые сумел нанести два броска по воротам и дважды увидеть, как «короли» пропускают гол.

Единственная хорошая новость — Ковальчук выиграл 100% вбрасываний и был, пожалуй, самым активным игроком в сонном царстве «Кингз».

Однако вытащить «Лос-Анджелес» в одиночку ему не удалось.

Клуб переживает сейчас черную полосу — четыре поражения подряд и всего две победы за восемь матчей. После этого поражения «короли» расположились на 13-м месте Запада с пятью очками. «Баффало» — 11-е на Востоке с восемью.

«Миннесота Уайлд» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:4 (ОТ)

Неудачу потерпели и россияне в составе «Тампы». Нападающий Никита Кучеров заработал показатель полезности «-2», даже несмотря на то, что принял непосредственное участие в одном из голов своей команды.

Это позволило россиянину заработать очки уже в четвертой встрече подряд, однако от него ожидали большего. Два броска в штангу подтвердили, что Кучеров мог и должен был забивать.

Еще один россиянин в составе «молний» — защитник Михаил Сергачев — сумел трижды заблокировать удары соперника и провел на льду почти 19 минут, что стало его лучшим результатом в сезоне.

А вот русский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отбил 29 бросков из 34 (86%), напротив, не сможет занести эту встречу себе в актив.

Он в несвойственной себе манере ошибся в овертайме, пропустив решающую шайбу между ног, и в целом выглядел вовсе не той непрошибаемой стеной, которую так боятся соперники.

В этом матче Василевский пропустил целых пять шайб, в то время как за предыдущие четыре матча в его воротах побывало всего четыре. Теперь «Тампа» располагается на четвертом месте Востока с девятью очками, а «Миннесота» — на седьмой строчке Запада с десятью.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4

Зато отлично проявил себя российский нападающий Иван Барбашев, выступающий за «Сент-Луис». Игрок отличился своим первым голом в сезоне, причем сделал это в меньшинстве на последних минутах, когда соперник выпустил шесть полевых. После встречи тренер «блюзменов» Майк Йео отметил, что нападающий здорово показывал себя на протяжении всего матча. Видимо, именно поэтому Ивану доверили в такой ответственный момент находиться на площадке — и не ошиблись.

Стоит обратить внимание и на еще одного российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, который отметился отличным голевым пасом на Райана О'Райлли, позволив тому открыть счет в матче.

Однако затем россиянин упустил один верный шанс забить и однажды попал в штангу — противоречивое выступление.

Тем не менее победа над «Торонто», который уверенно занимает первое место в Восточной конференции, многое значит для «Сент-Луиса», располагающегося лишь на 13-м месте Запада.

Как сыграли жертвы Овечкина

Многих интересует судьба двух игроков «Флориды Пантерз» Александра Баркова и Марка Писика, которые пострадали в прошлом матче против «Вашингтон Кэпиталз» от рук Александра Овечкина.

Напомним, Ови свалил Баркова на лед силовым приемом, а Писику случайно попал плечом в подбородок.

«Ого, это было плечо Овечкина в нос Писику. Основной удар пришелся прямо в челюсть, а Овечкин весит 235 фунтов. Этот силовой прием — взгляните сами — был проведен в челюсть. Александр опрокинул Писика», — отмечал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне телевизионный эксперт Денис Потвен.

Absolute madness to begin the 2nd as Alex Ovechkin levels Mark Pysyk. No penalty to Ovi. #FlaPanthers pic.twitter.com/ECcZwky8Vr — The Rat Trick (@FanSidedTheRat) 20 октября 2018 г.

В данный момент руководство «Флориды» активно требует, чтобы НХЛ наказала Овечкина за грубую игру. Однако регулярный чемпионат не останавливается, и «пантеры» были вынуждены играть с «Детройт Ред Уингз» без Писика — он даже не попал в заявку на матч. Видимо, повреждение защитника оказалось действительно серьезным.

Вторая «жертва» Овечкина — Барков — в матче участие принял и двумя голевыми передачами показал, что чувствует себя вполне нормально. Однако затем что-то пошло не так: в третьем периоде нападающий неожиданно не сумел реализовать буллит, невероятным образом промахнувшись по шайбе при попытке броска. Последствия столкновения? Вряд ли.

Тем не менее эта ошибка дорого обошлась «Флориде» — они в итоге уступила «Детройту» в овертайме со счетом 3:4.

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