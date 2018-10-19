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Отомстить за Медведеву: экс-ученица Тутберидзе удивит США

Без Загитовой и Медведевой: как стартует Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристки Евгения Медведева и Полина Цурская Reuters
Российские фигуристки Евгения Медведева и Полина Цурская
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В США стартует серия Гран-при по фигурному катанию — первый важный турнир в сезоне на взрослом уровне. Экс-ученица Этери Тутберидзе Полина Цурская будет конкурировать с недавно обошедшей Евгению Медведеву американкой Брейди Теннел, а талантливый дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова постарается забыть провал на Олимпиаде-2018. «Газета.Ru» рассказывает об основных интригах американского этапа.

Начиная с августа российские юниорки шокируют мир четверными прыжками — настало время показать себя и взрослым фигуристам.

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Да, Алина Загитова и Евгения Медведева уже продемонстрировали свои новые программы на турнирах серии «Б», а ученица Этери Тутберидзе даже успела установить новый мировой рекорд, однако все это были соревнования не очень высокого уровня, которые служили, скорее, для разогрева. Настоящая борьба начнется сейчас.

20 октября в американском Эверетте стартует первый статусный турнир — серия Гран-при. Каждый фигурист выступит максимум на двух этапах, по итогам которых будет произведен отбор в финал,

куда попадут только шесть лучших представителей из всех видов фигурного катания — женщины, мужчины, пары и танцы на льду. Но что же предложит своим конкурентам сборная России?

Без Загитовой и Медведевой: на кого смотреть?

Американский этап Гран-при оказался обделен двумя главными примами фигурного катания прямо сейчас: Медведева выступит в Канаде и во Франции, а Загитова — в Финляндии и в России. Так что до главной дуэли этого сезона придется еще потерпеть.

В Эверетте Россию будет представлять экс-ученица Тутберидзе Полина Цурская, которая покинула группу известного тренера в мае 2018 года — вслед за Медведевой. Компанию ей составит Софья Самодурова — подопечная легендарного тренера Алексея Мишина.

Основные надежды тут стоит возлагать на Цурскую, которая теперь занимается под руководством Елены Буяновой, воспитавшей в свое время олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову.

На юниорском уровне Полина была звездой: занимала первые места на этапах Гран-при, побеждала на юношеских Олимпийских играх и в Кубке России, а также становилась четвертой на взрослом чемпионате страны. Однако после ухода из юниоров сохранить такой же уровень достижений девушке не удалось.

В сезоне-2017/18 под руководством Тутберидзе спортсменка часто занимала места совсем рядом с пьедесталом или на третьей ступеньке, но больших успехов никак не приходило: она стала пятой на чемпионате России, четвертой — на этапе Гран-при в Америке и взяла бронзу на этапе в Японии.

С такими результатами нельзя было рассчитывать на участие в чемпионате Европы, мира и уж тем более на Олимпийских играх. И Цурская решила уйти.

«Я понимала, что мне срочно нужно что-то изменить. Возможно, не только поменять тренера, но и себя, свое отношение к тренировкам, подход к работе в целом.

И получалось, как ни крути, что нужно уходить из группы», — цитировал фигуристку «РИА Новости».

В ее активе все еще ни одного серьезного достижения на взрослом уровне — Цурской определенно есть что доказывать. Учитывая, что даже Тутберидзе в прошлом сезоне оказалась не в силах повлиять на прогресс спортсменки, будет интересно понаблюдать за тем, что сможет сделать Буянова.

Вторая представительница России в США Самодурова тоже недавно выступала в юниорах и даже выиграла в прошлом сезоне у одной из учениц Тутберидзе Алены Косторной

на этапе юниорского Гран-при в итальянском Больцано. К слову, Косторная, хоть и не исполняет четверных прыжков, но имеет в своем арсенале тройной аксель, который могут показать лишь считаные фигуристки в мире, а также считается лучшей из учениц Этери по части скольжения.

Тренер Самодуровой Мишин заявлял, что победа над Косторной не была случайной:

«Софья заняла свое место, потому что по технике прыжков, по балансировке движений, по хореографии программ она и должна была стать одной из первых».

До триумфа в Больцано Самодурова уже выиграла другой этап Гран-при в хорватском Загребе, и казалось, что она действительно составит серьезную конкуренцию школе Тутберидзе.

Однако в финале серии девушку неожиданно подвели нервы, и она провалилась, заняв последнее, шестое место.

После этого сезон для спортсменки был фактически завершен. Сейчас самое время прийти в себя и откататься на максимуме — тем более что Самодурова уже доказывала, что способна конкурировать на самом высоком уровне.

Соперничать россиянкам придется с чемпионкой США Брейди Теннелл, которая на турнире «Осенняя классика» в сентябре заняла первое место и обошла саму Евгению Медведеву, а также с мощной японкой Сатоко Мияхарой и весьма талантливой Луной Хендрикс из Бельгии.

Забыть позор Пхенчхана: Траньков воскресит Тарасову и Морозова

Самыми звездными представителями России на этапе в США станут Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Эта спортивная пара в прошлом сезоне взяла золото чемпионата Европы, серебро чемпионата мира и вполне могла бы претендовать на олимпийскую медаль — ребята шли вторыми после короткой программы, проигрывая китайской паре меньше балла.

Однако в произвольном выступлении россияне неожиданно допустили чудовищное количество ошибок, скатившись в итоге на четвертое место.

После этого их тренер Нина Мозер несколько дней не могла говорить, а потом объявила, что берет паузу в карьере — возможно, навсегда. Перед ребятами встал выбор — уезжать тренироваться в Америку к иностранному тренеру или попробовать сотрудничество с начинающим наставником Максимом Траньковым. Они выбрали второе.

Максим сам является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в паре с Татьяной Волосожар и не понаслышке знает о тяготах жизни профессиональных спортсменов и может помочь практичным советом как фигурист фигуристу. Однако получится ли у него проявить себя в качестве наставника?

Траньков — довольно эксцентричный человек (недавно, например, заявил, что никогда не любил фигурное катание и находиться на льду каждый день для него — мучение), да и об его тренерских методах пока ничего неизвестно — он сам в этом сезоне впервые открывает их для себя.

Тем не менее чемпион Сочи решился взять под свое крыло лучшую спортивную пару России.

Уже известно, что дуэту пришлось на ходу менять короткую программу.

«К контрольным прокатам очень старались хорошо ее подготовить в хореографическом плане. К программе ожидаемо было много вопросов, к нам подходили с оценками многие наши заслуженные специалисты, в том числе Александр Жулин. Он в числе многих сказал: «Макс, подумай, пожалуйста, над этой программой. Я знаю, что за счет хореографии ты готов доказывать любую идею, но позволит ли сегодняшний возраст судей ее воспринять?» — рассказывал Траньков на презентации своей автобиографии.

Будет весьма любопытно посмотреть, как проявят себя Тарасова и Морозов в такой ситуации.

За кем еще следить

Также в парном катании от России выступят Алиса Ефимова и Александр Коровин. В мужском одиночном катании нашу страну представит 31-летний Сергей Воронов, а в танцах на льду — дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

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