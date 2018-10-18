Поезд ушел? Почему Загитова и Медведева не прыгнут четверной

Курсы валют$ 65.67 (-0.117) 75.30 (+0.033)
Пенсионный советник
Москва: +12°C
Распад русского мира
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгАвангард
4:1
закончен
17:00
ТракторБарыс
4:5 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивАдмирал
4:0
закончен
19:00
ТорпедоЙокерит
4:5 (ОТ)
закончен
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
3:1
закончен
19:30
ВитязьНефтехимик
3:1
закончен
19:30
СКАДинамо М
3:2
закончен
19:30
СпартакДинамо Р
2:3
закончен
19:30
СлованАмур
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
6:3
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзКолорадо Эвеланш
3:5
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
0:3
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
1:4
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзБостон Брюинз
3:2 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксБаффало Сэйбрз
5:1
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Айлендерс
2:7
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Дарушшафака
79:75
закончен
21:00
Будучность Маккаби Т-А
68:78
закончен
21:00
Панатинаикос Гран Канария
102:87
закончен
22:00
Барселона Бавария
83:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
112:113
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсЧикаго Буллз
127:108
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
128:119
закончен
Теннис / «ВТБ Кубок Кремля»
18:30
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия)
4:6, 3:6
закончен
Россия / Премьер-Лига
18:00
АнжиЦСКА
не начался
20:30
Локомотив МРостов
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Айнтрахт ФФортуна
не начался
Франция / Лига 1
21:45
ЛионНим
не начался
Украина / Премьер-лига
19:00
Шахтёр ДДесна
не начался
Испания / Примера
22:00
СельтаАлавес
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальАвтомобилист
не начался
19:30
ХК СочиЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
Евролига
20:00
Химки Анадолу Эфес
не начался
20:45
Жальгирис Фенербахче
не начался
21:00
Олимпиакос Олимпия Милан
не начался
22:00
Реал Мадрид Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизАтланта Хоукс
не начался
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:30
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция последних событий вокруг Мамаева и Кокорина
online
Теннис / ВТБ Кубок Кремля
16:30
Дарья Касаткина (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания)
не начался
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургЕнисей
не начался
14:00
УралКрылья Советов
не начался
16:30
УфаРубин
не начался
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЛеванте
не начался
17:15
ВаленсияЛеганес
не начался
19:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
21:45
БарселонаСевилья
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольЗаря
не начался
17:00
ВорсклаДинамо К
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Чертаново
не начался
15:00
ШинникЛуч
не начался
16:00
Авангард КТомь
не начался
16:00
ФакелТамбов
не начался
16:00
ХимкиТюмень
не начался
16:00
РоторМордовия
не начался
16:00
Нижний НовгородАрмавир
не начался
17:00
Зенит-2СКА-Хабаровск
не начался
17:00
СочиСибирь
не начался
17:00
БалтикаКраснодар-2
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
ЧелсиМанчестер Юнайтед
не начался
17:00
БорнмутСаутгемптон
не начался
17:00
Кардифф СитиФулхэм
не начался
17:00
Манчестер СитиБёрнли
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
17:00
Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
не начался
17:00
ВулверхэмптонУотфорд
не начался
19:30
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Италия / Серия А
16:00
РомаСПАЛ
не начался
19:00
ЮвентусДженоа
не начался
21:30
УдинезеНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
БайерГанновер-96
не начался
16:30
ШтутгартБоруссия Д
не начался
16:30
АугсбургРБ Лейпциг
не начался
16:30
ВольфсбургБавария
не начался
16:30
НюрнбергХоффенхайм
не начался
19:30
Шальке-04Вердер
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖАмьен
не начался
21:00
КанГенгам
не начался
21:00
ДижонЛилль
не начался
21:00
НантТулуза
не начался
21:00
РеймсАнже
не начался
21:00
СтрасбургМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарНефтехимик
не начался
13:30
СибирьДинамо Мн
не начался
14:30
ТракторАвангард
не начался
17:00
ВитязьДинамо Р
не начался
17:00
СпартакСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Каролина ХаррикейнзКолорадо Эвеланш
не начался
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
22:30
Лос-Анджелес КингзБаффало Сэйбрз
не начался
23:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксБостон Брюинз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Айлендерс
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Цмоки-Минск Нижний Новгород
не начался
17:00
Локомотив-Кубань ВЭФ
не начался
17:30
Автодор Енисей
не начался
18:00
УНИКС Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
03:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
не начался
Поезд ушел? Почему Загитова и Медведева не прыгнут четверной

Почему Загитовой и Медведевой не удастся четверной прыжок

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова РИА Новости
Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова
Видео по теме
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева готовятся к старту Гран-при сезона-2018/19. Одной из главных интриг в отношении звездных спортсменок остается вопрос, когда они подхватят новый тренд и наконец исполнят четверной прыжок в своей программе. «Газета.Ru» приводит пять причин, по которым элементов в четыре оборота от Загитовой и Медведевой уже ждать не стоит.

Женское одиночное катание за последние год-два прогрессировало невероятно. Еще недавно мир восхищался артистичностью Евгении Медведевой, как уже любители фигурного катания недоумевают от того, что творят на льду 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. Именно последним двум юным фигуристкам удалось на последних соревнованиях исполнить четверной прыжок во время официальной произвольной программы.

Реклама

Сначала удивить общественность решила Трусова, которая в рамках закрытых контрольных прокатов юниорской сборной России продемонстрировала четверной лутц, а затем попробовала повторить его на этапе Гран-при юниоров в литовском Каунасе. Однако в Литве судьи прыжок не засчитали из-за того, что молодая спортсменка его не докрутила.

Позднее «эстафетную палочку» прыжков в четыре оборота перехватила Щербакова и на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле исполнила два четверных лутца, один из которых был еще и в каскаде с тройным тулупом.

После этого и Трусова вписала свое имя в историю, чисто выполнив четверной лутц на заключительном этапе юниорского Гран-при в Ереване.

Если раньше подобное казалось фантастикой и чем-то нереальным, то теперь прыжки в четыре оборота обещают войти в главный тренд фигурного катания. Та же Трусова уже заявила, что будет совершать сложнейшие прыжки и в следующих соревнованиях.

В связи с этим возникает вопрос — стоит ли ждать этого от обладательницы олимпийского золота Пхенчхана Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой? Скорее всего, нет.

И не факт, что это плохо.

В этом нет необходимости

Четверные прыжки — занятие повышенного риска. В случае небольшого недокрута есть вероятность потерять слишком много баллов за всю программу. Достаточно вспомнить эпизод с Трусовой в Литве, когда из положенных 11,5 балла она получила только 8,02. Куда дороже ценятся элементы, нежели прыжки. Например, той же Загитовой на Nebelhorn Trophy отсутствие в программе четверных прыжков позволило набрать куда больше баллов, нежели заработала Трусова даже с учетом потерянных очков.

К этому стоит добавить и базовую стоимость за компоненты, которые оцениваются: артистизм, соответствие музыке, построение программы, владение коньком и связки между элементами. И Загитова, и Медведева своим катанием доказали, что способны побеждать благодаря своей легкости и красоте, а не посредством сложности прыжков.

Тренеры не разрешают

Вполне естественно, что после «выстрела» двух учениц Этери Тутберидзе общественность и СМИ стали интересоваться у еще одной подопечной и у ее бывшей партнерши по группе заслуженного тренера, когда они порадуют публику четверным прыжком. Загитова по данному поводу отвечала кратко, заявив, что подумает над этим в будущем.

«Сейчас для меня главное — чисто катать программы. О четверных прыжках я подумаю», — говорила Алина.

Однако Тутберидзе четко дала понять, что на данный момент олимпийская чемпионка практиковать это не будет.

«Мы пытались. Мы занимались этим за год до Олимпиады, но потом закончили, ведь каждый прыжок — это риск. Даже если спортсменка умеет его делать, все равно это риск. Умеет ли Алина? Было что-то близкое, где можно продолжать работать», — сказала Тутберидзе в эфире НТВ.

Не забыла специалистка упомянуть и свою бывшую ученицу, которая в мае этого года начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Мы с ней тоже тренировали четверной… Посмотрим.

Я-то знаю, что ей нужно будет преодолеть»,

— загадочно ответила Тутберидзе.

Сама же Медведева утверждала, что действительно планирует внести в свою программу четверной прыжок, однако сейчас Орсер одобрения на это не дает.

«Фигурное катание всегда шло вперед. Оно всегда двигалось. Сейчас опять скачок происходит — и это нормально. Да, девочки могут делать четверные: они пошли и попробовали — могут? Могут. Себя совершенствовать я тоже собираюсь.

Я не прыгаю четверной сальхов, мне Брайан не разрешает пока что. Потому что тело нужно сделать сильнее. В планах, возможно, есть»,

— рассказала Медведева в интервью Первому каналу.

Психология

Как уже упоминалось выше, четверной прыжок — это весьма рискованный прием, не выполнив который, можно упустить победу. Об этом, кстати, однажды говорила и Медведева, утверждая, что подобный ход не имеет смысла.

«Это действительно очень рискованно, и мы с тренерами пока не видим смысла идти убиваться на четверном прыжке и предпочитаем чистое катание с тройными, а не падение с четверного и потом сбой на тройных»,

— говорила фигуристка год назад в беседе со Sportbox.ru.

Вероятно, на подобные риски не готова идти и Загитова, устанавливающая мировые рекорды один за одним.

Интересно, что даже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко видит, что 16-летняя фигуристка попросту может быть не уверена в своих силах. При этом спортсменка может также испытывать давление со стороны своих юных коллег, которые вовсю выполняют прыжки в четыре оборота.

«Загитова великолепно откаталась в Японии, набрала рекордные баллы. Еще бы четверной прыжок выучить, вообще было бы здорово. Потому что когда перейдут на взрослый уровень новые спортсменки, будет тяжело кататься и Медведевой, и Загитовой.

Я не знаю детали подготовки Алины, но, конечно, ей реально выучить четверной. Было бы желание или отсутствие боязни»,

— цитирует Плющенко РИА «Новости».

Здоровье

Психологические проблемы напрямую связаны с боязнью получить травму. И это нормально. Особенно в случае с Медведевой, которая в прошлом сезоне настрадалась от этого. Напомним, что из-за повреждения ноги Евгения была вынуждена пропустить финал Гран-при, победу в котором в итоге одержала Загитова, а также не смогла принять участие в чемпионате мира в Милане.

Сейчас Медведева, как она призналась в одном из интервью, полностью залечила старую травму, однако риск получить рецидив все равно остается. Это понимает и Орсер.

Тутберидзе же в отношении Загитовой заглядывает на шаг вперед и предостерегает свою подопечную от четверного прыжка.

«Сейчас Алина подросла, произошли физиологические изменения, и мы ими не занимаемся. Она должна окрепнуть.

Трусова Саша просто крепче Алины. И я считаю, очень важно запрыгать эти прыжки до физиологических изменений, потому что потом девочки стараются удержать. Хотя бы удержать»,

— говорила Тутберидзе.

Возраст

Последняя фраза оказалась, пожалуй, ключевой в этом разговоре. Загитовой уже 16 лет. Да, она преодолела основной барьер в плане физиологии, однако некоторые изменения в ее теле еще будут происходить. Фигуристка от этого не застрахована. А уж в таком виде спорта, как фигурное катание, каждый сантиметр роста имеет большое значение.

Приучить свое тело к подобным сложным приемам, как прыжок в четыре оборота, весьма проблематично.

Примерно то же самое можно сказать и про Медведеву. В ее пользу играет тот факт, что физиологические изменения для нее уже пройденный этап. Против нее же выступает разница аж в четыре года по сравнению с Щербаковой и Трусовой. Им уже не привыкать к таким нагрузкам, а их тело подготовлено и к новым, более тяжелым. Способна ли на это Медведева? В этом есть определенные сомнения, о чем говорила и сама Евгения.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».