Поезд ушел? Почему Загитова и Медведева не прыгнут четверной

Женское одиночное катание за последние год-два прогрессировало невероятно. Еще недавно мир восхищался артистичностью Евгении Медведевой, как уже любители фигурного катания недоумевают от того, что творят на льду 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. Именно последним двум юным фигуристкам удалось на последних соревнованиях исполнить четверной прыжок во время официальной произвольной программы.

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Сначала удивить общественность решила Трусова, которая в рамках закрытых контрольных прокатов юниорской сборной России продемонстрировала четверной лутц, а затем попробовала повторить его на этапе Гран-при юниоров в литовском Каунасе. Однако в Литве судьи прыжок не засчитали из-за того, что молодая спортсменка его не докрутила.

Позднее «эстафетную палочку» прыжков в четыре оборота перехватила Щербакова и на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле исполнила два четверных лутца, один из которых был еще и в каскаде с тройным тулупом.

После этого и Трусова вписала свое имя в историю, чисто выполнив четверной лутц на заключительном этапе юниорского Гран-при в Ереване.

Если раньше подобное казалось фантастикой и чем-то нереальным, то теперь прыжки в четыре оборота обещают войти в главный тренд фигурного катания. Та же Трусова уже заявила, что будет совершать сложнейшие прыжки и в следующих соревнованиях.

В связи с этим возникает вопрос — стоит ли ждать этого от обладательницы олимпийского золота Пхенчхана Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой? Скорее всего, нет.

И не факт, что это плохо.

В этом нет необходимости

Четверные прыжки — занятие повышенного риска. В случае небольшого недокрута есть вероятность потерять слишком много баллов за всю программу. Достаточно вспомнить эпизод с Трусовой в Литве, когда из положенных 11,5 балла она получила только 8,02. Куда дороже ценятся элементы, нежели прыжки. Например, той же Загитовой на Nebelhorn Trophy отсутствие в программе четверных прыжков позволило набрать куда больше баллов, нежели заработала Трусова даже с учетом потерянных очков.

К этому стоит добавить и базовую стоимость за компоненты, которые оцениваются: артистизм, соответствие музыке, построение программы, владение коньком и связки между элементами. И Загитова, и Медведева своим катанием доказали, что способны побеждать благодаря своей легкости и красоте, а не посредством сложности прыжков.

Тренеры не разрешают

Вполне естественно, что после «выстрела» двух учениц Этери Тутберидзе общественность и СМИ стали интересоваться у еще одной подопечной и у ее бывшей партнерши по группе заслуженного тренера, когда они порадуют публику четверным прыжком. Загитова по данному поводу отвечала кратко, заявив, что подумает над этим в будущем.

«Сейчас для меня главное — чисто катать программы. О четверных прыжках я подумаю», — говорила Алина.

Однако Тутберидзе четко дала понять, что на данный момент олимпийская чемпионка практиковать это не будет.

«Мы пытались. Мы занимались этим за год до Олимпиады, но потом закончили, ведь каждый прыжок — это риск. Даже если спортсменка умеет его делать, все равно это риск. Умеет ли Алина? Было что-то близкое, где можно продолжать работать», — сказала Тутберидзе в эфире НТВ.

Не забыла специалистка упомянуть и свою бывшую ученицу, которая в мае этого года начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Мы с ней тоже тренировали четверной… Посмотрим.

Я-то знаю, что ей нужно будет преодолеть»,

— загадочно ответила Тутберидзе.

Сама же Медведева утверждала, что действительно планирует внести в свою программу четверной прыжок, однако сейчас Орсер одобрения на это не дает.

«Фигурное катание всегда шло вперед. Оно всегда двигалось. Сейчас опять скачок происходит — и это нормально. Да, девочки могут делать четверные: они пошли и попробовали — могут? Могут. Себя совершенствовать я тоже собираюсь.

Я не прыгаю четверной сальхов, мне Брайан не разрешает пока что. Потому что тело нужно сделать сильнее. В планах, возможно, есть»,

— рассказала Медведева в интервью Первому каналу.

Психология

Как уже упоминалось выше, четверной прыжок — это весьма рискованный прием, не выполнив который, можно упустить победу. Об этом, кстати, однажды говорила и Медведева, утверждая, что подобный ход не имеет смысла.

«Это действительно очень рискованно, и мы с тренерами пока не видим смысла идти убиваться на четверном прыжке и предпочитаем чистое катание с тройными, а не падение с четверного и потом сбой на тройных»,

— говорила фигуристка год назад в беседе со Sportbox.ru.

Вероятно, на подобные риски не готова идти и Загитова, устанавливающая мировые рекорды один за одним.

Интересно, что даже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко видит, что 16-летняя фигуристка попросту может быть не уверена в своих силах. При этом спортсменка может также испытывать давление со стороны своих юных коллег, которые вовсю выполняют прыжки в четыре оборота.

«Загитова великолепно откаталась в Японии, набрала рекордные баллы. Еще бы четверной прыжок выучить, вообще было бы здорово. Потому что когда перейдут на взрослый уровень новые спортсменки, будет тяжело кататься и Медведевой, и Загитовой.

Я не знаю детали подготовки Алины, но, конечно, ей реально выучить четверной. Было бы желание или отсутствие боязни»,

— цитирует Плющенко РИА «Новости».

Здоровье

Психологические проблемы напрямую связаны с боязнью получить травму. И это нормально. Особенно в случае с Медведевой, которая в прошлом сезоне настрадалась от этого. Напомним, что из-за повреждения ноги Евгения была вынуждена пропустить финал Гран-при, победу в котором в итоге одержала Загитова, а также не смогла принять участие в чемпионате мира в Милане.

Сейчас Медведева, как она призналась в одном из интервью, полностью залечила старую травму, однако риск получить рецидив все равно остается. Это понимает и Орсер.

Тутберидзе же в отношении Загитовой заглядывает на шаг вперед и предостерегает свою подопечную от четверного прыжка.

«Сейчас Алина подросла, произошли физиологические изменения, и мы ими не занимаемся. Она должна окрепнуть.

Трусова Саша просто крепче Алины. И я считаю, очень важно запрыгать эти прыжки до физиологических изменений, потому что потом девочки стараются удержать. Хотя бы удержать»,

— говорила Тутберидзе.

Возраст

Последняя фраза оказалась, пожалуй, ключевой в этом разговоре. Загитовой уже 16 лет. Да, она преодолела основной барьер в плане физиологии, однако некоторые изменения в ее теле еще будут происходить. Фигуристка от этого не застрахована. А уж в таком виде спорта, как фигурное катание, каждый сантиметр роста имеет большое значение.

Приучить свое тело к подобным сложным приемам, как прыжок в четыре оборота, весьма проблематично.

Примерно то же самое можно сказать и про Медведеву. В ее пользу играет тот факт, что физиологические изменения для нее уже пройденный этап. Против нее же выступает разница аж в четыре года по сравнению с Щербаковой и Трусовой. Им уже не привыкать к таким нагрузкам, а их тело подготовлено и к новым, более тяжелым. Способна ли на это Медведева? В этом есть определенные сомнения, о чем говорила и сама Евгения.

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