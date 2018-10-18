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Испанский стыд: Европа выгнала «Рубин» за долги

УЕФА: казанский «Рубин» год не сможет участвовать в еврокубках‍

Сердар Азмун РИА Новости
Сердар Азмун
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Казанский «Рубин» на один сезон отстранен от участия в еврокубках — Лиге Европы и Лиге чемпионов. Причиной послужило несоблюдение финансового фэйр-плей — клуб потратил больше, чем заработал. По информации СМИ, казанцы также имеют задолженность в 2 млрд рублей. Финансовую стабильность клуба серьезно подорвала масштабная трансферная кампания в 2016 году, когда по просьбе испанского тренера Хави Грасии были приобретены несколько дорогих иностранцев.

Тяжелый период для российского футбола продолжается: 18 октября стало известно, что казанский «Рубин» в течение одного сезона не сможет принимать участия в турнирах под эгидой УЕФА, то есть в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

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Причем риск наказания будет распространяться на российский клуб в течение двух ближайших лет. Таким образом, если «Рубин» не отберется в еврокубки по итогам сезона-2018/19, то дисквалификация перенесется на следующий год. Если и в сезоне-2019/20 казанцы не смогут занять место в еврокубковой зоне, то санкции УЕФА просто «сгорят». Но такой исход вряд ли утешит «рубиновых», ведь это будет означать два сезона подряд не выше шестого места в чемпионате России.

В чем же причина таких серьезных мер со стороны УЕФА? «Рубин» не смог привести свои дела в соответствие с финансовым фэйр-плей —

правилами безубыточности, согласно которым клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают. Кроме того, перед началом еврокубкового сезона команды должны доказать, что не имеют задолженностей перед другими клубами, своими игроками и налоговыми службами.

По информации «Бизнес Online», впервые серьезные проблемы с деньгами возникли у «Рубина» еще в 2013 году, когда клуб накопил долги на 9 млрд рублей и сильно не укладывался в фэйр-плей. В конце сезона-2013/14 УЕФА обнаружил несоответствие трат и доходов и оштрафовал клуб на €3 млн, а также угрожал забрать еще столько же, если «Рубин» быстро не приведет свои дела в порядок.

Между сторонами было заключено мировое соглашение, по которому команда из столицы Татарстана обязалась в ближайшие два финансовых года (2015 и 2016) не увеличивать общие расходы по заработной плате.

Также одним из условий было соблюдение фэйр-плей на протяжении всего срока договора. Но, судя по всему, «Рубин» не дотерпел: в сезоне-2017/18 снова не сошлись финансовые сводки (по информации «Бизнес Online», еще весной клуб имел долг в 2 млрд рублей), и на этот раз УЕФА был безжалостен.

Уже в июне на сайте организации появилась информация о нарушении казанского клуба:

«Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение передать дело «Рубина» в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю, поскольку клуб нарушил мировое соглашение, подписанное в мае 2014 года. Клуб не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18».

В октябре было вынесено итоговое решение: «Рубин» остается без еврокубков. А ведь этот сезон команда проводит вполне неплохо, и министр спорта Татарстана Владимир Леонов даже поставил перед ней задачу вернуться в Лигу чемпионов к 2020 году.

«Надеемся на еврокубки, потому что Казань привыкла к масштабным мероприятиям. Мы тут говорим не только о Лиге Европы, но и о Лиге чемпионов, потому что в этом турнире у нас была своя история, это для нас большой вызов на 2019 и 2020 год», —

цитировал Леонова ТАСС.

Однако теперь все эти мечты вряд ли осуществятся, что вдвойне обидно, учитывая, что после провального прошлого сезона (десятое место в РПЛ) «Рубин» действительно набрал неплохой ход и сейчас занимает пятое место в чемпионате России, лишь на одно очко отставая от «Ростова» и «Спартака», которые располагаются на третьей и четвертой строчке соответственно.

Впрочем, стоит признать, что казанцы в большей степени сами виноваты в своих финансовых проблемах.

В 2016 году, уже после всех предупреждений УЕФА, они в угоду испанскому тренеру Хави Грасии устроили масштабную трансферную кампанию, скупив шесть недешевых футболистов из-за рубежа (в их числе — Жонатас и Рубен Рочина), а также подписали как свободного агента экс-игрока «Барселоны» Алекса Сонга, который явно получал неплохую зарплату.

Вскоре от всех этих футболистов пришлось избавиться, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Клуб также пошел на сильное сокращение расходов: этим летом самый дорогой летний трансфер «рубиновых» обошелся в €1 млн — был приобретен хорватский защитник Филип Уремович. В основном же команда предпочитала брать игроков в аренду. Однако выправить ситуацию уже не удалось.

К моменту истечения наказания «Рубин» пропустит как минимум четыре еврокубковых сезона. В последний раз казанцы участвовали в турнире под эгидой УЕФА в сезоне-2015/16.

Тогда на групповом этапе Лиги Европы команда не смогла выйти из квартета с английским «Ливерпулем», швейцарским «Сьоном» и французским «Бордо», заняв третье место.

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