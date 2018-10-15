«Готовьте свои деньги»: Мейвезер принял вызов Хабиба

Флойд Мейвезер, судя по всему, принял вызов на поединок от чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В своем твиттере один из величайших боксеров современности оставил сообщение, в котором обратился к крупнейшим телеканалам, занимающимся трансляциями крупных спортивных событий.

«CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте деньги. Посмотрите на странице Леонарда Эллербе — Хабиб бросил мне вызов», — написал спортсмен.

Леонард Эллербе — друг Мейвезера и генеральный директор Mayweather Promotions. Именно он, вероятнее всего, отговорил товарища от получения лицензии на проведение боев в смешанных единоборствах (MMA), о которой так мечтал боксер в начале 2018 года.

«Я не хочу, чтобы Флойд дрался в UFC. Я забочусь о нем, и не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Есть многочисленные риски. Но это исключительно его решение, и он прекрасно понимает всю опасность смешанных единоборств. И если он решил перейти в UFC и провести там бой — цифры будут просто сумасшедшими»,

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— говорил Эллербе в комментарии TMZ.

Любопытно, что, несмотря на такие опасения, именно Эллербе заснял видеоролик с Нурмагомедовым, в котором Дагестанский Орел называет себя «королем джунглей» и заявляет о том, что не против поединка с Мейвезером. Чуть позже российский боец написал в инстаграме пожелания насчет места боя.

«Только не в Вегасе. Они не заплатят мне деньги», — в шутку заявил Хабиб.

Напомним, 6 октября Орел одержал уверенную победу над Конором Макгрегором и защитил свой титул чемпиона UFC, однако затем неожиданно устроил потасовку за пределами октагона с тренером ирландца, за что с большой долей вероятности получит дисквалификацию на полгода и солидный денежный штраф. Пока же гонорар бойца «заморожен» до окончательного решения Атлетической комиссии штата Невада.

Возвращаясь к Мейвезеру: у него уже был опыт противостояния с бойцом MMA. В августе 2017 года он провел бой против того же Макгрегора по правилам бокса за специальный пояс WBC Money Belt. Американец в буквальном смысле разбил Конора, отправив того в технический нокаут в десятом раунде, когда ирландец уже с трудом передвигал по рингу заплетающиеся от усталости ноги.

Бой против Конора принес Мейвезеру более $300 млн. После такого джекпота американец ожидаемо завершил профессиональную карьеру, но позже объявил о своем возвращении.

Mayweather Promotions CEO says Floyd will now join MJ and Tiger as the only athletes with over in career earnings. pic.twitter.com/V4szMQt4B9 — Bleacher Report (@BleacherReport) 27 августа 2017 г.

Однако у Хабиба уже есть список весьма важных дел в ММА. За время вероятной дисквалификации он сможет полноценно восстановиться и подготовиться к последующей защите против Тони Фергюсона или переходу в другой вес. Трудно представить, что Орел сможет выкроить время для боя с Мейвезером, который может быть выгоден обеим сторонам только в финансовом плане, но вряд ли будет представлять большой спортивный интерес.

Еще одной проблемой является то, что совершенно непонятно, по каким правилам может пройти его поединок с Флойдом.

За короткий срок (вряд ли Мейвезер будет долго ждать — ему уже 41) переквалифицироваться в боксера будет опрометчивым решением для Орла. Учитывая и то, что Хабиб в первую очередь выдающийся борец, а не ударник.

В положении Мейвезера возможный поединок с Хабибом выглядит еще более странно. Лучше всего это пояснил бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров.

«Боксер против «мэмэашника» не продержится дольше 10–15 секунд. 15–20 секунд. До первого соприкосновения», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Надо понимать, что бокс и смешанные единоборства — совершенно разные виды спорта. Если бойцы MMA владеют разными боевыми искусствами, то в боксе все крутится вокруг одного не самого разнообразного спорта.

Флойд никогда не занимался единоборствами и несмотря на то, что он великий контрпанчер, в поединке с одним из сильнейших самбистов ему это вряд ли поможет.

Солидарен с этим мнением и экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю. Как он заявил, разговоры вокруг возможного поединка Хабиба и Флойда являются лишь шоу.

«Это шоу, а show must go on. Если этот бой и состоится, то надо понимать, по каким правилам. 12 раундов по правилам бокса — и у Хабиба, как бы я за него ни болел, шансов нет, а в бою по правилам UFС нет шансов у Мейвезера. Мoney talks, как говорится», — приводит слова Цзю ТАСС.

На еще большие размышления наталкивает и то, что Мейвезер объявил о своем возвращении на ринг только ради реванша с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Бой должен состояться в декабре 2019 года.

Напомним, что на счету Мейвезера 50 поединков и 50 побед на профессиональном ринге. Рекорд Хабиба — 27-0 в октагоне.

Несмотря на все противоречия, Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, уже всерьез комментирует шансы сына в возможном бою с Мейвезером. Он не согласен с большинством экспертов и считает, что

у Орла будет возможность победить Флойда, если тренировать Хабиба будут ни много ни мало Майк Тайсон и Анатолий Ломаченко — тренер и отец Василия Ломаченко.

«Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса. Он будет идти в клинч вблизи.

Я бы хотел, чтобы в нашем углу были лучший специалист в мире бокса Ломаченко и Майк Тайсон», — сказал Нурмагомедов-старший.

Как и в случае с боем Макгрегора против Мейвезера, здесь наверняка все будет упираться в гонорар. Нурмагомедов потеряет большие деньги в случае ухода из UFC и невыплаты ему призовых за победу над Конором. А по заверениям его отца, конец карьеры Хабиба близок — он планирует закончить в 32. Длительная дисквалификация может серьезно пошатнуть благосостояние Орла.

Бой Мейвезер — Макгрегор принес телеканалу Showtime 4,3 млн по технологии pay-per-view («плата за просмотр») — это второй показатель в истории после поединка Мейвезера против Пакьяо. И, как уже было сказано ранее, Флойд тогда заработал более $300 миллионов, ирландец — около $70 миллионов.

В Bellator, куда Хабиба активно зазывает рэпер Кертис Джексон (50 cent), столько точно не заплатят.

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