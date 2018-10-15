«Конор жаждет реванша»: 50 Cent едет в Дагестан умолять Хабиба

Макгрегор испытывает сильную жажду реванша с Нурмагомедовым — сравнимую с той, что была у него после поражения от Нэйта Диаса в 2016 году.

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«В жизни Конора столько всего происходит, я просто не вижу в нем желания провести бой с кем-нибудь, кроме Хабиба. Этот бой вызывает в нем настоящий огонь, что напоминает мне его поведение после поражения от Диаса. Я думаю, что следующим соперником Макгрегора вновь должен стать Нурмагомедов», — сказал тренер ирландца Джон Кавана в интервью ESPN. — Мы рассматриваем вариант возвращения в октагон 16 мата. 17 марта — День Святого Патрика. Бой в Нью-Йорке в канун праздника — это было бы невероятно».

Через полгода после поражения от Диаса Макгрегор действительно получил шанс вновь подраться с американцем. Тогда ирландец забрал реванш у Диаса-младшего решением судей.

Сейчас ситуация совершенно иная: у Макгрегора нет никаких регалий, чтобы рассчитывать на реванш с чемпионом UFC.

В обновленном рейтинге UFC 229 Конор опустился на восьмое место, а главным претендентом на то, чтобы оспорить титул Нурмагомедова, является Тони Фергюсон.

В стороне от конфликта UFC и Нурмагомедова не остался известный американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, известный по выступлениям под псевдонимом 50 сent. Он намерен провести переговоры с российским бойцом по поводу его возможного перехода в другой американский промоушен — Bellator MMA.

Хабиб поблагодарил 50 cent за поддержку, назвав того «настоящим мужчиной», а также предложил рэперу посетить его родину — Дагестан.

«Если хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то приглашаю тебя в Дагестан. Я дам знать, когда буду в США. Спасибо тебе за поддержку, ты настоящий мужчина», — написал Орел в своем инстаграме.

Музыкант не стушевался и принял предложение бойца. Судя по всему, он всерьез заинтересован в трансфере россиянина в свою любимую организацию.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой. Он является новым лицом единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку», — ответил 50 cent.

Несмотря на все договоренности Хабиба и 50 cent, президент Bellator Скотт Кокер очень осторожно комментирует сложившуюся ситуацию. Однако он подчеркнул, что рэпер действительно связывался с ним на предмет возможного подписания Орла.

«Вчера Кертис позвонил мне и спросил, что будет с Хабибом. Я ответил, что я не знаю и что решение будет за Атлетической комиссией штата Невада. Есть очень много вариантов, как будет развиваться эта ситуация.

Как бы то ни было, мы должны просто наблюдать. Это не связано с Bellator. Все эти дела касаются только бойца, комиссии и UFC», — цитирует Кокера MMAJunkie.

Напомним, что главные разногласия UFC и Хабиба заключаются в том, что организация до сих пор не выплатила бойцу гонорар за его победу над Конором, а также отстранила его друга и участника нашумевшей драки Зубайру Тухугова, лишив его боя с заклятым соперником — другом Макгрегора Артемом Лобовым. Причиной к таким санкциям послужила потасовка с командой ирландца, которую спровоцировал Нурмагомедов сразу после победы.

Отец и тренер Орла Абдулманап Нурмагомедов отметил, что команда его сына полностью осознает возможные последствия драки на UFC 229.

Чемпион может быть отстранен на полгода, в связи с чем, вероятнее всего, и не строит планы на ближайшее будущее.

«Мы ждем санкций, я думаю, на срок от четырех до шести месяцев, предварительно его отстранят от боев. Его деньги не двигаются, они заморожены, думаю, будет оштрафован на $350 тысяч», — сказал Нурмагомедов-старший.

%Если же из-за этого конфликта Хабиб действительно окажется в Bellator, то там его будет ждать непобежденный Брент Примус — чемпион промоушена в легком весе.

На счету 33-летнего американца восемь боев в MMA и ни одного поражения. Напомним, что действующий рекорд Хабиба — 27-0.

Пока ведутся возможные разговоры о переходе Хабиба в Bellator, в UFC не остаются безучастными.

Так, бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи неожиданно выступила на стороне россиянина, напомнив о поступке Макгрегора, когда тот разбил автобус промоушена и ранил нескольких бойцов.

«Прыжок Хабиба из октагона не был настолько же плохим событием, как бросание предметов в автобус. Моя подруга Роуз Намаюнас была в том автобусе. Мой друг Майк Кьеза получил рассечение и был снят с поединка.

Мне кажется, что в спорте должно быть одинаковым отношение ко всем. Не должно быть особого отношения только потому, что кто-то приносит больше денег компании. Это касается и допинг-тестов, нападений и ДТП с побегом. Слишком много было особого отношения к звездам», — цитирует спортсменку TMZ.

Нурмагомедова, судя по всему, не интересует ни реванш с Макгрегором, ни какой-либо еще поединок в UFC.

Он плотно обосновался в России, откуда уже успел бросить вызов Флойду Мейвезеру, а также встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, побывать на вечере бокса в Екатеринбурге и пообщаться со своими болельщиками в Дагестане. Следующей его остановкой станет Махачкала — чемпион сделает символический удар по мячу перед футбольным матчем «Анжи» — ЦСКА, который пройдет 19 октября.

«Помню, как в 2001 году я два раза обошел стадион «Динамо», чтобы как-нибудь зайти на трибуны. Денег на билет не было, а поболеть за «Анжи» очень хотел. В итоге я нашел знакомого (его звали Газияв), мы тренировались с ним вместе. Он был в старшей группе со сборниками, я — с молодыми. И он меня запустил без денег. Сидячих мест не было, смотрел 90 минут стоя. Прошло почти 20 лет, и многое поменялось», — поделился воспоминаниями боец.

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