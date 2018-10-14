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Конец Загитовой и Медведевой: юниорки захватили мир

Трусова, Косторная и Щербакова поборются за победу в финале Гран-при

Евгения Медведева и Алина Загитова РИА Новости
Евгения Медведева и Алина Загитова
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Российские юниорки захватили мировое фигурное катание. В финале престижной серии Гран-при пять мест из шести заняты россиянками, три из которых — ученицы Этери Тутберидзе, а еще одна — ее бывшая подопечная. Уже в следующем сезоне эти девушки перейдут на взрослый уровень, где вполне могут превзойти Алину Загитову и Евгению Медведеву.

В олимпийском феврале — 2018 казалось, что противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой — это лучшее, что случалось с женским фигурным катанием в России за всю его историю, и дальше идти просто некуда. Однако оказалось, что это не так, — отечественные фигуристки продолжают набирать обороты.

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Нынешние юниорки уже выполняют программы, которые по сложности как минимум не уступают, а нередко и превосходят выступления двух признанных прим. Да и по своей выразительности, чувству музыки, скольжению и другим компонентам 14-летние девочки почти не проигрывают своим более зрелым конкуренткам (Алине — 16, Евгении — 18).

Совсем скоро нас ждет настоящая битва на взрослом уровне, когда в следующем сезоне все эти девочки перестанут быть юниорами.

И что в таком случае произойдет с Загитовой и Медведевой — еще большой вопрос. Если подопечная Этери Тутберидзе хотя бы примерно сможет поддерживать технический уровень юных фигуристок (правда, без четверных), то что будет с уехавшей в Канаду Евгенией, пока неясно. Она восстанавливает здоровье, осваивает новую технику исполнения прыжков и переживает явно непростой переходный период.

Медведевой еще сильно повезло, что армия юниорок, вовсю пробующих четверные прыжки, по возрасту не проходит на взрослый уровень в этом сезоне. В противном случае ее участие в основных турнирах в составе сборной России вполне могло бы оказаться под угрозой.

Но пока что российские девочки терроризируют только своих конкуренток из других стран, не оставляя им ни малейшего шанса на равную борьбу.

В финале юниорского Гран-при, куда спортсмены отбираются по итогам семи предварительных туров, россиянки заняли все места, кроме одного.

На решающее соревнование в Ванкувер приедут Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная (все — ученицы Тутберидзе), Анастасия Тараканова (бывшая подопечная Этери) и Алена Канышева — единственная, кто не имеет никакого отношения к известной наставнице и занимается под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.

В эту компанию россиянок сумела чудом затесаться лишь одна иностранка — фигуристка из Южной Кореи Ким Йе Лим. И то она прошла лишь по дополнительным показателям, обогнав… россиянку Анну Тарусину, которая теперь является первой запасной на случай, если кто-то из основных участниц получит травму и откажется от соревнований.

Отечественные фигуристки одержали победы на всех семи этапах Гран-при и почти во всех случаях заняли еще и вторые места.

И ко всем этим успехам имела непосредственное отношение Этери Тутберидзе. Ее грозный триумвират учениц Трусова, Щербакова и Косторная дважды завоевали первую строчку и без тени сомнений пробились в финал Гран-при. При этом первые две девушки уже вовсю демонстрируют четверные прыжки на официальных соревнованиях, а в активе Косторной есть аксель в три с половиной оборота — правда, пока она не бросала его в бой в этом сезоне.

Бывшая подопечная Тутберидзе Тараканова, которая в июле этого года приняла решение перейти в академию Евгения Плющенко, тоже завоевала путевку в финал во многом благодаря наследию известного тренера. Сезон у юниоров стартовал уже в августе, и новый наставник вряд ли сумел внести серьезные изменения в катание Анастасии за один месяц.

Любопытно, что Тараканова вполне могла и не оказаться в финале Гран-при.

На одном из этапов она проиграла Щербаковой, заняв второе место, — при жесточайшей конкуренции эта осечка могла стать фатальной. Однако затем в ее пользу сыграл календарь. Приболевшую машину по исполнению четверных прыжков Трусову перевели на самый последний этап, и Тараканову заявили на один турнир с Тарусиной.

Анастасия сумела выиграть конкуренцию у девушки не из группы Тутберидзе и заняла на тех соревнованиях первое место, что позволило ей пробиться в финал.

Настоящей героиней в данном случае выглядит Канышева. Она дважды попала на один этап с ученицами Этери — Трусовой и Косторной — и предсказуемо заняла только второе место,

однако все же набрала достаточно высокие баллы для того, чтобы обойти многих конкуренток, которые тоже довольствовались оба раза лишь серебром.

Такого мастерства и такой стабильности сразу у большого количества юных фигуристок нет больше ни в одной другой стране. Страшно представить, какая конкуренция развернется в следующем сезоне. Этим девушкам под силу и взрослый финал Гран-при превратить в открытое первенство России.

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