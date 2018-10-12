Шесть оплеух: Овечкина унизили в Нью-Джерси

«Нью-Джерси Девилз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 6:0

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон», начавший сезон с самого большого в клубной истории количества заброшенных шайб в первых трех играх сезона (18), оказался на голову разбит в первой домашней игре бойкого «Нью-Джерси».

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«Девилз» в прошлом сезоне показали себя молодой, дерзкой и очень быстрой командой и сумели пробиться в плей-офф, чего от них никто изначально в сильнейшем дивизионе лиги не ожидал.

В этом году с подопечных Джона Хайнса спрос уже куда серьезнее, но начали чемпионат они как следует. Сначала в рамках «Глобальной серии» в Стокгольме был обыгран «Эдмонтон», а теперь «дьяволы» сняли и вовсе чемпионский скальп.

Ключевую роль в обоих поединках сыграл Кайл Палмьери. Форвард, оформивший дубль в Швеции, и сначала открывший счет против «Кэпс», а затем и добавивший к первой вторую шайбу, стал первым игроком «Нью-Джерси», кому удавалось отличиться четырежды в двух стартовых играх чемпионата.

Ни в коем случае нельзя недооценивать роль в победе центрфорварда Павла Захи. Чех не совершил результативных действий, но выиграл 13 из 15-ти вбрасываний, серьезно осложнив соперникам жизнь. Особенно Павел доминировал над российским центром «столичных» Евгением Кузнецова, у которого забрал 11 из 12-ти дуэлей на точке.

Голом и передачей отметился и лауреат «Харт трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата) прошлого сезона Тэйлор Холл, а еще один гол записал на свой счет бывший нападающий «Вашингтона» Маркус Юханссон.

Команда Тодда Рирдена так ничего и не смогла сделать, позволив Кевину Кинкэйду оформить пятый сухой матч в карьере и первый с середины марта.

На счету Александра Овечкина в этом матче два броска в створ, семь силовых приемов и показатель -1, у Кузнецова при одном броске, трех силовых и двух минутах штрафа, а защитник Дмитрий Орлов провел четыре хита, но закончил поединок с худшим показателем полезности – у него -3.

«Питтсбург Пингвинз» – «Вегас Голден Найтс» – 4:2

Совсем плохо идут на старте сезона дела у прошлогоднего новичка «Вегаса», ставшего открытием того сезона и финалистом Кубка Стэнли. В своем пятом матче сезона «Голден Найтс» потерпели четвертое в сумме и третье подряд поражение.

Хотя начинался выездная игра с «Питтсбургом» очень неплохо. Томас Носек достаточно быстро открыл счет, пробив заменявшего травмированного Мэтта Мюррея Кейси ДеСмита.

Но затем слово взял российско-американский тандем Евгений Малкин – Фил Кессел. Первый ассистировал, второй забрасывал, и так на счету Малкина оказалось три результативных передачи подряд, а Кессел оформил свой шестой хет-трик в энхаэловской карьере и первый в составе «Пингвинз».

В последний раз Фил отличался трижды в одном матче еще в 2014 году, когда выступал за «Торонто» и 1 февраля трижды поразил ворота «Оттавы».

Еще во втором периоде Джейк Гюнцель с паса капитана Сидни Кросби довел перевес «Пенс» до трех шайб, а гол Райлли Смита в заключительной 20-минутке лишь помог «золотым рыцарям» избежать крупного поражения.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Ванкувер Кэнакс» – 1:4

В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» была самой результативной командой лиги в регулярном чемпионате, а новый сезон она начала с двух заброшенных шайб за два матча.

Впрочем, в игре против «Ванкувера» хоккеисты «Лайтнинг» могут сетовать на невезение и голкипера соперника Андерса Нильссона, который отразил 33 из 34-х бросков по своим воротам, включая выстрел в маску от Никиты Кучерова.

Первый период хозяева вообще провели очень мощно, перебросав «Кэнакс» со счетом 17-5. Правда, гол удалось забить только один – он на счету Брэйдена Пойнта.

Во втором периоде на льду и вовсе случилась голевая засуха, а вот в заключительной 20-минутке «косатки» смогли перевернуть игру в середине периода в течение минуты с небольшим.

Сначала отличился суперновичок гостей Элиас Петтерсон, забросивший уже четвертую шайбу в четырех матчах регулярки, а затем свой первый гол в сезоне провел Брок Босер, занявший в прошлом сезоне второе место в голосовании за «Колдер трофи» (приз лучшему новичку сезона).

В оставшееся время «Тампа» пыталась спасти матч, но не сумела, а вот «касатки» провели еще две шайбы в оставленные в концовке Андреем Василевским ворота.

Российский голкипер отразил 24 из 26 выстрелов по своим воротам, Кучеров нанес два броска и закончил встречу с показателем -1, а защитник Михаил Сергачев отметился одним броском и одним силовым приемом. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин на этот раз обошелся без результативных действий, лишь раз бросил по воротам и побывал в штраф-боксе, но закончил с положительным показателем полезности +1.

«Флорида Пантерз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 4:5

В бомбардирскую перестрелку российских форвардов Евгения Дадонова и Артемия Панарина превратилось противостояние «Флориды» и «Коламбуса». «Блю Джекетс» начали встречу значительно сильнее, и сначала Джон Веренски с передачи Панарина реализовал большинство 5 на 3, а затем сам Хлебушек подкараулил ошибку в средней зоне, убежал на рандеву с Джеймсом Раймером и реализовал выход один на один.

Впрочем, Дадонов смог отквитать одну шайбу за 11 секунд до сирены на первый перерыв, а во втором периоде хозяева предстали совсем иными – мощными и опасными, словно настоящие пантеры.

Первые 15 бросков во втором игровом отрезке нанесли именно хоккеисты «Флориды», а всего они перебросали «голубых мундиров» в этом периоде со счетом 22-5 и смогли забросить три шайбы, в которых Дадонов отметился двумя ассистами.

Вот только и Панарин не дремал, выведя Энтони Дюклера на результативный выстрел в середине отрезка в большинстве, что помогло подопечным Джона Тортореллы подойти к третьему периоду с минимальным отставанием.

Уже на второй его минуте Бун Дженнер снова восстановил равновесие, а меньше чем за три минуты до конца основного времени Кэм Эткинсон принес «Коламбусу» победу. Панарин поучаствовал и в этом голе, оформив в итоге 1+3.

Сергей Бобровский остался на этот раз в запасе, уступив место в воротах «Блю Джекетс» финну Йоонасу Корписало.

«Бостон Брюинз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:1

«Баффало Сэйбрз» – «Колорадо Эвеланш» – 1:6

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Сан-Хосе Шаркс» – 3:2 ОТ

«Монреаль Канадиенз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 0:3

«Детройт Ред Уингз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:5

«Сент-Луис Блюз» – «Калгари Флэймз» – 5:3

«Нэшвилл Предаторз» – «Виннипег Джетс» – 3:0

«Миннесота Уайлд» – «Чикаго Блэкхоукс» – 4:3 ОТ

Владислав Каменев провел семь минут в четвертой тройке нападения в составе «Колорадо» против «Баффало» и отметился только двумя минутами штрафа, в то время как защитник Никита Задоров тоже побывал в штраф-боксе, но при этом отыграл почти 16 минут, за которые провел два фирменных силовых приема и совершил один блок-шот. Ну а надежная игра Семена Варламова в воротах, отразившего 30 бросков, помогла Нэтану Макиннону и остальным полевым игрокам «лавины» спокойно творить крупную победу.

Голевой пас Павла Бучневича на Бренадана Смита в конце третьего периода позволил «Рейнджерс» уйти от поражения в основное время и затем усилиями Брэди Скьейа вырвать победу в овертайме. При этом дела другого яркого российского нападающего Владислава Наместникова в команде продолжают складываться не слишком удачно. Он провел на льду всего 11 минут и заработал показатель полезности -1.

Илья Ковальчук провел яркий матч против «Монреаля» в составе «Лос-Анджелеса», нанеся восемь бросков в створ ворот Кэри Прайса, но не отметился за почти 20 минут на льду не только голами, но и результативными действиями вообще.

Это, впрочем, не помешало «королям» одержать свою вторую победу в сезоне, а второй голкипер клуба Джек Кэмпбелл оформил сухой матч.

Продолжает ожидаемо уверенно выступать «Торонто», на этот раз разобравшийся с «Детройтом». В составе «Мэйпл Лифс» снова лидерские функции исполнили сделавший четыре результативные передачи Джон Таварес и оформивший дубль Остон Мэттьюс. Майк Бэбкок оставил на этот раз в запасе защитника Игоря Ожиганова, а вот его соотечественник Никита Зайцев играл в первой паре, провел на льду 24:17, провел по два броска и силовых приема, совершил два блок-шота и сделал первый результативный пас в сезоне, хоть и завершил встречу с показателем -1.

Крайне неудачным для лидера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко вышел матч против «Калгари». Несмотря на победу его команды, российский форвард находился на льду во время всех трех шайб соперников, а сам никакими результативными действиями не отличился и закончил поединок с показателем -3. Зато голевой пас сделал Иван Барбашев, отыгравший 10 минут, выигравший все вбрасывания и завершивший игру с +1. Главным же героем стал оформивший хет-трик Давид Перрон.

Провалил встречу с «Миннесотой» центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов, показавший, что не зря его спустили в третье звено «черных ястребов». За 13:41 на льду он не отметился никакой положительной статистикой, кроме одного отбора (при одной потере) и 57% выигранных вбрасываний.

При этом показатель полезности россиянина составил ужасающие -3, что и позволило «Уайлд» отыграться с 0:2 и 2:3, а потом вырвать победу в овертайме.

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