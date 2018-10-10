«Трансфер в Сибирь»: иностранцы о Кокорине с Мамаевым

Расследование двух уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичной полиции.

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Шокирующие похождения российских футболистов, которые утром 8 октября вместе с компанией друзей сначала избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем повторили это в кафе в центре Москвы с чиновником Минпромторга Денисом Паком, в том числе ударив того стулом по голове, оказались в центре внимания не только российских СМИ, но и попали на полосы известных зарубежных изданий.

Не могли не подхватить жаркую историю пристально следящие за событиями в России британские СМИ.

«Российская звезда Александр Кокорин сидит в тюрьме, а «Краснодар» собирается расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым после нападения на чиновника в московском кафе»,

– гласит заголовок Daily Mail.

Небольшая заметка начинается с главных тезисов происшедшего: Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на чиновника; парочка атаковала сотрудника Минпромторга в московском кафе; «Краснодар» консультируется, чтобы расторгнуть с Мамаевым контракт как можно скорее; «Зенит» назвал роль Кокорина в инциденте «отвратительной».

В заметке акцентируется внимание на желании «Краснодара» как можно скорее расторгнуть контракт со своим полузащитником, а также на том, что оба футболиста в прошлом выступали за сборную России.

Кроме того, к материалу прикреплено видео с камеры наблюдения из «Кофемании», а также скриншоты момента, как Кокорин наносит удар Денису Паку, главе департамента Минпромоторга, стулом.

Немного иначе строит свой несколько более подробный материал The Mirror, уже в подзаголовке отмечающий, что российские футболисты могут получить за свой проступок пять лет тюрьмы, если статью, по которой заведено дело, переквалифицируют на «хулиганство».

В материале издания также фигурирует видео, причем вставлен не только эпизод из «Кофемании», но и случившееся ранее избиение водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке.

Однако у The Mirror хромает фактическая сторона освещения материала.

«27-летний нападающий «Зенита» Александр Кокорин сломал стул о чиновника министерства торговли Дениса Пака, прежде чем 30-летний полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев был заснят наносящим ему удары на парковке в понедельник».

В материале приводятся слова министра спорта Павла Колобкова, назвавшего поведение футболистов «неприемлемым, неспортивным, бросающим тень на весь российский футбол».

Авторитетный немецкий Der Spiegel, известный как раз своим тщательным и качественным факт-чекингом (именно с подачи этого издания раскручивается история об изнасиловании Криштиану Роналду американской модели Кэтрин Майорги), не только рассказал о случившемся в Москве 8 октября, но и вспомнил, что Кокорин с Мамаевым уже «прославились шумной вечеринкой в Монте-Карло после провального для России Евро-2016».

«Тогда они были отстранены от выступлений за национальную команду. Позднее Кокорин вернулся в сборную, после того как он извинился за свое поведение, Мамаев же с тех пор не провел за национальную команду ни одного матча. В данный момент он выступает за «Краснодар», Кокорин же защищает цвета питерского «Зенита», — сообщает издание.

В остальном Der Spiegel подробно и четко передает события утра понедельника, отмечая, что Минпромторг начало собственное расследование случившегося, а также уголовное дело, заведенное российской полицией на игроков и их не менее шумных друзей.

Испанская Desmarque тоже вспоминает в разрезе последних событий ставший знаменитым на всю Европу скандал в Монте-Карло образца 2016 года.

Причем испанцы останавливаются на нем более подробно, приводя в качестве факта, что после чемпионата Европы, где Россия заработала только одно очко, Кокорин и Мамаев заказали в Монте-Карло шампанского на 250 тыс. евро.

Напомним, что на самом деле игристый напиток заказывали не сами футболисты, а узнавшие их богатые соотечественники, отдыхавшие в тот вечер в том же заведении. Также, по свидетельствам официантов кафе, сумма, на которую заказывали напиток, была в пять раз меньше озвученной испанским изданием.

В остальном El Desmarque кратко описывает инцидент в кафе, отмечая, что «футболисты бросили стул в чиновника Минпромторга Дениса Пака и выбили ему зуб».

Интерес также представляют комментарии читателей издания, которые в основном шутят о том, что теперь Кокорина с Мамаевым «ждет трансфер в Сибирь».

Впрочем, кое-кто смотрит на ситуацию шире:

«Ну и клуб ты себе выбрал, Клаудио Маркизио, ха-ха»,

— написал ricci_davide77.

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