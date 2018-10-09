«Не говорила об Алине»: Медведева опровергла скандальные слова

Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2018 в Южной Корее Евгения Медведева дала откровенное интервью американской телекомпании NBC. Спортсменка призналась, что после проигранных Игр ей захотелось перемен.

«В тот момент я подумала, что если ничего не изменю, оставлю все как есть, то завершу выступления.

Я понимала, что очень хочу стать лучше, хотела начать новую жизнь, продолжать кататься. Про завершение карьеры даже не думала. Мне же только 18 лет! Но я понимала, что могу уйти из спорта, если не поменяю что-то для себя», — рассказала спортсменка.

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Журналисты не стали жалеть Евгению и истинных болельщиков фигурного катания, начав задавать болезненные вопросы про победительницу Игр Алину Загитову. Сначала Медведева отвечать отказалась.

«Пожалуйста, можно мы не будем говорить об Алине?»

— попросила спортсменка.

Однако потом Медведева все же поделилась своими мыслями о соперничестве на Олимпиаде.

«Хочу прояснить: судейство на Играх было действительно справедливым. Оно было верным. Я видела, как Алина работала все время. Как тяжело она работала. Я не знаю, почему многие люди решили, что я считаю судейство в Пхенчхане нечестным»,

— отметила Евгения.

Также двукратная чемпионка мира прокомментировала резонансное заявление тренера Этери Тутберидзе, которая рассказала, что Медведева на эмоциях после поражения на Играх обвинила специалиста в том, что та не придержала Загитову в юниорах.

«Что касается фразы об Алине и юниорах, то я этого не говорила. Я не помню точно. Если и сказала что-то, то не это имела в виду.

Это заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: «Где и когда я могла такое сказать?» И я так и не вспомнила», — сказала Медведева.

Российская фигуристка заявила, что в настоящее время не переживает из-за упущенного золота Игр.

«Сейчас, когда я сижу в крикет-клубе и разговариваю с вами на английском, я совсем не разочарована поражению на Олимпиаде. Но то время было тяжелым для меня. Думаю, все это знают. Иногда я расстраиваюсь из-за своих результатов. Но если я каталась хорошо и стала только второй, то это значит, что мне нужно работать над собой», — отметила спортсменка.

Проживающая в Канаде фигуристка успокоила своих болельщиков, заверив, что всегда будет выступать за Россию.

«Может, я и живу в Канаде, но я остаюсь русской. Мне тут очень комфортно, но в России я чувствую себя как дома.

50 процентов болельщиков меня поддержали, когда я ушла к Брайану Орсеру. Говорили: «Мы верим в тебя, ты можешь все». Остальные 50 процентов сказали, что я ужасный человек. Я не удивилась такой ненависти. Но я удивилась и была счастлива тому, как много людей меня поддержали.

Я думаю, что приняла правильное решение. Нет. Я уверена, что приняла правильное решение»,

— подытожила спортсменка тему своего переезда.

Как отмечает Медведева, в Канаде она чувствуется себя свободнее.

«Когда ты приходишь в крикет-клуб, то видишь только счастливые лица. И ты даже не чувствуешь, что пришла сюда для тяжелой работы, трудной работы. Только работы, и больше ничего. Сюда ты приходишь для того, чтобы становиться лучше, совершенствовать свою личность, а не только развиваться как спортсмен», — начала спортсменка.

Однако она не стала сравнивать подходы к работе со спортсмены у своего нынешнего и предыдущего тренера.

«Я не могу сказать, чей подход лучше — Тутберидзе или Орсера. Они просто разные.

Не скажу, что мне совсем не давали право выбора в России. Но постановка новых программ больше контролировалась всем тренерским коллективом, чем мной. В Канаде же у нас все 50 на 50. Если я решу что-то изменить в произвольной, то никто мне ничего не скажет. И если Орсер и хореограф Трейси Уилсон мне предложат что-то поменять, а я откажусь, то тоже никто ничего не скажет.

Теперь я понимаю, что мой единственный соперник — это я сама. Я должна соревноваться сама с собой, чтобы стать лучше.

Моя главная цель на нынешний сезон — почувствовать уверенность в себе, ощутить свободу и удовольствие от перемен. Если я буду так же много работать каждый день, пытаясь выйти на новый уровень, то все увидят, насколько улучшилось мое катание. Моя цель на следующие четыре года? Я хочу показать всем мою любовь к фигурному катанию», — заключила россиянка.

Американские журналисты пообщались не только с самой Медведевой, но и с ее наставниками — Орсером и Уилсон. Брайан прокомментировал второе место своей подопечной на турнире Autumn Classic International, где Медведева уступила американке Бреди Теннелл.

«Она была одержима идеей перестройки себя. Думаю, она понимала, что это единственный выход для нее. И что на нашем пути могут быть и неудачи.

Мы впервые выступили на соревновании, нам нужно было увидеть все то, над чем еще нужно работать», — отметил Орсер.

Уилсон же сравнила Медведеву с женской сборной Канады по хоккею.

«У нее невероятный настрой. Прямо как у женской сборной Канады по хоккею — первое место или ничего.

Мы будем готовить ее ближайшие четыре года, но не будем обманывать себя — для Медведевой на любом соревновании есть только один результат», — заключила Уилсон.

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