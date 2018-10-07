Пример для Медведевой: Тараканова ушла от Тутберидзе и победила

Очередной этап юниорской серии Гран-при завершился триумфом российской фигуристки. Анастасия Тараканова победила на соревнованиях, которые проходили в словенской Любляне.

Этот этап оказался, пожалуй, самым драматичным. После короткой программы лидировала японка Томоэ Кавабата, россиянка Анна Тарусина занимала второе место, а ее соотечественница Тараканова — лишь третье.

14-летняя спортсменка находилась на грани пропасти. В прошлом году фигуристка отобралась в финал юниорского Гран-при, где заняла третье место, уступив только примам своего возраста — Анастасии Трусовой и Алене Косторной.

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Год назад эти спортсменки были партнершами Таракановой по тренировкам — все девушки занимались в группе известного специалиста Этери Тутберидзе. Однако этим летом Анастасия последовала примеру Евгении Медведевой и еще нескольких спортсменок и ушла из школы «Самбо-70». Теперь она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Возникший после Олимпиады в Корее тренд объяснить несложно — невероятная плотность талантливейших фигуристок на каждый квадратный метр льда дворца спорта «Хрустальный» порождает сумасшедшую конкуренцию внутри коллектива. И выдерживают ее не все. Да и как смириться с тем, что еще вчера ты в числе лучших в мире, а сегодня на родном льду появились те, кто круче и младше?

Тараковой было сложно конкурировать с Трусовой, Костроной и шокирующей мир фигурного катания своими четверными лутцами Анной Щербаковой. Спортсменка решила бросить вызов Тутберидзе и пойти своей дорогой.

На этапе ЮГП в канадском Ричмонде Тараканова была второй, проиграв Щербаковой. И для того, чтобы обеспечить себе участие в финале серии, Анастасии нужна была исключительно победа.

В короткой программе спортсменку подкосила одна ошибка — в каскаде с тройным лутцем она вторым прыжком исполнила двойной тулуп вместо тройного. Разница в баллах между элементами составляет три с половиной балла. Более того, даже за упрощенный каскад судьи поставили спортсменке отрицательную оценку — «минус 0,25». Тройной флип и двойной аксель у Таракановой получились идеальными, но подняться выше третьего места у нее не получилось.

Произвольная программа стала моментом истины для экс-ученицы Тутберидзе. Не попасть в финал для нее стало бы приговором, а авантюра со сменой тренера — провалом.

Тараканова выступала в произвольной программе под «Лунную сонату». Сначала зрители услышали произведение Бетховена в классическом исполнении, а затем градус драматизма взвинтила знаменитая партия этого же произведения на электрогитаре от Виктора Зинчука. Спортсменка была безукоризнена, допустив лишь одну помарку, опять прыгнув двойной тулуп вместо тройного. На этот раз в каскаде с тройным флипом.

В произвольной программе фигуристки выполняют не три прыжковых элемента, а семь. Поэтому отсутствие одного оборота легко затерялось в идеальном исполнении остального. Анастасия прыгнула каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад — двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, после чего двойной аксель, затем не совсем удачный каскад — тройной флип + двойной тулуп и завершила программу тройным лутцем и тройным флипом.

Тараканова смогла обойти почти на два балла еще одну россиянку Анну Тарусину, а лидирующая японка и вовсе не справилась с нервами и упала на своем первом же прыжке и откатилась на пятую строчку. Все. Анастасия справилась, буквально на флажке завоевав участие в финале.

Сразу после соревнований Тараканова много раз повторяла мысль о том, что она счастлива оказаться в шестерке лучших. Девушка записала видео для своего канала на YouTube.

«Я отобралась в финал Гран-при. Очень сильно переживала из-за этого. Переживала из-за своей короткой программы»,

— начала Тараканова.

Девушка испытала целую гамму эмоций, разрываясь между радостью от победы и досадой от неидеального каскада.

«Я второй раз сделал вместо «три-три» «три-два». Не понимаю, как это происходит. Я вроде доезжаю, сил у меня полно… Но меня заваливает на правый бок.

Мои прокаты были неидеальными, есть над чем работать, но, самое главное, что я отобралась в финал», — сказала Тараканова.

Еще одна любопытная деталь.

Эти соревнования стали первым турниром серии, где победу одержала не ученица Этери Тутберидзе.

Да, на этом турнире просто не было подопечных самого успешного специалиста последних лет. Но все-таки забрать у учениц Тутберидзе одно золото из семи (на последнем этапе в Армении явным фаворитом является Трусова) — дорогого стоит.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере. Там уже точно выступят Тараканова, Косторная, Щербакова и представительница Южной Кореи Ким Йе Лим. Две остальные путевки будут разыграны на следующей неделе в Ереване. С большой долей вероятности, пятое место финала останется за Трусовой, шестое может забрать еще одна россиянка — ученица Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой Алена Канышева в случае удачного выступления в Армении — победа или второе место с хорошим баллами.

Если Канышева эти условия не выполнит, путевка перейдет к Тарусиной.

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