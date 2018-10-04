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Битва за Европу: Каррера перед отставкой и камбэк Промеса

Промес сыграет против «Краснодара» за «Севилью» в Лиге Европы

«Зенит» постарается реабилитироваться за поражение от «Анжи», Массимо Каррера на грани отставки встретит здорово выступающий в гостях «Вильярреал», а Квинси Промес в составе «Севильи» сыграет в России против «Краснодара». «Газета.Ru» анонсирует матчи российских клубов в Лиге Европы.

«Зенит» (Россия) – «Славия» (Чехия) (начало в 19.55 мск)

Первым из российских клубов свой матч второго тура Лиги Европы проведет санкт-петербургский «Зенит», который на родном стадионе примет пражскую «Славию».

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Команда Индржиха Трпишовски очень хорошо проводит нынешний сезон и находится в отличной форме. В чемпионате Чехии сыграно уже десять туров, и в восьми из них «Славия» одержала победы, благодаря чему возглавляет турнирную таблицу.

Правда, самый последний матч перед выездом в город на Неве подопечные Трпишовски проиграли на выезде «Банику» из Остравы (1:2), что наверняка только разозлит команду.

В Лиге Европы старт для красно-белых вышел тоже вполне удачным – в Праге был повержен уже не такой грозный как раньше, но все равно достаточно крепкий французский «Бордо».

У «Зенита» еще недавно все было в сезоне вообще идеально, но последние результаты немного подпортили расклад. В стартовом туре группы в ЛЕ команда Сергея Семака упустила победу над датским «Копенгагеном» (1:1), а в Российской премьер-лиге на выходных неожиданно оконфузилась в Махачкале.

Уверенно лидирующий в чемпионате «Зенит» вел в гостях у еле сводящего концы с концами и не получающего уже четыре месяца зарплату аутсайдера со счетом 1:0 и получил численное преимущество после удаления Дмитрия Белорукова, однако вместо закрепления успеха пропустил дважды и уступил!

В общем, сине-бело-голубые тоже будут предельно мотивированы, чтобы отмазаться перед своими болельщиками за неожиданную неудачу.

В «Славии» уже готовятся провести львиную долю игрового времени в обороне, а футболисты команды говорят о том, что рассчитывают найти управу на Артема Дзюбу.

Вот только совсем не факт, что новоиспеченный капитан сборной России сыграет. Он получил ушиб в противостоянии с «Анжи» и только-только вернулся в общую группу на тренировках. Вполне возможно, Семак решит приберечь лидера для внутреннего чемпионата, где в уикенд предстоит важнейший матч с «Краснодаром».

Дзюбу вполне могут заменить по позиции Антон Заболотный или даже восстановившийся, уже начавший играть и даже забивший астраханскому «Волгарю» после выхода на замену в Кубке страны Александр Кокорин.

Кто точно не сыграет, так это Клаудио Маркизио – итальянец приболел, и медицинский штаб восстанавливает его к воскресному поединку. Ну а Юрий Жирков травмирован еще с концовки чемпионата мира по футболу и о его скором возвращении в строй речи не идет.

«Спартак» (Россия) – «Вильярреал» (Испания) (начало в 22.00 мск)

Многострадальный в последнее время московский «Спартак» будет стараться прервать серию неудач в поединке второго тура с испанским «Вильярреалом». Конечно, недавно была кубковая виктория в Новороссийске, но вряд ли стоит всерьез считать успехом минимальную победу над выступающим в третьем эшелоне российского футбола «Черноморцем».

«Спартак» разрывают внутренние конфликты и противоречия, и на этом фоне особенно остро встает проблема качества игры. Команда всего дважды в сезоне, проведя 13 игр, смогла отличиться голами с игры, ни разу не сделав этого в национальном чемпионате.

И хотя это скорее аномалия, если брать весь стартовый отрезок сезона, в матче последнего тура против застегнутого на все пуговицы «Ростова» Валерия Карпина красно-белые выглядели абсолютно беззубо, что и привело к поражению (0:1).

Перед сезоном Массимо Каррера перешел на схему 4-3-3, чтобы избежать голов в свои ворота в контратаках, но по ряду причин вынужден был вернуться в последних матчах к 4-2-3-1, больше подходящей ряду его подопечных по их игровым характеристикам.

Что ж, «Ростов» свой единственный мяч, ставший решающим, провел как раз в быстрой встречной атаки после потери спартаковцев в центре поля.

По-прежнему отстранены и «набирают физические кондиции в молодежной команде», по официальной версии клуба, Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Не сыграют с испанцами работающие по индивидуальному плану после травм Александр Селихов, Марко Петкович, Илья Кутепов, Джано Ананидзе и Педро Роша.

«Спартак» уступил в первом туре в Австрии венскому «Рапиду» (0:2) и теперь просто обязан дома играть на победу, иначе выбраться в плей-офф будет совсем трудно.

Изначально «Вильярреал» казался самой сильной и опасной командой квартета, но сезон «желтая подводная лодка» начала из рук вон плохо.

Подопечные Хавьера Кальехи идут только на 14-м месте в Примере, а в Лиге Европы со счета 2:0 дома отпустили в первом туре шотландский «Рейнджерс» (2:2).

Игра у «Вильярреала» действительно не идет, но есть одна неприятная для «Спартака» особенность: неудачно испанцы выступают исключительно дома, в то время как на выезде у них все в порядке.

Судите сами, в Примере на своем поле «желтая подводная лодка» потерпела три поражения при одной ничьей, а также упустила победу в Лиге Европы, зато на выезде «Вильярреал» не пропустил от «Севильи» (0:0), которая дома разгромила мадридский «Реал», а также обыграл «Леганес» (1:0) и «Атлетик» из Бильбао (3:0).

Команде Кальехи гораздо удобнее играть вторым номером и убегать в контратаки, а именно таким футбол, скорее всего, и получится на «Открытие Арене». Кто знает, если Каррера не придумает чего-то интересного, что даст результат, не станет ли этот матч для него последним во главе «Спартака»?

«Краснодар» (Россия) – «Севилья» (Испания) (начало в 22.00 мск)

В отличие от «Спартака», у «Краснодара» Мурада Мусаева сейчас все отлично. «Быки» на ходу, сметают всех на внутренней арене, а в Лиге Европы в первом туре увезли три очка с выезда к турецкому «Акхисарспору» (1:0).

Однако и испытание российскую команду теперь ждет экстраординарное. Испанская «Севилья» – признанный гранд и самый успешный клуб Лиги Европы. Три последних раза, когда андалуссцы выступали во втором по значимости еврокубке, они его выигрывали!

У нынешнего состава команды есть все, чтобы повторить те успехи. Футболисты, словно губки, впитывают идеи пришедшего из «Жироны» Пабло Мачина и уже громыхнули домашним разгромом «Реала».

В целом же победная серия команды составляет во всех турнирах уже четыре матча. Начав с разгрома бельгийского «Стандарда» (5:1) в Лиге Европы, они продолжили тремя поединками Примеры, после чего взобрались в чемпионате на третью строчку таблицы.

Пока, правда, никак не может отметиться результативными действиями за новую команду бывший лидер московского «Спартака» голландец Квинси Промес, который – Мачин подтвердил – рассказывал на неделе о «Краснодаре» тренерскому штабу и своим новым одноклубникам.

Промес против «Краснодара» – одна из главных интриг этого матча. В составе «Спартака» голландец уже играл тут в нынешнем сезоне, и именно после его углового на последних минутах Себастьян Жиго скинул Зе Луишу на победный гол.

С уверенностью можно сказать одно: победитель этого поединка почти наверняка сыграет весной в плей-офф. Другое дело, что хозяев наверняка устроит сегодня и ничья.

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