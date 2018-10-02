Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова триумфально стартовала в новом сезоне. Спортсменка победила на турнире Nebelhorn Trophy, который проходил в немецком Оберсдорфе, с огромным отрывом от преследовательниц, попутно установив три мировых рекорда.

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Олимпийскую чемпионку Пхенчахана и ее тренера Этери Тутберидзе встречали в аэропорту большое число поклонников. Спортсменка нашла время на автографы и совместные фотографии с фанатами.

Прибывшие в Шереметьево болельщики стали свидетелями милой сцены. Тутберидзе встретилась в аэропорту со своей 15-летней дочерью Дианой Дэвис, которая на неделе выиграла первую медаль на международных соревнованиях.

В паре с 19-летнем Глебом Смолкиным Дэвис стала третьей на этапе юниорской серии Гран-при в чешской Остраве. Тутберидзе не смогла поддержать дочь из-за того, что в это же время в Германии соревновалась Загитова.

Диана утонула в объятиях не только родной матери, но и Загитовой, которая давно дружит с Дэвис.

Хорошие отношения спортсменок начались задолго до того, как Алина выиграла золото Олимпиады. В социальных сетях можно найти несколько роликов, которым уже несколько лет, где девушки вместе танцуют или ведут трансляции в «Перископе» на пике его популярности, обсуждая взаимоотношения со сверстниками и спортивные проблемы.

Диана Дэвис в начале своей спортивной карьеры занималась у матери. Однако Тутберидзе приняла решение перевести фигуристку в танцы на льду из-за проблем со здоровьем у девушки. В два года у дочери специалиста из-за врачебной ошибки развилась сенсоневральная тугоухость третьей степени. Из-за этого спортсменка теперь испытывает некоторые проблемы со слухом.

Дэвис занималась в группе у Тутберидзе как одиночница. В какой-то момент прогресс спортсменки замедлился — не хватало координации. Мать решила не рисковать здоровьем юной фигуристки и настояла на ее переходе в танцы на льду.

«Переход Дианы из одиночного катания в танцы — это мое решение. Дианка совсем не хотела. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация.

Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить»,

— говорила Тутберидзе в интервью «Матч ТВ».

Подтвердила это и сама Диана. На вопросы в социальных сетях девушка отметила, что травм она не боится, однако «тренеры были категорически против выступлений в одиночном катании».

Еще во время занятий у матери Дэвис дружила с Евгенией Медведевой, которая работала с Тутберидзе на протяжении 11 лет.

Судя по документальному фильму «1+1», который вышел в 2016 голу, двукратная чемпионка мира часто поддерживала младшую партнершу по тренировках. Однако после переезда Медведевой в Канаду к местному тренеру Брайану Орсеру общение спортсменок перестало быть таким тесным.

В настоящий момент Диана выступает в танцах в паре с Глебом Смолкиным — сыном известного актера Бориса Смолкина.

На прошлой неделе Дэвис и Смолкин сумели добиться своего первого серьезного успеха. На этапе юниорского Гран-при в Остраве пара набрала 148.62 балла, что позволила ей выиграть бронзовую медаль. Золото досталось еще одним представителям России Елизавете Худайбердиевой и Никите Назарову — 161 балл ровно, серебро завоевали Мария Казакова и Георгий Ревия, которые представляют Грузию. Этот дуэт набрал 154.17 очка.

После первой медали в международной карьере Дэвис поблагодарила болельщиков и тренерский состав.

«Спасибо всем огромное за вашу поддержку и отдельное спасибо всему нашему тренерскому составу. Впереди еще очень много работы и много недостатков, над которыми нам нужно работать. Спасибо, что поверили в нас»,

— написала дочь Тутберидзе у себя в инстаграме.

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