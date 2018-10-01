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Снова без Чалова: сборная пойдет за Дзюбой

Черчесов назвал состав сборной России на матчи против Швеции и Турции

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал список из 25 футболистов, которые вызваны на ближайшие игры национальной команды в Лиге наций УЕФА против Швеции и Турции.

1 октября главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил список вызванных на ближайший сбор национальной команды футболистов. Информация по традиции появилась на официальном сайте РФС.

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Напомним, что сборной России предстоит в октябре провести два матча Лиги наций УЕФА, где наша команда выступает во втором по силе дивизионе.

11 октября в Калининграде соперником подопечных Черчесова станет национальная команда Швеции, а 14 октября в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» России предстоит ответный поединок с Турцией.

Напомним, что в первом туре Лиги наций наша национальная команда смогла одолеть турок в Трабзоне благодаря мячам героев летнего чемпионата мира Дениса Черышева из испанской «Валенсии» и Артема Дзюбы из санкт-петебургского «Зенита».

После этого Швеция и Турция провели свой матч, и в нем, несмотря на перевес скандинавов в два мяча после первого тайма победу одержали подопечные Мирчи Луческу (3:2).

Победитель в этом трио гарантирует себе повышение в классе на будущий розыгрыш Лиги наций и выступит уже в элитном дивизионе. Кроме того, если ему не удастся квалифицироваться на чемпионат Европы через отборочный цикл, он сможет принять участие в дополнительном квалификационном турнире по системе плей-офф.

Что касается состава сборной России, то на сбор, который начнется 8 октября в Новогорске, вызваны 25 футболистов, среди которых три вратаря, девять защитников, десять полузащитников и три форварда.

Сообщается, что список не окончательный и что в зависимости от возможных травм вызванных игроков в него могут быть внесены изменения.

Объявление состава пришлось на тот день, когда о своем решении прекратить выступления за национальную команду сообщил основной голкипер сборной и ЦСКА Игорь Акинфеев.

Таким образом, зенитовец Андрей Лунев приедет на сбор уже в качестве полноценного первого номера команды, а его одноклубник Артем Дзюба — полноценного капитана сборной.

Обращает на себя внимание возвращение в национальную команду Александра Головина из «Монако» и Алана Дзагоева из ЦСКА, из-за травм не принимавших участия в сентябрьских встречах с Турцией и Чехией.

В то же время снова не вызван в главную команду страны молодой нападающий ЦСКА Федор Чалов, являющийся на с семью мячами единоличным лидером гонки бомбардиров Российской премьер-лиги с отрывом в три гола от ближайшего преследователя.

Чалов не был вызван и в сентябре. Предполагалось, что он нужнее молодежной сборной, которой предстоял ключевой матч ее отборочного цикла на чемпионат Европы против Сербии. Ту встречу россияне проиграли (1:2), а Чалов по решению наставника Евгения Бушманова весь матч просидел на скамейке запасных.

В нынешнем созыве компанию Дзюбе на острие атаки составят еще один зенитовец Антон Заболотный и форвард «Рубина» Дмитрий Полоз.

Перешедший в «Локомотив» из «Краснодара» лучший российский бомбардир РПЛ трех последних сезонов Федор Смолов не мог быть вызван из-за полученной в матче Кубка России против калининградской «Балтики» травмы плеча.

Состав сборной Росси на октябрьском сборе:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

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