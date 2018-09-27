Дочь променяла на Загитову: шокирующий выбор Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова блестяще стартовала в новом сезоне. Спортсменка с большим отрывом выиграла короткую программу на турнире Nebelhorn Trophy, который в эти дни проходит в немецком городе Оберстдорфе.

16-летняя Загитова выступала под музыку из мюзикла «Призрак оперы». Россиянка чисто исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.

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Стоит отметить, что все из семи показанных спортсменкой элементов получили положительные оценки судей.

В итоге Загитова набрала 79.93 балла, что является лучшим результатом с тех пор, как летом 2018 года конгресс Международного союза конькобежцев (ИСУ) изменил систему начисления баллов. Таким образом, данный показатель можно считать мировым рекордом.

При объявлении оценок довольную Загитову обнимала тренер чемпионки — Этери Тутберидзе, которая поехала с Алиной на соревнования, в то время как в соседней Чехии на этапе юниорского Гран-при выступает не только ее талантливая ученица Алена Косторная, но и родная дочь — Диана Дэвис.

Для 15-летней Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, соревнования в Чехии стали первым серьезным международным турниром в карьере. Тем не менее, Тутберидзе решила поддержать не дочь, а свою самую титулованную ученицу.

Такой подход можно назвать профессиональным, ведь с Дэвис сейчас работают другие специалисты — Светлана Алексеева, Елена Кустарова и Ольга Рябинина.

Дэвис и Смолкин дебютировали удачно — пара стала третьей в ритмическом танце.

Произвольный танец спортсмены покажут 28 сентября.

В этот же день в произвольной программе выступит и Загитова. После успешного старта в Германии она опережает ближайшую преследовательницу — бельгийку Луну Хендрикс на восемь с половиной баллов. Упустить такой гандикап можно только после грубых ошибок.

Сама Загитова оценила свой успех в короткой программе достаточно сдержанно.

«Я очень нервничала перед прокатом, но для первого выступления в сезоне выступила нормально. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни такой адреналин не получаешь»,

— цитирует Загитову Golden Skate.

A. Zagitova: "I was very nervous, but for the first time I skated ok. I missed competing, you don't get this adrenalin in normal life". pic.twitter.com/RMNSMOwa5X — Golden Skate (@goldenskate) 27 сентября 2018 г.

Похвалила олимпийскую чемпионку и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, которая раньше нередко ее критиковала.

«Во-первых, она олимпийская чемпионка.

Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своем старте показывает самый высокий уровень элементов.

За первый каскад лутц – риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы. Судьи ей поставили (по системе Grade of Execution) »+3» - »+4»… Иногда я их не понимаю. Недокрутов нет, и мне странно, что этот каскад не был оценен на (максимальные) »+5». Это было ее лучшее исполнение этого элемента, и лучше никто в мире его не делал. Это я точно могу сказать», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Также тренер отметила, что Загитова получила не самую высокую вторую оценку, за компоненты программы.

«На первом старте она доказывает, что имеет превосходство над всеми, что она олимпийская чемпионка. Но у нее небольшие компоненты.

Элементы выглядят очень серьезно, а компоненты, хоть судьи и ставят ей за дорожку четвертый уровень, не выглядят настолько убедительно. Связки у нее на 8-8,5. Для нее это мало. Заходы остаются прежними.

Это ее первое соревнование в сезоне. И мы можем расценивать ее выступление как очень хорошее. У нее прекрасный костюм. У Тутберидзе всегда очень хорошие костюмы. Видно, что Алине нравится программа. Нравится музыка, хотя она вряд ли кому-то может не нравиться. В этом же духе ей надо идти дальше», — отметила тренер.

«Необязательно после олимпийского сезона все поменять. На мой взгляд, главное для нее в этот период — удержать.

А потом, в следующие три сезона, можно развиваться и в других направлениях. С началом сезона вас, дорогие олимпийцы и тренеры!» — заключила Тарасова.

Хореограф Илья Авербух отметил, что для Алины самое страшное после завоевания олимпийского золота — потерять мотивацию.

«У Алины сейчас сложный момент, постолимпийский сезон, это всегда очень сложный переход, но здорово, что она в хорошей форме. Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, что она в борьбе, она хочет побеждать, она в конкурентоспособной форме.

Самым опасным было потерять мотивацию, потому что мы видели, что происходило с нашими девчонками после Олимпийских игр, это не смогли преодолеть ни Аделина Сотникова, ни Юлия Липницкая. Все наши девочки в строю и остаются лидерами после Олимпиады», — цитирует Авербуха ТАСС.

Произвольная программа на соревнованиях в Германии начнется в 17.05 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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