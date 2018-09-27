Старость не радость: что грозит Загитовой и Медведевой

Эпоха прогресса

Женское фигурное катание развивается стремительно. С каждым сезоном программы спортсменок становятся все сложнее, а возраст девушек, выполняющих элементы максимальной сложности, все меньше.

С 2015 по 2017 год в женском одиночном катании доминировала выигрывавшая все турниры без разбора Евгения Медведева, а после стрессового перелома ноги примы на троне в сезоне-2017/18 ее сменила другая ученица Этери Тутберидзе Алина Загитова.

Спортсменки в упорнейшей борьбе в южнокорейском Пхенчхане разыграли олимпийское золото, которое досталось более молодой звезде.

Медведевой еще не исполнилось 19 лет, Загитовой только 16, и за ее спиной всего один, абсолютно триумфальный, полноценный взрослый сезон, однако специалисты уже вовсю говорят о том, что дни обеих фигуристок в качестве лидеров мирового ФК сочтены.

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У них за спинами в той же группе тренера Тутберидзе уже выросли новые звездочки, которые и прыгают сложнее и лучше, а сколько девочек, о которых пока вообще никто не знает, еще на подходе?

Считается, что даже Загитовой, не говоря уже о ее более возрастной конкурентке, будет крайне трудно не то что выиграть, но даже отобраться на следующую Олимпиаду. Но так ли все плохо у них на самом деле?

Алина Загитова

Алина Загитова ворвалась в элиту мирового фигурного катания даже более ярким метеором, чем в свое время Медведева.

Едва достигнув 15-летнего возраста, в котором можно соревноваться со взрослыми, молодая подопечная Тутберидзе принялась побеждать на одном турнире за другим.

Начав с челленджера — с Кубка Ломбардии, Алина затем первенствовала на двух этапах Гран-при, а затем в отсутствие травмированной Медведевой выиграла и финал этого соревнования, а затем и чемпионат России.

Впервые в сезоне и во второй раз после ЧР-2017 две примы встретились на чемпионате Европы, и там Загитова одержала свою первую победу над не до конца восстановившейся от травмы грозной соперницей.

После этого была драматичная и очень напряженная Олимпиада, где Алина и Евгения получили идентичные баллы за произвольную программу, а решающим оказался менее чем двухбалльный перевес Загитовой после короткого проката.

Алина очень вписывается в современный тренд усложнения программ. Она стала первой россиянкой, кто все прыжковые элементы выполняет во второй части своей программы, а также многие делает с поднятыми вверх руками, что увеличивает стоимость прыжков.

Кроме того, главным оружием в арсенале олимпийской чемпионки является каскад из тройных лутца и ритбергера, который на данный момент является самым сложным в женском фигурном катании.

То есть Загитова, закономерно уступая более взрослым соперницам в артистичности, не оставляла никому, даже теоретических шансов на успех в случае качественного выполнения своих прокатов.

Однако уже в конце сезона у нее случились первые проблемы: она провалилась в произвольной программе на чемпионате мира, совершив несколько падений, и осталась без медалей.

Тогда все списали на моральную и физическую усталость юной девочки из-за стресса после олимпийского сезона, но знаменитый тренер Татьяна Тарасова говорила, что спортсменка уже с Пхенчхана выросла на три сантиметра.

Проблема перестройки организма – одна из самых сложных для женского фигурного катания. Из-за пубертатного периода многие фигуристки теряют то, что было наработано и уже не могут вернуть.

Пока уверенности в том, что Загитова сохранит свой уровень прошлогодних выступлений, нет: на сентябрьском контрольном прокате в «Мегаспорте» она вновь падала в произвольной программе (дважды), а Тарасова отметила и, что у Алины «не горели глаза».

Евгения Медведева

Ситуация с Медведевой еще сложнее. После двух лет доминирования в предолимпийском цикле сезон-2017/18 стал для нее полным крахом надежд.

Когда на протяжении двух лет ты побеждаешь всех на абсолютно каждом турнире, в котором принимаешь участие, являешься чемпионкой мира и Европы двух последних лет, то и серебряная олимпийская медаль может стать разочарованием.

И ведь у самой спортсменки есть все основания сетовать на судьбу: стрессовый перелом ноги, который она заработала из-за колоссальных тренировочных и соревновательных нагрузок, безусловно, помешал ей выиграть золото.

Не случись той травмы, восхождение Загитовой могло бы не оказаться столь стремительным. Поняв, что участие Медведевой в Олимпиаде под вопросом, российская федерация сделала все возможное для продвижения новой звездочки в глазах арбитров, и оценки Алины за компоненты увеличились по ходу сезона достаточно серьезно (пусть и не достигли уровня Евгении).

Вернувшись на лед не до конца поправившейся, чтобы выступить на Олимпиаде, Медведева оказалась в непривычном для себя статусе второй, проиграв Загитовой два главных турнира.

В итоге экс-прима предпочла дальнейшее восстановление участию в чемпионате мира, а затем весной совершила нашумевший переход от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

Переезд в Торонто от одного топ-тренера к другому не прошел гладко, и отзвуки взаимных обид (в основном со стороны Тутберидзе) то и дело всплывают в прессе до сих пор.

Что до спорта, то Евгения под руководством нового наставника пока не убеждает. Падение в произвольной программе контрольного проката в «Мегаспорте» и проигрыш американке Брэди Теннел на канадском челленджере – так себе начало сезона для такого мастера.

А ведь по сложности программы она как уступала, так и уступает Загитовой, да и работа над улучшением проблемного лутца на данный момент очень далека от завершения.

Конвейер Тутберидзе и собственные проблемы

Но главной угрозой для Загитовой и Медведевой является настоящий конвейер, который запустила и успешно продолжает развивать Этери Тутберидзе.

Ее еще более юные ученицы уже имеют более сложные программы, а Александра Трусова прыгает по несколько четверных в произвольной и готовится побить в следующем сезоне (когда сможет выступать по-взрослому) все рекорды.

Впрочем, Алена Косторная и Анна Щербакова тоже станут серьезными соперницами нынешним звездам, а в группе Тутберидзе есть и совсем маленькие девочки, подающие большие надежды.

Перспективы Загитовой и Медведевой есть смысл рассматривать только в разрезе четырехлетнего олимпийского цикла, учитывая амбиции самих спортсменок, а это очень большая дистанция, на которой успеет появиться еще немало новых имен.

Учитывая, что фигурное катание отчаянно молодеет, и никакие изменения в правилах не могут полностью остановить этот процесс, многим кажется, что олимпийская песенка Загитовой и Медведевой спета.

Пусть изменения в правилах и снизили ценность прыжков во второй части программы, да и по четверным ударили, грамотное исполнение этих элементов все равно даст колоссальное преимущество, а Алина с Евгенией не успели «запрыгать» такие прыжки до своего пубертатного периода.

С другой стороны, не стоит оценивать ситуацию только с одного бока. Речь идет о спортсменках мирового уровня, и это не просто слова.

У Медведевой и Загитовой есть и класс, и уже немалый опыт, и внутренний стержень. Личная мотивация – это всегда мощный фактор, особенно когда приходится преодолевать негатив и неверие в собственные силы, а это относится к обеим.

Обе уже прошли горнило самых серьезных соревнований и выдержали психологическое давление, обе способны улучшить свои программы (не все упирается в одни четверные прыжки), и обе имеют солидную репутацию у судей, которую более юным оппоненткам еще только предстоит заработать.

Не верьте тем, кто уверенно утверждает, что время этих чемпионок ушло, едва начавшись. Они еще поборются за женский фигурный Олимп, и если надо дать прогноз, то он будет таков: в Пекине-2022 мы увидим обеих. А уж если российские фигуристки квалифицируются на Игры, то только ради медалей.

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