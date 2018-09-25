Битва за Кубок: «Зенит» штурмует Астрахань

Детский сад Карреры уехал на юг

Московский «Спартак» стартует в кубковом турнире матчем с новороссийским «Черноморцем». Еще после результатов жеребьевки место проведения встречи находилось под большим вопросом. Готовность газона стадиона «Центральный» принять матч повышенного уровня сложности вызывала определенный скептицизм у болельщиков и экспертов. Все-таки одно дело выступать в рамках ПФЛ,третьем по силе дивизионе в России, другое — встречать в гостях самый титулованный клуб страны. В СМИ также проходила информация о том, что матч может быть перенесен в Сочи на арену «Фишт».

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Однако местные власти и сотрудники «Черноморца» убедили Российский футбольный союз (РФС) и всех скептиков в том, что поле «Центрального» будет в хорошем состоянии.

Сам эстадио «закрыт по техническим причинам».

Все ждут завтрашнего матча.

Поле, насколько можно судить издалека, выглядит лучше, чем месяц назад.

Для клуба второй Лиги вполне. pic.twitter.com/oOzZRSldo1 — Угодник (@UgodnikOnTour) 25 сентября 2018 г.

Уже на прошлой неделе, 21 сентября пресс-служба хозяев объявила о том, что на стадионе будет аншлаг — все билеты были проданы. Вместимость стадиона в Новороссийске, к слову, составляет скромные 12,5 тысяч зрителей.

Впрочем, и им не суждено увидеть, например, игроков «Спартака», которые бились со сборной России на минувшем чемпионате мира — 2018. Тренерский штаб москвичей решил приберечь полузащитников Романа Зобнина и Александра Самедова и оставил их тренироваться в Москве индивидуально. Не помогут своей команде также Георгий Джикия и Педро Роша.

Не сыграют с «Черноморцем» и капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Оба игрока пропустили минувшее дерби с ЦСКА, а также не были заявлены на гостевой матч Лиги Европы с венским «Рапидом».

По словам наставника столичной команды Массимо Карреры, их возвращение в основной состав в ближайшее время не запланировано. Глушаков и Ещенко на данный момент продолжают поддерживать форму в «дубле».

Всего в Новороссийск отправились 19 игроков «Спартака»:

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович, Николай Рассказов;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели.

За всю историю «Черноморец» и «Спартак» встречались между собой 16 раз. Явный перевес в противостоянии имеют красно-белые: 12 побед против двух поражений. Еще две встречи завершились вничью.

Так или иначе, матч, который состоится 26 сентября в 18:30 по московскому времени, совершенно точно завершится победой одной из команд. Какой именно: учитывая нынешнее состояние «Спартака», предсказать невозможно.

Возвращение Кокорина и эйфория после победы над чемпионом

Петербургский «Зенит» отправился в Астрахань, где встретится с местным «Волгарем», еще одним представителем Профессиональной футбольной лиги. О том, с кем Сергей Семак будет стартовать в Олимп — Кубке России, пресс-служба сине-бело-голубых умолчала, предпочтя сохранить выездной состав в секрете.

По некоторым данным, тренерский штаб «Зенита» решил сохранить боевую обойму команды и не стал прибегать к ротации.

При этом совершенно точно можно утверждать, что в Астрахань полетел нападающий Александр Кокорин, который в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» вышел на поле впервые спустя шесть месяц. Напомним, в марте форвард «Зенита» повредил крестообразные связки колена во встрече с немецким «РБ Лейпциг» и выбыл из строя на длительный период, пропустив домашний чемпионат мира. По словам самого Кокорина, его команда настроена одержать убедительную победу над «Волгарем».

«Мы максимально серьезно относимся к предстоящему матчу с «Волгарем». У нас не делят турниры на важные и неважные, поэтому выиграть Кубок России мы хотим так же, как и остальные соревнования. Знаем, какие неожиданности могут быть в первых матчах, поэтому нет даже мысли о какой-то недооценке соперника»,

— цитирует Кокорина газета «Известия».

К игре с астраханским клубом «Зенит» подходит в идеальном расположении духа и в статусе фаворита. Во-первых, петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата (22 очка после восьми туров), а во-вторых, в предыдущей встрече подопечные Семака уверенно обыграли на своем поле действующего чемпиона страны (5:3).

Обескровленный «Локомотив»

У красно-зеленых же дела обстоят намного хуже, чем они могли себе представить еще перед началом сезона. В последний раз голкипер «Локо» Маринато Гилерме сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности аж 19 августа в матче с «Крыльями Советов» (1:0).

После этого «железнодорожники» пропустили во всех турнирах 11 мячей в пяти матчах. Поражения от «Галатасарая» в Лиге чемпионов (0:3) и «Зенита» и вовсе выявили в команде Юрия Семина серьезные проблемы.

В связи с этим весьма неожиданным выглядит решение тренерского штаба отправиться в Калининград на матч с «Балтикой» полурезервным составом. Помимо Гилерме участия в игре не примут Ведран Чорлука, Игорь Денисов, Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан и Мацей Рыбусь, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Как и в случае со «Спартаком», красно-зеленые отправились в самый западный город России в составе 19 человек:

Вратари: Антон Коченков, Никита Медведев;

Защитники: Соломон Кверквелия, Бенедикт Хёведес, Брайан Идову, Борис Ротенберг, Тарас Михалик, Михаил Лысов;

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Роман Тугарев, Алексей Миронов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук;

Нападающие: Эдер, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов.

Что касается «Балтики», то калининградский клуб претерпевает серьезные изменения. 20 сентября руководство «балтийцев» объявило о назначении Игоря Ледяхова на пост главного тренера команды. До этого Ледяхов возглавлял грозненский «Ахмат», но покинул клуб по собственному желанию.

Страшное дерби

Пожалуй, самая интересная, но в то же время несправедливо незамеченная вывеска раунд 1/16 финала Олимп — Кубка России: «Торпедо» и «Динамо» готовятся к настоящей бойне в рамках московского дерби.

Противостояние между двумя клубами началось еще за несколько дней до матча. Болельщики бело-голубых проникли на стадион «им. Эдуарда Стрельцова» и установили на футбольном поле могильную плиту с надписью: «RIP «Торпедо». 1924—2006».

Акция фанатов Динамо перед матчем с Торпедо pic.twitter.com/O6X2ES0MDv — Russian ultras (@russian_ultras) 22 сентября 2018 г.

Судя по всему, фанаты «Динамо» сделали отсылку к первому в истории черно-белых вылету из элиты российского футбола. После этого «Торпедо» вернулось в Премьер-лигу в 2014 году, но по итогам сезона заняло предпоследнее место в турнирной таблице первенства и покинуло РПЛ.

Примечательно, что «Динамо» в следующем сезоне повторил участь «Торпедо» и также вылетело в ФНЛ.

Взаимоотношения между болельщиками обеих команд являются весьма натянутыми. Последние встречи черно-белых и динамовцами сопровождались конфликтами с участием фанатов. Не исключено, что и в этот раз их избежать не удастся. По крайней мере, болельщики «Торпедо» уже выразили готовность ответить своим обидчикам за обидную акцию.

1/16 финала Олимп — Кубка России уже стартовал двумя матчами, по итогам которых «Урал» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2, а «Оренбург» в гостях одолел барнаульское «Динамо» — 2:0.

Во втором игровом дне тульский «Арсенал» встретится с «Сахалином», «Ростов» сыграет с «Сызранью 2003», казанский «Рубин» приедет в гости к «Химкам», а «Уфа» постарается прервать безвыигрышную серию в матче с «Нижним Новгородом», который возглавляет отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий. Кроме того, грозненский «Ахмат» в Хабаровске встретится с местным СКА, «Енисей» сыграет с командой «Луки-Энергия», а махачкалинский «Анжи» сыграет с песчанокопской «Чайкой».

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