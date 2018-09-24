Кризис в «Спартаке»: кто подставил Карреру

Аннотация кризиса

Московский «Спартак» неожиданно оказался в глубоком кризисе. В сезон красно-белый коллектив вступал мощной командой, добивающейся, по крайней мере, на внутренней арене, убедительных результатов. Именно «гладиаторы» рванули вместе с санкт-петербургским «Зенитом», воодушевленным Артемом Дзюбой и приходом на тренерский мостик Сергея Семака.

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Однако буквально за месяц все рухнуло. Сначала команда Массимо Карреры не смогла пройти греческий ПАОК и не вышла в групповую стадию Лиги чемпионов, удовольствовавшись участием лишь во втором по значимости еврокубке. Затем, прямо перед закрытием рынка, был продан в испанскую «Севилью» Квинси Промес, а попутно клуб стал объектом шуток из-за сорвавшегося перехода легендарного Джона Терри.

Добила же команду, похоже, история с лайками и переводом в дублирующий состав капитана Дениса Глушакова и правого защитника Андрея Ещенко.

«Спартак» не побеждает в чемпионате уже на протяжении трех матчей, проиграв на этом отрезке в первом туре Лиги Европы скромному австрийскому «Рапиду» из Вены, не показывая при этом не только убедительного, но и просто содержательного футбола, и всем уже давно очевидно, что в красно-белом королевстве что-то не так. Вот только кто же виноват в бедах команды на самом деле?

Багаж ожиданий

Стихотворение актера и одного из самых известных болельщиков «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором он, по сути, требовал отставки главного тренера, запустившее всю свистопляску в команде, появилось не случайно.

Сам актер уже давно критикует итальянского рулевого любимой команды, а стихи о «Спартаке» он пишет достаточно регулярно. Так что подобный опус на фоне последних результатов был лишь вопросом времени.

Но дело в том, что позиция Назарова не является ортодоксальной. В среде спартаковских болельщиков, славящихся своей категоричностью и не слишком большим терпением, еще с прошлого сезона витают настроения о том, что тренер у команды, как мог бы сказать Дмитрий Аленичев, «не тот».

Выиграв первое за 16 лет чемпионство, красно-белая торсида захотела снова доминировать как минимум в российском футболе, не забывая при этом пошуметь и в Европе. Такую планку Массимо Каррере в своем первом полном сезоне у руля «Спартака» взять не удалось.

Красно-белые провалили старт, затем выдали феноменальный отрезок, обойдя «Зенит» и пустившись в погоню за «Локомотивом», но откровенно смазали весеннюю часть сезона, уступив испанскому «Атлетику» уже в первом раунде плей-офф Лиги Европы, умудрившись выпустить из рук путевку в финал Кубка России в матче с «Тосно», который после сезона вовсе канул в Лету, а также не только не сумев угнаться за «Локо», но и отдав ЦСКА в принципиальном матче последнего тура против «Динамо» второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов...

Ни о каком «багаже Аленичева» речи уже не шло, но появились разговоры о «гении Пилипчука». Якобы именно своему ассистенту Роману Пилипчуку Каррера был обязан всеми хитрыми успешными тактическими ходами и грамотным разбором соперников.

С Пилипчуком итальянец разошелся весной, увольнение не вышло гладким. Бывший ассистент затаил обиду, но главное, что после его ухода команда действительно сдала.

В итоге Каррера оказался перед стартом нынешнего сезона в положении, когда вроде бы успешный почти двухлетний период работы с командой и выигранный чемпионский титул — первый со времен Олега Романцева — не давали специалисту подушки безопасности и особого права на ошибку.

Тень отставки

«Спартак» здорово начал чемпионат по результатам, что уберегло его главного тренера от проблем, и потому вылет от греческого ПАОКа в Лиге чемпионов не стоил ему должности.

Однако теперь положение итальянца становится действительно шатким, ведь команда не побеждает уже четыре игры кряду, «Зенит» оторвался на огромные семь очков, в Лиге Европы все не здорово, а футбол красно-белых вгоняет в тоску.

И с начала сезона в «Спартаке» случилось столько негативных событий, что иному клубу хватило бы на пару лет: поражение от ПАОКа и невыход в ЛЧ; жалобы на отсутствие игровой практики Софьяна Ханни в его твиттере; продажа главной звезды Квинси Промеса; тяжелая травма главного защитника Самуэля Жиго; скандал с лайками и перевод Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в дубль; отсутствие голов с игры в чемпионате; продолжающаяся безвыигрышная серия.

Все это указывает на то, что главный тренер в самой популярной команде страны очень скоро может поменяться. Леонид Федун может решиться на смену рулевого хотя бы для того, чтобы дать команде новые эмоции, тем более ему не привыкать делать подобные вещи.

Но так ли уж виноват Каррера в происходящем, и является ли смена наставника тем, что перевернет ситуацию в команде в лучшую сторону?

Проблема атаки

Пожалуй, главное, что ставят в вину Каррере, если говорить именно в футбольной плоскости, это отсутствие у его команды голов с игры в чемпионате.

Действительно «Спартак» в этом сезоне забил только семь мячей в восьми играх, лишь против «Динамо» сумел поразить ворота соперников дважды, и все взятия ворот стали следствием «стандартов»: пять голов после угловых и по одному пенальти и штрафному.

Конечно, красно-белые не являются образцом в созидании в РПЛ этого года, но отсутствие голов с игры на данный момент является аномалией — статистически «Спартак» по созданным моментам наиграл на четыре-пять мячей. Это не очень много, но в «низовой» РПЛ означало бы третье место по забитым мячам после «Зенита» и ЦСКА.

При этом команда Карреры пропустила всего четыре гола (три в двух последних неудачных турах) и уступает по этому показателю только «скупому» «Ростову» Валерия Карпина, деля второе место с армейцами.

Ну а по очкам у спартаковцев, даже несмотря на отставание от «Зенита» все очень неплохо: «Спартак» идет на третьем месте вслед за «Ростовом», уступая ему только по дополнительным показателям.

А ведь год назад все было гораздо хуже. После восьми матчей у красно-белых были в активе не солидные 15 очков, а всего девять баллов, причем пятеро соперников на старте сезона у команды в этом году повторились.

В прошлом чемпионате подопечные Карреры уступили и «Локомотиву», и ЦСКА, и «Зениту», с которыми сейчас разошлись миром, а матч с «Динамо» принес коллективу ничью вместо победы. И лишь «Краснодар» был повержен и в прошлом, и в этом году.

Отсутствие голов с игры — это действительно проблема, которую необходимо решать тренерскому штабу, но в сложившейся турнирной ситуации это точно не кажется чем-то критичным.

Проблемы кругом

Критичные проблемы у красно-белых тоже есть, но вот вины Карреры в этом, особенно со стороны, не просматривается.

Какой тренер хотел бы лишиться прямо перед закрытием трансферного окна своего ключевого футболиста? Квинси Промес был продан в испанскую «Севилью» за день до закрытия рынка, и на замену ему не был куплен никто.

Да, многие говорили, что голландец засиделся в России и утратил мотивацию, но это больше похоже на ворчание и подгон задачи под имеющийся ответ.

Квинси только-только стал лучшим бомбардиром РПЛ, а в новом сезоне бегал за мячами к боковой линии, отрабатывал в обороне и прессинговал, а также создавал голевые ситуации отменными подачами корнеров.

Вот только забил он лишь раз — с пенальти московскому «Динамо». А еще не реализовал тот злополучный одиннадцатиметровый против ПАОКа в Салониках...

С уходом Промеса «Спартак» потерял две важных вещи: уважение соперников и работающую систему прессинга.

Под первым пунктом подразумеваются установки правым защитникам команд-оппонентов. Пока слева у Карреры был голландец, его прямые оппоненты крайне осторожно и редко ходили в атаку. Это касается даже Марио Фернандеса из ЦСКА, в воскресенье активно бороздившего в дерби бровку от лицевой до лицевой...

Промес был одним из самых активных игроков «Спартака» в прессинге защитников чужих команд, и без него этот элемент у красно-белых разладился.

Без него и без Дениса Глушакова, которого уже почти год нещадно критикуют. В основном критика уже бывшего капитана «Спартака» заключается в общих фразах и отсутствии победных голов на последних минутах, как в чемпионский сезон.

Что же до реального положения дел, то Денис всегда был в построениях Карреры одним из ключевых игроков именно в прессинге. В нужный момент он резко выдвигался вперед, создавая давление на защитников. При этом Глушаков оценивал ситуацию и знал, когда этого делать не нужно.

Ни Софьян Ханни с Педро Рошей, пытающиеся заменить Промеса, ни Ивелин Попов, играющий сейчас роль опального Глушакова, даже близко пока не способны продублировать функции этих двоих.

А еще Каррера потерял Самуэля Жиго, сходу ставшего ключевой фигурой в обороне команды и создававшего панику у чужих ворот при «стандартах». При французе «Спартак» пропустил в РПЛ лишь раз — с шального удара в концовке матча от динамовца Владимира Рыкова со своей половины поля, не повлиявшего на результат.

Да, Глушакова Каррера перевел в дубль сам, но как, спрашивается, должен поступить уважающий себя главный тренер, если капитан команды публично одобряет призыв к его отставке?

Что теперь делать?

«Спартак» оказался в ситуации, когда команду ждет неминуемая перестройка. Проблем этому процессу добавляет тот факт, что она должна производиться прямо по ходу сезона.

Если отбросить эмоции, то Каррера стал заложником цепи событий, запущенной разными людьми и обстоятельствами (как с травмой Жиго), на которые он вряд ли мог повлиять.

При этом «Спартак» на данный момент показывает очень достойный результат на внутренней арене и проиграл только первый тур в группе Лиги Европы, где еще ничего не потеряно.

Безусловно, итальянец должен продолжать работу с командой. Должен продолжать наигрывать молодежь, но при этом обязан наладить и структуру, с которой сейчас большие проблемы.

Вряд ли Массимо хотел оказаться в такой ситуации, но она уже случилась. И теперь ему, по сути, брошен вызов, успешно разобравшись с которым, Каррера сорвет джекпот — докажет всем, что он действительно очень крутой.

Ну или у красно-белых все же появится новый тренер, как того желает Дмитрий Назаров и иже с ним...

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